HoReCa Empowered: Το δωρεάν πρόγραμμα εκπαίδευσης που ενισχύει τις δεξιότητες των επαγγελματιών του κλάδου

Όσοι αναζητούν εκπαίδευση στις νέες τάσεις του mixology και στις σύγχρονες τεχνικές του καφέ θα βρουν στα νέα masterclasses του HoReCa Empowered σημαντικές ευκαιρίες. Το δωρεάν πρόγραμμα της Coca-Cola Τρία Έψιλον ταξιδεύει φέτος στην Ελλάδα -σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Πάτρα- με σκοπό να ενισχύσει τις δεξιότητες και την απασχολησιμότητα των επαγγελματιών της εστίασης και της φιλοξενίας, προσφέροντας δωρεάν masterclasses από μερικούς από τους πιο καταξιωμένους εκπροσώπους του χώρου, υποτροφίες, πιστοποιήσεις από παγκόσμια αναγνωρισμένους οργανισμούς αλλά και δικτύωση με περισσότερους από 50 κορυφαίους επαγγελματίες.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αναπτύχθηκε για να στηρίξει τις αυξημένες ανάγκες του κλάδου σε καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και ταυτόχρονα να ενδυναμώσει baristas και bartenders με τις πιο σύγχρονες δεξιότητες, βοηθώντας τους να εξελιχθούν και να ξεκλειδώσουν περισσότερες δυνατότητες σταδιοδρομίας στον κλάδο.

Οι εκπαιδεύσεις του φετινού κύκλου HoReCa Empowered θα πραγματοποιηθούν σε all day café και bars που έχουν διακριθεί εντός και εκτός συνόρων. Το Chillai και το Olympion στη Θεσσαλονίκη, το Line, το Pere Ubu, το Che Cocina Y Barra Sudamericana και το Fairytale στην Αθήνα, το Φρούριο στη Λάρισα, συμμετέχουν στο πρόγραμμα φιλοξενώντας τις δράσεις του HoReCa Empowered στους χώρους τους αλλά και με εισηγήσεις που θα δώσουν στους συμμετέχοντες μια γεύση από τα μυστικά της επιτυχίας τους.

Σημαντικό “χαρτί” του προγράμματος είναι η ομάδα καταξιωμένων επαγγελματιών που έχει επιλεγεί για να μοιραστεί τις γνώσεις της με τους συμμετέχοντες -έμπειροι bartenders και baristas, με ξεχωριστή πορεία ο καθένας τους. Ανάμεσά τους: ο Στάθης Κορέμτας και ο Σάββας Πετρούτσος, Coffee Experts στην Coca-Cola Τρία Έψιλον, ο Αλέξανδρος Σουρμπάτης, Global Brand Ambassador της Three Cents, η Τζώρτζια Παπαγιαννοπούλου και ο Δημήτρης Καϊταλίδης, Three Cents Brand Activators, ο Βασίλης Κυρίτσης, Schweppes Lead Activation Strategist, η Μαίρη Ταλαιπώρου, Head Brand Ambassador Scwheppes, o Γιάννης Οικονόμου, Schweppes Brand Activator, ο Αλέξανδρος Δοντάς, Brown Forman Brand Ambassador και ο Θοδωρής Αναγνώστου, Edrington Brand Ambassador. Η καθοδήγησή τους σε συνδυασμό με το πάθος και το ταλέντο των νέων επαγγελματιών αποσκοπεί στην ενίσχυση του HoReCa, λίγο πριν την έναρξη μιας δυναμικής τουριστικής σεζόν.

Ποιές είναι οι βασικές αρχές και οι πιο σύγχρονες τεχνικές επεξεργασίας και σερβιρίσματος καφέ; Ποιά είναι τα πρότυπα για την ανάμειξη κλασσικών και μοντέρνων cocktails, πώς πετυχαίνει κανείς την άψογη και ελκυστική παρουσίαση, και ποιές είναι οι τεχνικές σερβιρίσματος για κάθε τύπο μπύρας; Αυτά είναι μερικά μόνο από τα πεδία γνώσης με τα οποία θα εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες. Ειδικά σχεδιασμένες θεματικές όπως το Be responsible, το οποίο αφορά στην υπεύθυνη κατανάλωση των ποτών και στη συμπεριφορά στο μπαρ, το Sustainability behind the bar σχετικά με τις βιώσιμες πρακτικές για την οργάνωση και διαχείριση του μπαρ, το Handling your spirits που συνδυάζει την επιχειρηματικότητα με το bartending, καθώς και το The whiskey approach για τις βασικές αρχές γευσιγνωσίας αποσταγμάτων, θα συμβάλλουν στην περαιτέρω εμβάθυνση και την κατάρτισή τους.

Ακόμη, στον φετινό κύκλο οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να διεκδικήσουν παγκοσμίως αναγνωρισμένες υποτροφίες, τόσο στην κατηγορία του Καφέ [από το Specialty Coffee Association (SCA)] όσο και στα Spirits [από το WSPC (Wine Spirits Coffee Beverages)] ενισχύοντας την ¨εργαλειοθήκη” τους με γνώσεις και εμπειρίες ώστε να διεκδικήσουν τη δική τους θέση όχι μόνο στην εγχώρια αγορά, αλλά ακόμη και στην παγκόσμια σκηνή baristas και bartenders.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο link επιλέγοντας σε ποιο από τα σεμινάρια επιθυμούν να συμμετέχουν με φυσική παρουσία, ενώ με την ολοκλήρωση των σεμιναρίων, θα λάβουν πιστοποίηση παρακολούθησης.