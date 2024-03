Μία κάρτα, πολλές επιλογές

Μία κάρτα με την οποία μπορείτε να καλύπτετε τα έξοδα των αναγκών σας και ταυτόχρονα να έχετε ελευθερία επιλογής, αλλά και επιβράβευση για τις αγορές σας. Η Εθνική Τράπεζα με τη νέα κάρτα Dual δίνει στους πελάτες της μία πρωτοποριακή λύση για τις καθημερινές τους αγορές, που αλλάζει τον τρόπο που κάνουν τις συναλλαγές τους. Τώρα πια οι πελάτες της Εθνικής έχουν στη διάθεσή τους μια κάρτα που μπορούν να χρησιμοποιούν όπως επιθυμούν, είτε ως χρεωστική είτε ως πιστωτική, ελεύθερα. Η Dual είναι μια ακόμη απόδειξη της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας της Τράπεζας, που δημιουργεί προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτόμες ευέλικτες λύσεις στην καθημερινή διαχείριση των οικονομικών και των συναλλαγών, δημιουργώντας έναν κόσμο με αμέτρητες επιλογές.

Είτε πρόκειται για απλά καθημερινά ψώνια, όπως ο πρωινός καφές, τα τρόφιμα και τα ρούχα της οικογένειας, είτε για τα εισιτήρια για ένα ταξίδι που πάντα ονειρευόσασταν και τη νέα επίπλωση του σπιτιού, η νέα κάρτα Dual είναι η πρώτη στην ελληνική τραπεζική αγορά που διαθέτει παράλληλη χρεωστική και πιστωτική λειτουργικότητα που προσφέρει ελευθερία επιλογών και έλεγχο στις συναλλαγές. Η ευελιξία της αυξάνει τις επιλογές, εγγυάται τις αγορές, εξασφαλίζει προνόμια και εξοικονόμηση. Ο κάτοχός της απολαμβάνει αυτόματα τα προνόμια του προγράμματος επιβράβευσης Go For More, συμμετέχοντας σε έναν κόσμο ανταμοιβών και προνομίων που θα είναι μαζί σου σε κάθε βήμα. Με το Go For Μore, όσο περισσότερο χρησιμοποιεί κανείς την κάρτα Dual τόσο περισσότερους πόντους κερδίζει! Τους πόντους δε που συγκεντρώνει έχει τη δυνατότητα να τους εξαργυρώσει σε ευρώ σε περισσότερες από 7.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, πληρώνοντας έτσι λιγότερο ή και καθόλου. Επιπλέον, έχει και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.

Η νέα κάρτα Dual προσφέρεται μόνο από την Εθνική Τράπεζα και ανοίγει νέες προοπτικές και δυνατότητες για κάθε πελάτη που θέλει περισσότερη ευελιξία σήμερα προσκαλώντας τον σε έναν κόσμο όπου οι επιλογές του όχι μόνο δεν περιορίζονται, αλλά πολλαπλασιάζονται. Και αυτό είναι μόνο η αρχή.