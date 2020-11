Αυξημένοι κίνδυνοι και το 2021

Διατηρεί τις εκτιμήσεις του για μεγάλη ύφεση φέτος, η οποία μπορεί να ξεπεράσει τελικά το 9,8% που είχε αρχικά προβλέψει, το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, όπως αναφέρει η φθινοπωρινή του έκθεση, που δημοσιεύθηκε χθες. Το γεγονός αυτό αποτελεί παράγοντα κινδύνου και για την επόμενη χρονιά, σημειώνει, όπως επίσης η συνέχιση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας, οι αβεβαιότητες όσον αφορά την απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, η ασθενής ανάκαμψη της απασχόλησης και των αμοιβών, η ενδεχόμενη γεωπολιτική αστάθεια, αλλά και η «επιφυλακτική δημοσιονομική πολιτική, όπως έχει καταγραφεί στο προσχέδιο προϋπολογισμού 2021». Το Συμβούλιο εκφράζει έντονες επιφυλάξεις για τις προβλέψεις του προσχεδίου προϋπολογισμού για τα έσοδα του 2021. Προειδοποιεί τελος ότι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα θα επιδεινωθεί και θα χρειαστούν νέα δημοσιονομικά μέτρα, αν το ΑΕΠ και το υγειονομικό πρόβλημα εξελιχθούν δυσμενέστερα από τις κυβερνητικές προβλέψεις.

Στη ναυτιλία επενδύει η Τεχνική Ολυμπιακή

Τη δεύτερη επένδυσή της στον ναυτιλιακό κλάδο πραγματοποίησε ο όμιλος της Τεχνικής Ολυμπιακής, μέσω της θυγατρικής T.O. Shipping Ltd. Η εταιρεία απέκτησε το 15% της εταιρείας Kalmar Maritime LLC, η οποία αγόρασε το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (σημαίας Λιβερίας), 6.230 TEU, με έτος ναυπήγησης το 1998. Το πλοίο θα μετονομαστεί σε «AKITETA». Το ύψος της συμμετοχής της T.O. Shipping Ltd. ανήλθε σε 754.000 ευρώ. Είχε προηγηθεί ανάλογη κίνηση για την απόκτηση ενός ακόμα πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, στο οποίο η εταιρεία αγόρασε επίσης το 15%, με κόστος 1,31 εκατ. ευρώ.

Στη Θεσσαλονίκη το μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ

Καθυστέρηση μέχρι την επόμενη εβδομάδα, λόγω μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας, αναμένεται να παρουσιαστεί στον διαγωνισμό για την κατασκευή της νέας περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, ωστόσο, τελικά αυτή αναβλήθηκε για τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, ώστε να προετοιμαστούν καλύτερα τα ενδιαφερόμενα σχήματα. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ της χώρας, καθώς εκτιμάται ότι το κόστος για την κατασκευή της νέας υπερυψωμένης οδού θα ξεπεράσει τα 450 εκατ. ευρώ.

Συστήνεται Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τη σύσταση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, με τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υποδομών να έχει προγραμματιστεί για σήμερα. Η δημιουργία της νέας ανεξάρτητης αρχής, που θα στελεχώνεται από ένα λιτό σχήμα τεχνοκρατών, ικανοποιεί, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, την αναγκαιότητα βάσει ευρωπαϊκών κανονισμών για τον αναγκαίο διαχωρισμό μεταξύ «παρόχου» και «ρυθμιστή» αεροναυτιλίας και αεροδρομίων. Προβλέπεται ακόμη, η υποχρέωση μεταφοράς των υφιστάμενων αποθεματικών στους νέους φορείς, αλλά και αυστηρές δεσμεύσεις για τη χρήση τους. Το σημείο αυτό είναι σημαντικό: κεφάλαια 100 εκατ. ευρώ που έχει αποδώσει το Eurocontrol από το 2015 έως το 2019 στην ΥΠΑ για επενδύσεις «λιμνάζουν».

Σε ιστορικό υψηλό το παγκόσμιο χρέος

Η «απάντηση» της δημοσιονομικής πολιτικής διεθνώς στην COVID-19 οδήγησε στην αύξηση του παγκόσμιου χρέους κατά 15 τρισ. δολάρια φέτος σε σύγκριση με το τέλος του 2019, φτάνοντας στα επίπεδα ρεκόρ άνω των 272 τρισ. δολαρίων στο τρίτο τρίμηνο του 2020. Οπως εκτιμά το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο (IIF), καθώς τα δημοσιονομικά μέτρα τόνωσης λόγω της πανδημίας συνεχίζονται και ενισχύονται, το παγκόσμιο χρέος θα φτάσει τα 277 τρισ. δολάρια (365 % του ΑΕΠ) έως το τέλος του 2020, ένα επίπεδο που φυσικά αποτελεί ιστορικό υψηλό. Το χρέος στις ανεπτυγμένες αγορές ξεπέρασε το 432% του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο με αύξηση κατά 50% από το 2019, και με τις ΗΠΑ να αντιπροσώπευαν σχεδόν το ήμισυ αυτής της αύξησης. Το χρέος των αναδυόμενων αγορών πλησιάζει πλέον το 250% του ΑΕΠ, καθώς αυξήθηκε από 222% του ΑΕΠ στο δ΄ τρίμηνο του 2019 σε πάνω από 248% του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του 2020.