Σε ένα μήνα το πόρισμα για το Πόρτο Καρράς

Με καθυστέρηση ενός μήνα αναμένεται τελικά να ολοκληρωθεί ο έλεγχος, βάσει του οποίου θα οριστικοποιηθεί το τελικό ποσό που θα εισπράξει η Τεχνική Ολυμπιακή από την πώληση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος του Πόρτο Καρράς στην Belterra του ομίλου Σαββίδη. Ο ανεξάρτητος σύμβουλος ζήτησε πρόσθετες διευκρινίσεις ώστε να ολοκληρώσει τον έλεγχο, γεγονός που οδήγησε στη σχετική καθυστέρηση. Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό τίμημα ανήλθε σε 205 εκατ. ευρώ, από το οποίο η εισηγμένη έχει εισπράξει 73 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 33,3 εκατ. ευρώ έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό μεσεγγύησης, έως ότου ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία. Ο εν λόγω έλεγχος θα καθορίσει εάν η Τεχν. Ολυμπιακή θα εισπράξει το σύνολο του ποσού ή μέρος αυτού. Η διοίκηση της εισηγμένης εκτιμά πως θα εισπράξει τελικά περί τα 106 εκατ. ευρώ, σχεδιάζοντας επενδύσεις στη ναυτιλία, στην αγορά ακινήτων, στην πράσινη ενέργεια και στη διαχείριση απορριμμάτων.

Νέα προγράμματα στήριξης για δύο ακόμη κλάδους

Για δύο επιπλέον κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, πλην αυτού της εστίασης, σχεδιάζει το υπουργείο Ανάπτυξης ειδικά προγράμματα στήριξης, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε συνέντευξή του στο συνδρομητικό περιοδικό Epsilon 7* ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδης, σχεδιάζονται προγράμματα για τους παιδότοπους και τα γυμναστήρια. Ο υπουργός άφησε, επίσης, ανοιχτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσει και τρίτος κύκλος εγγυοδοτικού προγράμματος μετά τα ΤΕΠΙΧ Ι και Εγγυοδοτικό Ι και ΙΙ.

H Aναπτυξιακή Τράπεζα στο πλευρό των επιχειρήσεων

Δάνεια 6,6 δισ. ευρώ έχουν δοθεί μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας COVID-19 και ΤΕΠΙΧ II, που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, σε επιχειρήσεις,. Τη σημασία των προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την αντιμετώπιση των σοβαρών επιπτώσεων της πανδημίας υπογραμμίζει η επιτροπή στην πρόσφατη έκθεση παρακολούθησης και, σύμφωνα και με την πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της ΕΑΤ, Αθηνά Χατζηπέτρου, επιβεβαιώνουν ότι η τράπεζα διαθέτει «αποδεδειγμένα τεχνογνωσία και εμπειρία γρήγορης υλοποίησης προγραμμάτων».

«Βουτιά» στις διεθνείς αερομεταφορές

Η κρίση βάθυνε για τις αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως τον Ιανουάριο, δήλωσε η Διεθνής Ενωση Αερομεταφορών IATA, καθώς η αεροπορική κίνηση διεθνώς σημείωσε «βουτιά» της τάξης του 86% τον συγκεκριμένο μήνα, σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από την κρίση, ενώ η εγχώρια εναέρια κυκλοφορία διεθνώς μειώθηκε κατά 47%. Οι νέες μεταλλάξεις του κορωνοϊού ανάγκασαν τις κυβερνήσεις να εντείνουν τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο, επιδεινώνοντας τις προοπτικές για τις αεροπορικές εταιρείες, όπως προειδοποίησε. «Αυτή η εξέλιξη οδήγησε στην πτώση και στις χαμηλές επιδόσεις του Ιανουαρίου», τόνισε ο επικεφαλής οικονομολόγος της IATA, Μπράιαν Πιρς. «Οι αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν ένα πολύ δύσκολο ξεκίνημα της νέας χρονιάς».

Τον Ιούνιο οι άδειες για τα θαλάσσια πάρκα

Ετοιμη να υποδεχθεί σημαντικές επενδύσεις για την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων, αλλά και πλωτών φωτοβολταϊκών, θα είναι η Ελλάδα μέσα στους επόμενους μήνες, σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα. Μιλώντας στη διαδικτυακή διάσκεψη «Blue Economy Forum: The Way to Green Recovery», ο υπουργός τόνισε ότι το θεσμικό πλαίσιο για τις υπεράκτιες μονάδες και την αποθήκευση ενέργειας θα είναι έτοιμο τον Ιούνιο του 2021 και θα αποσαφηνίζει θέματα αδειοδότησης, χωροθέτησης και διασύνδεσης με το δίκτυο, ενώ θα διασφαλίζει την προβλεψιμότητα για τους επενδυτές. Σημείωσε επίσης ότι τα θαλάσσια αιολικά πάρκα μπορούν να συνδυαστούν με την παραγωγή πράσινου υδρογόνου. Ο κ. Σκρέκας στάθηκε επίσης στην απανθρακοποίηση των θαλάσσιων μεταφορών, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική ναυτιλία κάνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.