Ο «χρησμός» της Mondelez για εξαγορές και συμφωνίες

Την περασμένη Τρίτη η Mondelez International ανακοίνωσε τα αποτελέσματα α΄ τριμήνου 2021 από την έδρα της στο Σικάγο των ΗΠΑ. Αρκετές ώρες πριν σε ελληνικά ΜΜΕ κυκλοφορούσε η είδηση ότι επήλθε συμφωνία ανάμεσα στην εν λόγω πολυεθνική και την Chipita για την εξαγορά της δεύτερης από την πρώτη με τίμημα μάλιστα 1,7 δισ. ευρώ. Πάντως, οι αναλυτές δεν απηύθυναν καμία συγκεκριμένη επ’ αυτού ερώτηση στη διοίκηση της Mondelez. Ερωτηθείς πάντως ο CEO εάν η Mondelez επικεντρώνεται μόνο σε εξαγορές σχετικά χαμηλής αξίας, όπως έχει πράξει το τελευταίο διάστημα, απάντησε: «Εάν υπήρχε μία μεγαλύτερη εξαγορά που θα μας έδινε την ευκαιρία να γίνουμε μεγαλύτεροι στον κλάδο των σνακ ή να αυξήσουμε τον ρυθμό ανάπτυξής μας, είμαστε οπωσδήποτε ανοιχτοί. Ομως είναι πολύ δύσκολο να βρούμε και είμαστε διστακτικοί. Θα ήμασταν πιθανώς ανοιχτοί να εισέλθουμε σε άλλες κατηγορίες σνακ αλλά είμαστε διστακτικοί στο να μπούμε σε άλλες κατηγορίες τροφίμων που εμφανίζουν χαμηλότερη ανάπτυξη». Σε άλλη ερώτηση για το εάν οι εταιρείες που κοιτά προς εξαγορά η Mondelez βρίσκονται εντός ή εκτός ΗΠΑ, ο CEO Ντερκ Φαν Ντε Πουτ απάντησε: «Πιθανώς στο παρελθόν, τα πράγματα κινούνταν ταχύτερα στη Βόρεια Αμερική σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο. Βλέπουμε όμως να υπάρχει πλέον μια καλή γραμμή επικοινωνίας και συζητήσεις να προχωρούν. Στο τέλος μπορείτε να περιμένετε ότι θα υπάρχει μία ισορροπία».

Υπεγράφη

προχθές, μεταξύ της ΔΕΔΑ και της ΑΒΑΞ Α.Ε., η σύμβαση για το έργο επέκτασης δικτύου διανομής φυσικού αερίου στις πόλεις της Αλεξανδρούπολης και της Κομοτηνής, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 16,3 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από ίδια και δανειακά κεφάλαια καθώς και από το ΕΣΠΑ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με την υπογραφή της σύμβασης, όπως ανακοίνωσε η ΔΕΔΑ, κλείνει ο κύκλος των απαιτούμενων διοικητικών διαδικασιών και ξεκινά άμεσα η υλοποίηση του έργου το οποίο θα ολοκληρωθεί έως το 2023. Παράλληλα με τις εργασίες κατασκευής του δικτύου διανομής φυσικού αερίου, θα πραγματοποιούνται συνδέσεις καταναλωτών.

Υψηλή ρευστότητα στην «Καρέλιας»

Σε υψηλά επίπεδα κατάφερε να διατηρήσει κατά το 2020 τη ρευστότητά της η καπνοβιομηχανία «Καρέλιας», που εμφανίζει ταμειακά διαθέσιμα και επενδύσεις σε χρεόγραφα ύψους 467 εκατ. ευρώ έναντι 443 εκατ. ευρώ το 2019. Η εισηγμένη έχει στραμμένη την προσοχή της και στη σταδιακή χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών, ώστε να αναθερμανθεί, ώς ένα βαθμό, η ζήτηση από τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών, κυρίως αυτών της Ελλάδος, της Μέσης Ανατολής και της Τουρκίας. Στην Ελλάδα, λόγω της κατάρρευσης της αγοράς Duty Free, η εισηγμένη κατέγραψε μείωση του καθαρού (χωρίς ειδικό φόρο κατανάλωσης) κύκλου εργασιών της κατά 5,53%, σε σχέση με το 2019.

MoU για τη διαφάνεια

Με σκοπό την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και εργαλείων που ενισχύουν την ακεραιότητα και προάγουν τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της εταιρικής πολιτικής κατά της διαφθοράς αφενός και την εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/1937 με την οποία εισάγονται διατάξεις για την προστασία των προσώπων που υποβάλλουν αναφορές για παραβιάσεις, απειλές ή βλάβες του δημοσίου συμφέροντος αφετέρου, η ΔΕΗ Α.Ε. και η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος προχώρησαν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU). Σύμφωνα με το MoU, η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος θα παρέχει στη ΔΕΗ δωρεάν την ηλεκτρονική πλατφόρμα-μηχανισμό υποδοχής και διαχείρισης αναφορών («whistleblowing»), την οποία αναπτύσσει στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. πρόγραμμα «Widely Expanding Anonymous Tipping Technology Deployment, Operation, and Trustworthiness to Combat Corruption in Eastern and Southern Europe (EAT)», σε συνεργασία με οργανώσεις εγκατεστημένες σε άλλες εννιά (9) χώρες της Ευρώπης. Η Διεθνής Διαφάνεια θα προσφέρει, επίσης, πλήρη εκπαίδευση και συμβουλευτική υποστήριξη για όλο το φάσμα των σχετικών θεμάτων, που απορρέουν από τη χρήση της πλατφόρμας.

Σχέδια για έκδοση νέου ομολόγου στον «Ελλάκτωρ»

Μπορεί ακόμα να μην έχει ξεκινήσει η διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου ύψους 120,5 εκατ. ευρώ στον όμιλο «Ελλάκτωρ», αλλά η διοίκηση ήδη σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις της, προκειμένου να μη χρειαστεί και νέα αύξηση μετά από λίγους μήνες. «Θεού θέλοντος και αγορών επιτρεπουσών», στόχος είναι να αρθεί ο «βραχνάς» του διεθνούς ομολόγου των 660 εκατ. ευρώ, το οποίο εκδόθηκε στο τέλος του 2019, με ενέχυρο τα «ασημικά» του ομίλου, όπως π.χ. οι παραχωρήσεις και τα αιολικά πάρκα. Πρόθεση είναι να εκδοθεί ένα νέο ομόλογο, με το οποίο θα αποπληρωθεί το υφιστάμενο, ενώ υπάρχει η αισιοδοξία ότι μπορεί να επιτευχθεί χαμηλότερο επιτόκιο από το σχεδόν 6,4% που ισχύει σήμερα. Η έκδοση του νέου ομολόγου θα είναι εντός του 2021, εφόσον βέβαια το επιτρέψουν οι συνθήκες στις αγορές.