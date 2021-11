16 Νοεμβρίου στο Χ.Α. οι νέες μετοχές της ΔΕΗ

Στις 16 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της ΔΕΗ, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή ανακοίνωση των κύριων αναδόχων της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε προσφάτως και μέσω της οποίας η ΔΕΗ άντλησε συνολικά κεφάλαια ύψους 1,35 δισ. ευρώ. Η ΔΕΗ διέθεσε μέσω δημόσιας και διεθνούς προσφοράς συνολικά 150.000 μετοχές στην τιμή των 9 ευρώ ανά μετοχή. Στη δημόσια προσφορά (Ελλάδα) κατανεμήθηκε το 15% των νέων μετοχών, εκ των οποίων το 60,02% σε ιδιώτες και το 39,98% σε θεσμικούς επενδυτές. Στη διεθνή προσφορά (ιδιωτική τοποθέτηση) κατανεμήθηκε το 85% των νέων μετοχών, εκ των οποίων το 29,9% στον Cornerstone επενδυτή (CVC). Το 9,1% των νέων μετοχών κατανεμήθηκε στο Υπερταμείο και το υπόλοιπο 60,83% σε λοιπούς επενδυτές. Το χρονοδιάγραμμα της εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. ενδέχεται να μεταβληθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού από τη ΔΕΗ.

Πιο κοντά ο στόχος του 2% της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό

Ο στόχος της ΕΚΤ για πληθωρισμό 2% μπορεί να έρθει νωρίτερα απ’ ό,τι αναμενόταν, όπως δήλωσε ο Φρανκ Ελντερσον, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της κεντρικής τράπεζας. Σύμφωνα με τους αναλυτές της Citigroup, αυτό σημαίνει πως η ΕΚΤ πιθανότατα θα αναθεωρήσει τις εκτιμήσεις της για τον πληθωρισμό κατά τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, ενώ υποδηλώνει ότι, κατά την άποψη του Ελντερσον τουλάχιστον, η αύξηση των επιτοκίων μπορεί να έρθει νωρίτερα απ’ ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί. «Η ΕΚΤ μπορεί να προσεγγίσει τον στόχο της για πληθωρισμό 2% μεσοπρόθεσμα», τόνισε ο Ελντερσον μιλώντας στο CNBC.

Το σιδηροδρομικό έργο Ροδοδάφνη – Ρίο

Στην κοινοπραξία των εταιρειών ΤΕΡΝΑ και Μυτιληναίος οδεύει το σιδηροδρομικό έργο Ροδοδάφνη – Ρίο, που αποτελεί τμήμα της γραμμής Κιάτο – Πάτρα. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 175 εκατ. ευρώ, για το οποίο η συγκεκριμένη κοινοπραξία υπέβαλε την καλύτερη προσφορά, προσφέροντας έκπτωση 8,29%. Το εν λόγω έργο διεκδικούσαν επίσης η Intrakat, η «Αβαξ» και η «Ακτωρ». Αφορά την κατασκευή σιδηροδρομικών σταθμών και στάσεων, ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Πράσινη διάκριση για το Sani Resort

To Sani Resort ανακοίνωσε ότι έλαβε το παγκόσμιο βραβείο για τις χαμηλές εκπομπές άνθρακα «2021 Global Award for Low-Carbon Ecological Scenic Spot», μέσω της επιτροπής των βραβείων «Sustainable Cities And Human Settlements Awards» (SCAHSA). Ο θεσμός που είναι συνδεδεμένος και υποστηρίζεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, μεταξύ άλλων παγκοσμίου κύρους οργανισμών, απονέμει βραβεία που επικεντρώνονται στη στήριξη των στόχων αειφόρου ανάπτυξης του ΟΗΕ. Η επιτροπή των SCAHSA ανέφερε χαρακτηριστικά πως το Sani Resort αποτελεί ένα παράδειγμα προς μίμηση με την επίτευξη 100% χρήσης της ενέργειάς του από ανανεώσιμες πηγές, ενώ αναγνώρισε πως έχει καινοτομήσει μέσα από τις πρωτοβουλίες του, όπως την εξάλειψη των πλαστικών μιας χρήσης και την ανακύκλωση νερού.

Ζητεί ενημέρωση από τις εισηγμένες

Τη δημοσιοποίηση βασικών οικονομικών τους μεγεθών τρίτου τριμήνου έως τις 30 Νοεμβρίου ζήτησε μέσω επιστολής της από τις ελληνικές εισηγμένες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των επενδυτών για το πώς έχουν επηρεαστεί τα αποτελέσματά τους από την άνοδο του κόστους της ενέργειας, των πρώτων υλών και των μεταφορών, καθώς και το νέο κύμα της πανδημίας. Στα στοιχεία που πρέπει να παραθέσουν οι εισηγμένες περιλαμβάνονται τα έσοδα από πωλήσεις, τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) για το γ΄ τρίμηνο του 2021, καθώς και τα μεγέθη της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Επίσης, οι εισηγμένες καλούνται να ενημερώσουν και για σημαντικές μεταβολές που έχουν σημειωθεί στη δανειακή τους θέση και την κεφαλαιακή διάρθρωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δημοσίευση αποτελεσμάτων εννεαμήνου (όπως και πρώτου τριμήνου) δεν είναι υποχρεωτική για τις εισηγμένες, με εξαίρεση τις τράπεζες.