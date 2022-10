Ο σύμβουλος διάθεσης μετοχών της Εθνικής

Η Goldman Sachs είναι σύμφωνα με πληροφορίες ο επικρατέστερος μεταξύ των τριών υποψηφίων –Goldman Sachs, J.P. Morgan και Bank of America– που έχουν υποβάλει προσφορά στο ΤΧΣ για τον ρόλο του συμβούλου διάθεσης για πακέτο μετοχών της Εθνικής Τράπεζας. Η επιλογή, όπως έχει γράψει η «Κ», είναι στα χέρια του υπουργού Οικονομικών και η επικράτηση της Goldman Sachs πιθανολογείται, καθώς η προσφορά της ήταν όχι απλώς η οικονομικότερη, αλλά η αμοιβή της είναι τόσο φθηνή που μόλις φθάνει τις μερικές χιλιάδες ευρώ για την κάλυψη των εξόδων της. Η διαδικασία κινήθηκε στο πλαίσιο της επίσημης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει υποβάλει το κρατικό fund της Σαουδικής Αραβίας Public Investment Fund για την απόκτηση του 20% της Εθνικής και οι συζητήσεις με το ΤΧΣ έχουν πάρει χαρακτήρα αποκλειστικότητας, με το Ταμείο να έχει αναλάβει τη δέσμευση έως τα τέλη Νοεμβρίου να μη διεξαγάγει αντίστοιχες –επίσημες τουλάχιστον– συζητήσεις με άλλον ενδιαφερόμενο.

Συζητήσεις με υποψήφιους επενδυτές από Δομική Κρήτης

Επιβεβαιώνει τις συζητήσεις με «επενδυτές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για ενδεχόμενη συμμετοχή τους στη Δομική Κρήτης» η εισηγμένη, αν και προσθέτει ότι αυτές «βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο». Ο λόγος φυσικά για τον κ. Δημήτρη Κούτρα, μέχρι πρότινος αντιπρόεδρο της Intrakat, ο οποίος σχεδιάζει το επόμενο βήμα του στον κλάδο. «Σύμμαχος» του κ. Κούτρα φέρεται –κατά πληροφορίες– να είναι η Wade Adams του κ. Κύπρου Τσέντα, εταιρεία με σημαντική παρουσία στα κατασκευαστικά δρώμενα της Μ. Ανατολής.

Επιχειρηματικό πάρκο στον Δήμο Φυλής

Τέλος στο χάος που επικρατεί στον Ελαιώνα επιχειρείται να μπει μέσα από τη μετεγκατάσταση μεταφορικών επιχειρήσεων σε επιχειρηματικό πάρκο του Δήμου Φυλής. Την ερχόμενη Δευτέρα υπογράφεται η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Φυλής και του ΤΑΙΠΕΔ για τη δημιουργία του. Το έργο αναμένεται, μεταξύ άλλων, να δημιουργήσει πάνω 2.800 θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή των εγκαταστάσεων και την ανάπτυξη του πάρκου, καθώς και επιπλέον 2.800 θέσεις κατά τη λειτουργία του.

Τα σκήπτρα αύξησης πτήσεων στην Ελλάδα

Η Ελλάδα μαζί με την Πορτογαλία υπήρξαν οι μοναδικές ευρωπαϊκές χώρες που την εβδομάδα 6 έως 12 Οκτωβρίου εμφάνισαν πολύ περισσότερες πτήσεις, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Μάλιστα, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του Eurocontrol, η Ελλάδα κατέχει τα σκήπτρα της ανόδου: το πτητικό έργο κατά το εξεταζόμενο επταήμερο αυξήθηκε κατά 11%, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2019. Πανευρωπαϊκά, την υψηλότερη πτητική δραστηριότητα εμφανίζει η Ryanair με περίπου 2.900 πτήσεις ανά ημέρα.

Συναντήσεις με Ιάπωνες επιχειρηματίες

Σημαντικές επιχειρηματικές συναντήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της ημερίδας που οργανώνει ο ΣΕΒ, σήμερα Παρασκευή 14/10, με αφορμή την επίσκεψη κορυφαίων επιχειρήσεων από την Ιαπωνία από διάφορους κλάδους. Η ημερίδα πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ιαπωνική Επιχειρηματική Ομοσπονδία Keidanren (o ιαπωνικός «ΣΕΒ»), το υπουργείο Εξωτερικών και την Enterprise Greece και την υποστήριξη της Eurobank και στοχεύει στην προώθηση των διμερών εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων και στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων. Επικεφαλής της αποστολής είναι ο αντιπρόεδρος του Keidanren και εκτελεστικός πρόεδρος της Hitachi Ltd. Η αποστολή περιλαμβάνει υψηλόβαθμα στελέχη από τις επιχειρήσεις Hitachi Ltd., Ana Holdings Inc., Sumitomo Deutschland GmbH, Sumitomo Life Insurance Company, Japan Airlines Co., Nomura Holdings Inc., Mitsubishi Electric Europe B.V.