Τα επιτόκια δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης

Σταθερό στο 0,35% παραμένει το ελάχιστο επιτόκιο χορήγησης δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από τους πιστωτικούς φορείς προς τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ για τις υπόλοιπες αυξάνεται σε σταθερό 1% από 0,35% που ίσχυε. Τα επιτόκια ισχύουν για όσες δανειακές συμβάσεις συναφθούν μεταξύ των τραπεζών και των δικαιούχων επιχειρήσεων από χθες που τέθηκε σε ισχύ η σχετική απόφαση, στην οποία διευκρινίζεται ότι η αύξηση του σταθερού επιτοκίου από 0,35% σε 1% για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις δεν αφορά όσες έχουν ήδη συνάψει, το αργότερο 1 ημερολογιακή ημέρα πριν από τη δημοσίευση της απόφασης, σύμβαση με ανεξάρτητο αξιολογητή για τον έλεγχο του επενδυτικού τους σχεδίου. Στο δανειοδοτικό σκέλος του RRF συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η Εθνική, η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank, η Eurobank, η Optima, η Παγκρήτια Τράπεζα και Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων.

Διπλή διεθνής διάκριση για το 2022 στο ΤΧΣ

Διπλή βράβευση από τον διεθνή οργανισμό International Finance Awards απέσπασε το ΤΧΣ, λαμβάνοντας το βραβείο «άριστης εταιρικής διακυβέρνησης» (Best Corporate Governance – Financial Institute) για το 2022. Η δεύτερη διάκριση αφορά την επιλογή του διευθύνοντος συμβούλου του ΤΧΣ Ηλία Ξηρουχάκη ως του καλύτερου διευθύνοντος συμβούλου χρηματοπιστωτικού οργανισμού (Best CEO – Financial Institute) για το 2022. Η βράβευση του ΤΧΣ αποδίδεται στην προώθηση ορθών αρχών διακυβέρνησης και στην υιοθέτηση δράσεων που συνέβαλαν καθοριστικά στην αναβάθμιση λειτουργίας των διοικητικών συμβουλίων των ελληνικών συστημικών τραπεζών.

Εργο 39,9 εκατ. για τη φύλαξη αρχείου δημοσίων φορέων

Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε η Κοινωνία της Πληροφορίας το έργο της παροχής υπηρεσιών εγκιβωτισμού, καταγραφής, μεταφοράς και ασφαλούς φύλαξης αρχείου δημοσίων φορέων. Πρόκειται για σύμβαση 39,9 εκατ. ευρώ, της οποίας ο ανάδοχος θα αναλάβει τον εγκιβωτισμό, τη μεταφορά και φύλαξη σε δικές του εγκαταστάσεις, για έως τρία χρόνια, 1,44 εκατ. κιβωτίων αρχείων. Ο ανάδοχος, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να προχωρήσει στην ψηφιοποίηση του σημαντικότερου μέρους των αρχείων.

Στην τελική ευθεία νέο πολυτελές resort

Tο καλοκαίρι του 2023 θα ανοίξει τις πύλες του το νέο πολυτελές resort στα Αστέρια Γλυφάδας, όπως ανέφερε, κατά το χθεσινό 23ο συνέδριο για την ακίνητη περιουσία Prodexpo, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Grivalia Hospitality, Γ. Χρυσικός. Θα περιλαμβάνει 128 κλειδιά, αλλά μόνο για τα 12 θα χρειάζεται να πάρει ο πελάτης ασανσέρ. Σημείωσε ότι στη συνολική έκταση των 280 στρεμμάτων η δόμηση θα καλύπτει μόνο τα 25 στρέμματα, ενώ ξεκινάει και το έργο φύτευσης 200.000 φυτών και δέντρων.

Επανέκδοση 5ετούς ομολόγου από ΟΔΔΗΧ

Συνεχίζεται η εφαρμογή του Plan Β από τον ΟΔΔΗΧ, με την επιλογή εναλλακτικών μεθόδων χρηματοδότησης έναντι μίας «κανονικής» εξόδου στις αγορές –χάρη και στο overhedging που έχει φροντίσει να κάνει ο Οργανισμός για την προστασία έναντι των αυξήσεων των επιτοκίων της ΕΚΤ– δεδομένου ότι οι συνθήκες παραμένουν απαγορευτικές για κάποια μεγάλη κίνηση. Ετσι, σήμερα προχωράει στην επανέκδοση του ομολόγου κυμαινόμενου επιτοκίου (Euribor 3 μηνών +1,23%) 5ετούς διάρκειας, το οποίο είχε διατεθεί τον Ιούλιο στις ελληνικές τράπεζες – Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς. Στόχος είναι η άντληση 750 εκατ. ευρώ επιπλέον, που μπορεί να φτάσουν το 1 δισ. ευρώ με τις μη ανταγωνιστικές προσφορές. Στη δημοπρασία θα συμμετάσχουν και πάλι μόνο βασικοί διαπραγματευτές με υποβολή αποκλειστικά μέχρι 5 ανταγωνιστικών προσφορών ο καθένας. Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος τίτλος ήταν το πρώτο ομόλογο κυμαινόμενου επιτοκίου που εκδόθηκε από το ελληνικό Δημόσιο εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια.