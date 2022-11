Η εξοικονόμηση δεν προχωράει…

Το πρόγραμμα για εξοικονόμηση ενέργειας από τους φορείς του Δημοσίου δεν φαίνεται να βαδίζει ικανοποιητικά. Σύμφωνα με πηγές του οικονομικού επιτελείου, καθυστερεί ο ορισμός κυρίως διοικητικών υπευθύνων, που είναι οι αρμόδιοι για την εξοικονόμηση ανά κτίριο. Στο υπουργείο Οικονομικών περιμένουν και τα στοιχεία για την κατανάλωση ενέργειας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει γίνει κάποια προσπάθεια επί της ουσίας στην κατεύθυνση της μείωσης της κατανάλωσης κατά 10%, που αποτελεί τον στόχο του προγράμματος. Σημειώνεται ότι η σχετική πλατφόρμα έχει ανοίξει από τον Σεπτέμβριο, αλλά, όπως προκύπτει εκ του αποτελέσματος, οι περισσότεροι φορείς του Δημοσίου την αγνοούν, επί του παρόντος. Μένει να φανεί αν θα εφαρμοστούν και οι κυρώσεις που είχαν εξαγγελθεί. Προς το παρόν, αναφέρεται ότι μόνο σε 2-3 φορείς κόπηκε μέρος της επιδότησης που αιτήθηκαν για αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Φόβοι για νέα άνοδο των τιμών πετρελαίου

Η Ευρώπη δεν έχει διαφύγει ακόμη τον κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση, καθώς οι τιμές του πετρελαίου οδεύουν προς νέα εκτόξευση στις αρχές του 2023, αγγίζοντας τα 115 δολάρια το βαρέλι, εκτιμά η Goldman Sachs. Οι ελλείψεις προφοράς πετρελαίου θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σημαντικό πρόβλημα, καθώς πλησιάζει η επιβολή των κυρώσεων της Ε.Ε. στο ρωσικό αργό και η Δύση εξετάζει την επιβολή πλαφόν στην τιμή του, κάτι που θα μπορούσε να αυξήσει τις τιμές εάν η Ρωσία αντιδράσει.

Βραβείο στον επικεφαλής της Πειραιώς, Χρήστο Μεγάλου

Mε το βραβείο Global Competitiveness Award για την Πρωτοποριακή Ηγεσία (Path-Breaking Industrial Leadership) βραβεύθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας (The Global Federation of Competitiveness Councils – GFCC). To GFCC είναι ένα δίκτυο ηγετών και οργανισμών που έχουν δεσμευθεί στην προώθηση ανταγωνιστικών στρατηγικών για την ενίσχυση της καινοτομίας, της παραγωγικότητας και της ευμάρειας, με παρουσία σε 35 χώρες σε 6 ηπείρους.

Νέα κλαδική ΣΣΕ στον τουρισμό

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαπραγμάτευση μεταξύ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων σε Τουρισμό και Επισιτισμό με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων για την υπογραφή νέας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Η σύμβαση λήγει στο τέλος του χρόνου, ενώ μαζί με τη μετενέργεια εκτιμάται ότι υπάρχει περιθώριο έως τον Μάρτιο για την υπογραφή νέας σύμβασης. Βέβαια, μετά και την τελευταία πρόταση των εργοδοτών, για αυξήσεις 5% συν 5% για τα έτη 2023 και 2024, φαίνεται πως οι συζητήσεις έχουν βαλτώσει. Και αυτό γιατί οι εργαζόμενοι διεκδικούν αυξήσεις τουλάχιστον 15% (7,5%+7,5%) για δύο χρόνια, έτσι ώστε στο τέλος του 2024 το επίπεδο των μισθών τους να έχει επανέλθει στο επίπεδο του 2011.

Για «ένα πράσινο και δίκαιο μέλλον»

Στις Βρυξέλλες θα βρίσκεται σήμερα και αύριο ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, προσκεκλημένος από την Κομισιόν να μιλήσει στο 1ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Εκεί, μακριά από το εγχώριο τοξικό πολιτικό κλίμα, ο Ελληνας υπουργός θα μιλήσει στο πάνελ για «ένα πράσινο και δίκαιο μέλλον», επικεντρώνοντας την τοποθέτησή του στην κοινωνική διάσταση της πράσινης μετάβασης, θέμα που γνωρίζει καλά λόγω και της θητείας του στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκδήλωση στην Ε.Ε. που είναι αφιερωμένη σε θέματα απασχόλησης. Εκεί θα βρίσκεται άλλωστε για την έναρξη των εργασιών η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ στη λίστα των ομιλητών περιλαμβάνονται –μεταξύ άλλων– οι επίτροποι Απασχόλησης Νίκολας Σμιτ και Ισότητας Ελένα Ντάλι, ο τέως πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και κορυφαίοι ακαδημαϊκοί.