Τα πρώτα πλωτά αιολικά πάρκα

Αλεξανδρούπολη, Κρήτη και δύο ακόμη περιοχές θα είναι οι πρώτες που θα υποδεχθούν θαλάσσια πλωτά αιολικά πάρκα και οι οποίες θα αποτελέσουν «πιλότο» για την ανάπτυξη της νέας αγοράς που θα προσθέσει πράσινη ισχύ στο σύστημα 2 GW στο τέλος της δεκαετίας. Τις περιοχές ανακοίνωσε χθες η γ.γ. Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου μιλώντας στη ημερίδα με θέμα «Offshore Wind Energy in Greece: The way forward» που συνδιοργάνωσαν ELETAEN και Grant Thornton. Ο πρώτος διαγωνισμός, σύμφωνα με την κ. Σδούκου, θα γίνει μέσα στο 2027 ενώ οι στόχοι που έχουν τεθεί για την ανάπτυξη της νέας αγοράς θα κινητοποιήσουν 6 δισ. ιδιωτικές επενδύσεις και θα δημιουργήσουν 8.220 νέες θέσεις εργασίας, άμεσες και έμμεσες. Ρεαλιστικούς χαρακτήρισε τους στόχους ο εκπρόσωπος της EBRD, Γιώργος Γκιαούρης, που συμμετείχε στην ημερίδα μεταφέροντας τη χρηματοδοτική στήριξη της τράπεζας σε έργα υπεράκτιων αιολικών.

Αυξήσεις μισθών για ξενοδοχοϋπαλλήλους

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να υπογραφεί η νέα κλαδική σύμβαση εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων, σύμβαση που ενδεχομένως περιλαμβάνει σημαντικές αυξήσεις μισθών. Το παραπάνω αποκάλυψε χθες ο Γρηγόρης Τάσιος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) στο πλαίσιο εκδήλωσης για τη στήριξη του τομέα φιλοξενίας και εστίασης. Αυτή όμως δεν ήταν η μοναδική είδηση που έδωσε ο κ. Τάσιος. Ο ίδιος ανέφερε ότι η ΠΟΞ απέστειλε επιστολή στα συναρμόδια υπουργεία με αίτημα την πρόσκληση εργαζομένων από τρίτες χώρες, προκειμένου να απασχοληθούν στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Ενίσχυση λόγω πανδημίας στο «Ελ. Βενιζέλος»

Σύμφωνο με τους κοινοτικούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις είναι το μέτρο της ενίσχυσης με 20 εκατ. ευρώ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Και αυτό με στόχο το «Ελ. Βενιζέλος» να αποζημιωθεί για τη ζημία που υπέστη από την 1η Ιουλίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 λόγω της πανδημίας, που προκάλεσε απότομη πτώση της κίνησης και της κερδοφορίας. Συνολικά, η επιβατική κίνηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών το 2021 υπήρξε μειωμένη, σε σύγκριση με το 2019, κατά 51,7%.

Εντατικοί έλεγχοι από SSM στις τράπεζες

O SSM θα αυστηροποιήσει τους ελέγχους στις τράπεζες της Ευρωζώνης σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και τη διαφοροποίηση της χρηματοδότησης, με στοχευμένες επιτόπιες επιθεωρήσεις και εσωτερικές έρευνες, προειδοποίησε τη Δευτέρα. Οπως δήλωσε, θα εξετάσει πιο προσεκτικά τις τράπεζες που έχουν μεγαλύτερη έκθεση σε κλάδους που είναι πιο ευάλωτοι, όπως η ενέργεια, ενώ θα παρακολουθεί επίσης στενά τα στεγαστικά δάνεια καθώς και τα εμπορικά ακίνητα. «Τα υψηλότερα επιτόκια και οι αδύναμες ή ακόμα και υφεσιακές προοπτικές της ανάπτυξης ενδεχομένως να επιφέρουν δυσκολίες στην εξυπηρέτηση χρέους από τη μεριά των δανειοληπτών», τόνισε, προσθέτοντας πως έχουν διαπιστωθεί ελλείψεις στη διαχείριση των κινδύνων από τις τράπεζες.

Στην ελίτ εταιρειών η Mytilineos

Στην παγκόσμια ελίτ εταιρειών με υψηλές αποδόσεις σε θέματα βιωσιμότητας εισέρχεται η Mytilineos. H εταιρεία θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στους Δείκτες Βιωσιμότητας Dow Jones (Dow Jones Sustainability Indices), που χαρακτηρίζονται διεθνώς ως σημείο αναφοράς για τις επιδόσεις των εταιρειών σε θέματα βιωσιμότητας, ως εταιρεία-μέλος του δείκτη DJSI Emerging Markets (με ημέρα εισαγωγής τη 19η Δεκεμβρίου 2022). Η αναγνώριση αυτή για την εταιρεία έρχεται ως συνέχεια της σημαντικής βελτίωσης που κατέγραψε η φετινή της επίδοση, καλύπτοντας πλήρως τις αυστηρές προϋποθέσεις που θέτουν οι δείκτες βιωσιμότητας Dow Jones. Συγκεκριμένα, η Mytilineos κατάφερε να αποσπάσει τη μέγιστη βαθμολογία (100/100) στο 1/3 σχεδόν των δεικτών που αξιολογήθηκε και έτσι κατάφερε να συγκαταλέγεται ανάμεσα στο 10% των κορυφαίων εταιρειών του κλάδου της, ενώ μοιράζεται αυτήν τη διάκριση με παγκοσμίους κολοσσούς, όπως η Enel ή η Hindalco, που δραστηριοποιούνται σε αναδυόμενες αγορές.