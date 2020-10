Επιστολή 36 ευρωβουλευτών στον Τζεφ Μπέζος: «Η Amazon μάς παρακολουθεί;»

Επιστολή στον επικεφαλής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, απέστειλαν συνολικά 36 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διερωτώμενα αν η αμερικανική εταιρεία κατασκοπεύει πολιτικούς, συνδικαλιστικές οργανώσεις και εργαζόμενους.

Η επιστολή υπογράφεται κυρίως από μέλη των αριστερών και πράσινων κομμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έρχεται ως απόρροια της δημοσίευσης αγγελίας εκ μέρους της Amazon για την πρόσληψη δύο ατόμων με γνώση επί των υπηρεσιών πληροφοριών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γνώση γαλλικών και ισπανικών.

«Αναρωτιόμαστε για τις προθέσεις σας: Η Amazon σκοπεύει να παρακολουθεί εμπορικές ενώσεις, εργαζόμενους της Amazon και πολιτικούς αντιπροσώπους, οι οποίοι θα μπορούσαν να ασκήσουν κριτική στις δραστηριότητές σας» ερωτούν, μεταξύ άλλων, οι 36 ευρωβουλευτές.

🕵️Mr @JeffBezos, are you hiring intelligence agents to spy on your employees?

🕵️To spy on MEPs?

📰Following recent surveillance revelations within #Amazon, my open letter published in the @guardian 1 / ⤵️⤵️⤵️https://t.co/3vf8047GWE

— Leïla Chaibi (@leilachaibi) October 7, 2020