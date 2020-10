Ε.Ε: Επιβολή τσουχτερών δασμών σε κινεζικά προϊόντα αλουμινίου

Ένα νέο «μέτωπο» στον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο που έχει ξεσπάσει μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομικών υπερδυνάμεων ανοίγει η Ευρώπη, με τις Βρυξέλλες να ανακοινώνουν την επιβολή δασμών έως και 48% στις εισαγωγές προϊόντων διέλασης αλουμινίου από Κίνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την επιβολή δασμών πριν από την ολοκλήρωση της έρευνας για το εάν οι κινεζικές εταιρείες αλουμινίου πωλούν σε αθέμιτα χαμηλές τιμές.

Σύμφωνα με την επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε., οι δασμοί θα κυμαίνονται μεταξύ 30,4% έως 48%, και είναι προκαταρτικοί, γεγονός που σημαίνει ότι θα επιβληθούν μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, που αναμένεται τον Απρίλιο. Στην περίπτωση που η έρευνα καταλήξει ότι η πρακτική των κινεζικών εταιρειών αλουμινίου εμπίπτει στους κανονισμούς περί αθέμιτου ανταγωνισμού, τότε μπορεί να επιβάλλει τους δασμούς επί πέντε χρόνια.

Η Κομισιόν άνοιξε την έρευνα τον Φεβρουάριο επί των προϊόντων διέλασης αλουμινίου, που χρησιμοποιούνται ευρέως σε μεταφορές, κατασκευές και ηλεκτρονικά, έπειτα από παράπονα της ένωσης European Aluminium. Στα μέλη της European Aluminium συγκαταλέγονται οι Norsk Hydro, Rio Tinto και Alcoa.

H κινεζική ένωση μετάλλων χαρακτηρίζει αβάσιμους τους ευρωπαϊκούς ισχυρισμούς. Οι δασμοί ανέρχονται σε 30,4% για την Guangdong Haomei New Materials και Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co Ltd, ενώ για την Press Metal International Ltd στο 38.2%.