Αμερικανική Δικαιοσύνη εναντίον Google

Δικαστική αγωγή εναντίον της Alphabet, μητρικού ομίλου της Google, κατέθεσε σήμερα το υπυργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, κατηγορώντας τον αμερικανικό κολοσσό υπηρεσιών online αναζήτησης ότι εκμεταλλεύεται τη δεσπόζουσα θέση του για να θέσει εκτός αγοράς τους ανταγωνιστές.

Σύμφωνα με το Reuters, εκτός της Δικαιοσύνη των ΗΠΑ εναντιον της Google προσέφυγαν και 11 αμερικανικές πολιτείες, κατηγορώντας τον τεχνολογικό κολοσσό ότι παραβαίνει το νόμο όσον αφορά τη μεταχείριση των ανταγωνιστών στις δραστηριότηετς αναζήτησης και διαφήμισης, επιδιώκοντας να τους θέσει εκτός ανταγωνισμού και να διατηρήσει την κυριαρχία της δικής της μηχανής αναζήτησης. Επιπλέον, φερεται να την κατηγορεί ότι εκμεταλλεύεται τη δύναμη που έχει στην αγορά για την πώληση περισσότερων διαφημίσεων.

Τα έσοδα της Google ανήλθαν στα 162 δισ. δολάρια το 2019, ποσό που υπερβαίνει το ΑΕΠ της Ουγγαρίας.

Η προσφυγή, λίγες ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, κατατίθεται λίγες ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές. Η χρονική συγκυρία μπορεί να θεωρηθεί ως πολιτική κίνηση, καθώς εκπληρώνει την υπόσχεση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, προς τους υποστηρικτές του να καταστήσει υπόλογες ορισμένες επιχειρήσεις για το γεγονός ότι «καταπνίγουν» συντηρητικές φωνές.

Επιπλέον, η αγωγή έρχεται περίπου έναν χρόνο αφότου το υπουργεί Δικαιοσύνης και η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου άνοιξαν έρευνα για τις πρακτικές των τεσσάρων μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας: Amazon.com Inc , Apple Inc, Facebook Inc και Google.