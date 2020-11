Μελέτη της ΕΚΤ: Καλύτερα να είσαι πρώτος στο ψηφιακό νόμισμα

It’s Better to Be First on Digital Currencies, ECB Study Finds

Για τις κεντρικές τράπεζες που εξετάζουν να εκδώσουν ψηφιακό νόμισμα, θα βρίσκονταν σε πλεονεκτική θέση εάν το έκαναν άμεσα, αναφέρει έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Μία χώρα χωρίς ψηφιακό νόμισμα θα μπορούσε να χάσει εν μέρει τον έλεγχο της νομισματικής πολιτικής της στην περίπτωση που αναγκαστεί να λάβει μέτρα και να απαντήσει άμεσα και σθεναρά σε τυχόν παρενέργειες που θα προκαλούσε μία κρίση σε άλλες χώρες που διαθέτουν ψηφιακό νόμισμα, εξηγούν οι ερευνητές Μάσιμο Μινέσο Φεράρι, Αρνό Μελ και Λίβιο Στράτσα. Οι ερευνητές προβλέπουν ότι τέτοιου είδους διεθνείς παρενέργειες θα μπορούσαν να πολλαπλασιαστούν σε σημαντικό βαθμό στις ανοικτές οικονομίες επειδή τα ψηφιακά νομίσματα μπορούν να γίνουν ελκυστικά στους επενδυτές. «Υιοθετώντας μία κεντρική τράπεζα ψηφιακό νόμισμα πιο σύντομα παρά αργότερα είναι μία κίνηση που θα μπορούσε να της προσδώσει σημαντικό πλεονέκτημα», επεσήμαναν οι συντάκτες της εν λόγω μελέτης.

Η μελέτη αναμένεται να κάνει αίσθηση στις κεντρικές τράπεζες ανά τον κόσμο, τη στιγμή που εξετάζουν πώς αλλά και εάν θα κυκλοφορήσουν ψηφιακά νομίσματα. Η κεντρική τράπεζα της Κίνας έχει ήδη προχωρήσει κάνοντας μάλιστα και πιλοτικές δοκιμές στους κατοίκους της Σενζέν. Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι παρότι η ΕΚΤ «δεν κάνει αγώνα δρόμου να είναι η πρώτη», πρόθεσή της είναι να κυκλοφορήσει ψηφιακό νόμισμα τα επόμενα έτη. Επέστρεψε στο θέμα χθες, κατά την ομιλία της στο Ευρωκοινοβούλιο, λέγοντας ότι η πανδημία που πλήττει την Ευρώπη – πολλές περιοχές της οποίας έχουν καθυστερήσει στην υιοθέτηση των ψηφιακών πληρωμών – έχει επιταχύνει την αλλαγή πολλών συνηθειών.

Τα κρυπτονομίσματα έχουν ενισχυθεί τα μέγιστα στη διάρκεια της πανδημίας. Το bitcoin έχει ενισχυθεί 141% από τον Ιανουάριο, ξεπερνώντας στη συνεδρίαση της Τετάρτης το φράγμα των 18.000 δολαρίων, ενώ το άλλο δημοφιλές κρυπτονόμισμα, το Ethereum έχει καταγράψει ακόμη πιο εντυπωσιακή άνοδο, της τάξης του 250%. Και τα δύο βρίσκονται σε υψηλό τριών ετών.

Πηγή: Bloomberg