Πώς αλλάζει κατανάλωση και επενδύσεις η γενιά Ζ

Η Generation Z, όσοι έχουν γεννηθεί περίπου από το 1996 έως και το 2016, είναι εκείνη που έχει μάλλον υποστεί (και θα συνεχίσει για πολλά χρόνια να αισθάνεται) τις μεγαλύτερες συνέπειες (όχι μόνο αρνητικές) από την πανδημία του νέου κορωνοϊού. Σε πρόσφατη μελέτη της η Bank of America έγραφε πως θα είναι η γενιά, που θα φέρει τις περισσότερες ανατροπές (the most disruptive) από κάθε άλλη.

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα υπολογίζει ότι όσοι από αυτήν την γενιά εισέρχονται στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά σήμερα, θα δουν το εισόδημά τους να υπερβαίνει εκείνο των millenials έως το 2031, με την μεγάλη αυτή μεταφορά πλούτου να επηρεάζει και την κατανάλωση. H ΜcKinsey έχει ήδη επισημάνει ότι αυτή η γενιά αλλάζει το μέλλον της κατανάλωσης, αφού επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τόσο τους millenials όσο και τη γενιά X ως προς το τι αγοράζουν.

Οι νέες τάσεις που βλέπουμε και περιμένουμε μπορούν να λειτουργήσουν και ως «οδηγός» για το πού θα κινηθούν οι επενδύσεις. Εξάλλου η σύνθεση του S&P 500, του πλεόν αντιπροσωπευτικού δείκτη της Wall Street, αντανακλά εν πολλοίς το πώς οι καταναλωτές δαπανούν τα χρήματά τους.

Τεχνολογία

Ένας από τους λόγους, που οι λεγόμενες FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) έχουν δει την κεφαλαιοποίησή τους να ενισχύεται σε τέτοιο βαθμό, είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι δαπανούν περισσότερα σε τομείς όπως το cloud computing, η τεχνητή νοημοσύνη (AI), το streaming κτλ.

Περισσότεροι από το 50% των 9.800 Αμερικανών εφήβων, που συμμετείχαν σε εξαμηνιαία έρευνα της επενδυτικής τράπεας Piper Sandler τον Οκτώριο, δήλωσαν ότι η Amazon είναι ο αγαπημένος τους ιστότοπος. Περισσότεροι από τα 4/5 είναι ιδιοκτήτες iPhone και το 89% προσδοκά ότι το επόμενό του κινητό θα είναι iPhone. Αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά στο εντυπωσιακό ράλι των τεχνολογικών μετοχών τα τελευταία χρόνια με εκείνο που οδήγησε στη φούσκα του 2000. Σήμερα οι επενδυτές αγοράζουν μετοχές σε σχέση με τις προοπτικές κατανάλωσης, στη βάση πιο στέρεων αφηγημάτων.

Βιωσιμότητα

Η έννοια της βιωσιμότητας επίσης διαμορφώνει την καταναλωτική συμπεριφορά των νεότερων γενεών. Για παράδειγμα είναι η πρώτη γενιά που φαίνεται να περιορίζει την κατανάλωση κρέατος. Έτσι δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι ολοένα και περισσότερες εταιρείες που ποντάρουν στην vegan διατροφή ή ακόμη και στο εργαστηριακό κρέας αντλούν πολύτιμα ιδιωτικά κεφάλαια. Βεβαίως αυτή τη στιγμή η μόνη εταιρεία του χώρου που είναι στο χρηματιστήριο είναι η Beyond Meat. Οι παραδοσιακοί κολοσσοί της βιομηχανίας τροφίμων, όπως η Danone και η Unilever, βλέπουν επίσης τις πωλήσεις των φυτικών προϊόντων τους να εκτινάσσονται στα ύψη.

Δεν είναι μόνο η διατροφή, που συνδέεται με την βιωσιμότητα. Αλλάζουν οι συνήθειες και στην οδήγηση. Η γενιά Z θα στραφεί στην ηλεκτροκίνηση ή θα απορρίψει τελείως την ιδέα της ιδιοκτησίας αυτοκινήτου. Εφαρμογές όπως η Uber και η Lyft προβλέπεται να λάβουν περαιτέρω ώθηση.

Πηγή: moneyreview.gr