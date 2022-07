Ε.Ε.: Στόχος ο διπλασιασμός των προμηθειών φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν «σε λίγα χρόνια»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να διπλασιάσει τις προμήθειες φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν μέσα «σε λίγα χρόνια», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Σε δηλώσεις της από το Αζερμπαϊτζάν, η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ότι η Ε.Ε. στρέφεται σε πιο αξιόπιστους προμηθευτές φυσικού αερίου.

«Σήμερα είμαι στο Αζερμπαϊτζάν για την υπογραφή μιας νέας συμφωνίας. Στόχος μας, ο διπλασιασμός των προμηθειών αερίου από το Αζερμπαϊτζάν σε λίγα χρόνια» τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Επεσήμανε, δε, ότι το Αζερμπαϊτζάν θα είναι ένας κρίσιμος εταίρος για την ασφάλεια του εφοδιασμού της Ε.Ε., στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα.

The EU is turning to more reliable energy suppliers.

Today I’m in Azerbaijan to sign a new agreement.

Our goal: double the gas delivery from Azerbaijan to the EU in a few years.

🇦🇿 will be a crucial partner for our security of supply and on our way to climate neutrality. pic.twitter.com/fVHPr921Ui

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 18, 2022