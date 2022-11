Φυσικό αέριο: Πιέσεις από Ελλάδα και άλλες 14 χώρες για την επιβολή πλαφόν

Έντονες πιέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα 15 κράτη-μέλη (μεταξύ αυτών η Ελλάδα) που ζητούν την επιβολή πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, τονίζοντας ότι αυτό που θέλουν συγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να καταθέσει νομοθετική πρωτοβουλία και όχι κάποια άλλη μορφή πρότασης πριν από το Συμβούλιο των υπουργών Ενέργειας στις 24 Νοεμβρίου, αλλιώς εμμένουν στο να μπλοκάρουν τον κανονισμό αλληλεγγύης. Πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρουν ότι τα 15 κράτη-μέλη προχωρούν συντεταγμένα.

Όπως έγραφε το πρωί η «Κ», η Αθήνα δηλώνει έτοιμη να μπλοκάρει τον κανονισμό για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στην ενέργεια σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παρουσιάσει νομοθετική πρόταση για την επιβολή ενός πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου στο TTF πριν από την έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών Ενέργειας, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 24 Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι σε τεχνικό σεμινάριο, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, η Κομισιόν υποστήριξε ότι το πλαφόν αποτελεί δυσεφάρμοστη λύση. Ως αντιπρόταση φέρεται να παρουσίασε ένα σχέδιο δανεισμού μέσω του οποίου τα κράτη – μέλη θα μπορούσαν να παίρνουν δάνεια για να αντιμετωπίσουν το κόστος των αυξανόμενων τιμών – λύση, η οποία θα αύξανε το δημόσιο χρέος.

Στον απόηχο της συνάντησης της Δευτέρας, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, είχε αποστείλει αυστηρή επιστολή στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζητώντας από την Κομισιόν να εισακούσει τις εκκλήσεις των κρατών – μελών για μία νομοθετική πρόταση που θα αφορά το πλαφόν με βάση τις κατευθυντήριες που δόθηκαν στην Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου.

Το απόγευμα της Παρασκευής, έπειτα από συνάντηση των μόνιμων αντιπροσώπων των κρατών μελών στις Βρυξέλλες, έγινε γνωστό ότι η Κομισιόν δεσμεύτηκε να καταθέσει νομοθετική πρόταση πριν από την έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών Ενέργειας στις 24 Νοεμβρίου.

«Η Επιτροπή θα καταθέσει εγκαίρως ένα λεπτομερές σχέδιο πρότασης για έναν διορθωτικό μηχανισμό («προσωρινό πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου»), το οποίο θα λαμβάνει υπόψιν τις προϋποθέσεις και διασφαλίσεις που έχουν ζητήσει τα κράτη μέλη, ώστε αυτό να συζητηθεί στην συνάντηση των υπουργών Ενέργειας στις 24 Νοεμβρίου», αναφέρεται σε κοινή επιστολή της τσεχικής προεδρίας και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Το απόγευμα, σε ανάρτησή της, η επίτροπος Ενέργειας της Ε.Ε., Κάντρι Σίμσον, ανέφερε ότι «θα παρουσιάσουμε την επόμενη εβδομάδα το περίγραμμα ενός διορθωτικού μηχανισμού της αγοράς φυσικού αερίου και μια νομοθετική πρόταση αμέσως μετά».

Σημείωσε, παράλληλα, ότι «η Επιτροπή δεσμεύεται να παράσχει έναν αποτελεσματικό μηχανισμό για τον περιορισμό των υπερβολικών τιμών φυσικού αερίου, σύμφωνα με την πρότασή μας της 18ης Οκτωβρίου και τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής».

