Τουρκία: Αρνητικά συναλλαγματικά αποθέματα για πρώτη φορά από το 2002

Τα καθαρά συναλλαγματικά αποθέματα της τουρκικής κεντρικής τράπεζας έπεσαν σε αρνητικό έδαφος για πρώτη φορά από το 2002, φτάνοντας στα -151,3 εκατ. δολάρια στις 19 Μαΐου, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν την Πέμπτη.

Τα καθαρά αποθέματα της κεντρικής τράπεζας μειώθηκαν κατά 2,48 δισ. δολ. την εβδομάδα που έληξε στις 19 Μαΐου στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2002.

Η ζήτηση συναλλάγματος στην Τουρκία εκτινάχθηκε σε επίπεδα-ρεκόρ πριν από τις 14 Μαΐου λόγω των εκτιμήσεων εταιρειών και ιδιωτών ότι η τουρκική λίρα, η οποία υποχώρησε 44% το 2021 και 30% το 2022, θα βουτήξει μετά τις κάλπες της 28ης Μαΐου.

Turkey’s net international reserves have fallen below zero for the first time since 2002, to minus $0.2 million pic.twitter.com/9Gwbj7gL1T

