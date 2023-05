ΗΠΑ: Τέλος στο αδιέξοδο για το όριο χρέους αλλά με… πικρή γεύση

Η συμφωνία για το όριο του χρέους του ομοσπονδιακού κράτους, που διαπραγματεύτηκαν ο Λευκός Οίκος και οι Ρεπουμπλικανοί για την αποφυγή του κινδύνου οι ΗΠΑ να κηρύξουν άνευ προηγουμένου στάση πληρωμών, είναι έτοιμη να υποβληθεί στο Κογκρέσο, ανακοίνωσε χθες Κυριακή ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, παροτρύνοντας εκ νέου τα μέλη των δύο σωμάτων του κοινοβουλίου να την υιοθετήσουν το ταχύτερο.

«Ας συνεχίσουμε να προχωράμε μπροστά τηρώντας τις υποχρεώσεις μας και οικοδομώντας την ισχυρότερη οικονομία στην ιστορία του κόσμου», δήλωσε ο κ. Μπάιντεν κατά τη διάρκεια σύντομης συνέντευξης Τύπου, καλώντας «σθεναρά» και τα δυο σώματα του Κογκρέσου, τη Βουλή των Αντιπροσώπων στην οποία έχουν ισχνή πλειοψηφία οι Ρεπουμπλικάνοι και τη Γερουσία που ελέγχουν οριακά οι Δημοκρατικοί, «να υιοθετήσουν τη συμφωνία αυτή».

Η εν λόγω συμφωνία τερματίζει το πολιτικό αδιέξοδο των τελευταίων μηνών. Ωστόσο περιγράφεται με όρους που δεν μοιάζουν απόλυτοι, και δίχως πανηγυρισμούς, αντανάκλαση του εξαιρετικά πικρού τόνου των διαπραγματεύσεων καθώς και των δυσκολιών που ενδέχεται να συναντήσει η έγκρισή του στο Κογκρέσο, προκειμένου να αποτραπεί έγκαιρα η κήρυξη άνευ προηγουμένου στάσης πληρωμών από τις ΗΠΑ τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου.

«Μόλις έκλεισα το τηλέφωνο με τον πρόεδρο (…) Αφού σπατάλησε χρόνο αρνούμενος να διαπραγματευτεί για μήνες, καταλήξαμε σε καταρχήν συμφωνία αντάξια του αμερικανικού λαού», είχε γράψει στο Twitter ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Κέβιν Μακάρθι.

I just got off the phone with the president a bit ago. After he wasted time and refused to negotiate for months, we’ve come to an agreement in principle that is worthy of the American people.

I’ll deliver a statement at 9:10pm ET. Watch here:https://t.co/vmn31INPH5

— Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) May 28, 2023