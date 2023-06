BlackRock: Ο Λάρι Φινκ προβλέπει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα «κερδίσει» τον πληθωρισμό «Ο πληθωρισμός είναι ακόμα πολύ ισχυρός, πολύ επίμονος» υπογράμμισε ο επικεφαλής του κολοσσού διαχείρισης κεφαλαίων 58" χρόνος ανάγνωσης

CEO of BlackRock Larry Fink speaks at the Clinton Global Initiative, Monday, Sept. 19, 2022, in New York. (AP Photo/Julia Nikhinson)