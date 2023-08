Ο Μr. «Big Short» πόνταρε 1,6 δισ. δολάρια σε χρηματιστηριακό «κραχ»

Ο Μάικλ Μπέρι, ιδρυτής της Scion Asset Management που έγινε διάσημος από το βιβλίο και την ταινία «The Big Short», πόνταρε σε μεγάλη πτώση του δείκτη S&P 500 και του τεχνολογικού Nasdaq 100, σύμφωνα με σχετικές γνωστοποιήσεις προς τις ρυθμιστικές αρχές.

Ο Μάικλ Μπέρι έγινε γνωστός μέσα από τα στοιχήματα κατά της αμερικανικής στεγαστικής αγοράς λίγο πριν από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης του 2008.

Σύμφωνα με το Reuters, η Scion Asset Management αγόρασε put options ονομαστικής αξίας 739 εκατ. δολ. έναντι του Invesco QQQ Trust ETF και ξεχωριστά put options ονομαστικής αξίας 886 εκατ. δολ. έναντι του SPDR S&P 500 ETF.

Από την αρχή του 2023 ωστόσο, ο δείκτης S&P 500 κερδίζει περίπου 17% ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq 100 έχει σημειώσει ράλι σχεδόν 39% για την ίδια περίοδο.

Τα στοιχεία έδειξαν επίσης ότι το fund του Μπέρι ρευστοποίησε τα μερίδιά του στις κινεζικές εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου JD.com και Alibaba Group Holdings καθώς και στις αμερικανικές περιφερειακές τράπεζες PacWest και Western Alliance Bancorp.

Δεν είναι γνωστό ωστόσο τι συνέβη με τις μετοχές των υπόλοιπών τραπέζων που το Scion έχει επιλέξει όπως οι Capital One Financial Corp (75.000 μετοχές), Wells Fargo & Co. (125.000) και Huntington Bancshares (184.900).

Mε πληροφορίες από Reuters