Συγκρατημένη απογοήτευση από τον εμπορικό κόσμο

Με συγκρατημένη απογοήτευση αντιμετώπισε ο εμπορικός κόσμος την ανακοίνωση της επιστροφής των μέτρων κατά της πανδημίας στα προ των Χριστουγέννων επίπεδα αυστηρότητας.

«Είναι μια αρνητική εξέλιξη, αλλά εάν τα αυστηρά μέτρα διαρκέσουν μόνο την πρώτη εβδομάδα του έτους, θα έλεγα πως είναι μικρό το κακό, αφού η αγορά είναι σε αναμονή για την έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων την δεύτερη Δευτέρα του μήνα, 11 Ιανουαρίου», δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής, Βασίλης Κορκίδης με αφορμή τις την αναστολή του click away και του εκ νέου κλεισίματος βιβλιοπωλείων, κομμωτηρίων υπηρεσιών περιποίησης νυχιών και ΚΤΕΟ από την Κυριακή έως την άλλη Δευτέρα.

«Εάν θέλουμε να ξεχωρίσουμε κάτι από την αιφνιδιαστική απόφαση είναι τα αντανακλαστικά του Υπουργείου Οικονομικών, που για τα εβδομαδιαία αυστηρά μέτρα ανακοίνωσε μηνιαία οικονομικά αντίμετρα με πλήρη απαλλαγή από το ενοίκιο του Ιανουαρίου», είπε ο κ. Κορκίδης, αναφερόμενος στην απόφαση να μην πληρώσουν καθόλου ενοίκιο τον μήνα αυτόν οι επιχειρήσεις που θα είναι κλειστές έως τις 11 Ιανουαρίου.

«Δυστυχώς, πριν τα επόμενα βήματα, πρέπει να σταματήσουμε για μια εβδομάδα, και από το click away για να πάμε στο click in shop, πρέπει να περάσουμε από το… click to stop», πρόσθεσε.

Αντίστοιχες δηλώσεις έκανε στο απόγευμα του Σαββάτου στο ραδιόφωνο του Σκάι και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Σταύρος Καφούνης, μιλώντας και για ανάγκη περαιτέρω στήριξης του εμπορικού κόσμου.

