ΣΕΤΕ: Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του τουρισμού στην Αθήνα

Η επανάκτηση της δυναμικής του προορισμού «Αθήνα» μεταπανδημικά, η βελτίωση των υφιστάμενων και η δημιουργία νέων υποδομών με έμφαση σε μητροπολιτικό συνεδριακό κέντρο, η διεύρυνση των ήδη επιτυχημένων συμμαχιών για την προώθηση και προβολή του brand της πόλης όπως το σχήμα This is Athens and Partners, καθώς και οι τρόποι προσέλκυσης νέων επισκεπτών, ήταν μερικά από τα ζητήματα που αναδείχθηκαν από τους ομιλητές στην εκδήλωση που διοργάνωσε σήμερα ο ΣΕΤΕ, στο πλαίσιο του κύκλου παρουσιάσεων της Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό 2030 και των επιμέρους Σχεδίων Δράσης ανά Περιφέρεια της χώρας.

Στην κεντρική τοποθέτησή του, ο υπουργός Τουρισμού, κ. Βασίλης Κικίλιας, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Με βάση την πολύ αξιόλογη δουλειά του ΣΕΤΕ, του ΙΝΣΕΤΕ και της Marketing Greece, κρίνεται απαραίτητη η επιτάχυνση βασικών έργων υποδομών αφενός, αλλά και έργων που προσδίδουν βιώσιμο τουριστικό πρόσημο σε περιοχές ανά τη χώρα.

Υπό αυτό το πρίσμα αξιολογήθηκε το σύνολο των προτεινόμενων παρεμβάσεων της μελέτης του ΙΝΣΕΤΕ «Ελληνικός Τουρισμός 2030 – Σχέδια Δράσης», εντοπίστηκαν προορισμοί με μεγάλη τουριστική κίνηση και προτεραιοποιήθηκαν 39 έργα που υποστηρίζουν τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, σύμφωνα με το φυσικό αντικείμενό τους και την εκτιμώμενη διάρκεια για την υλοποίηση τους. Τα έργα αυτά θα αποτελέσουν προϊόν διαβούλευσης με δήμους και περιφέρειες, ώστε να καταστήσουμε εφικτό τον στόχο της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης».

Γ. Ρέτσος: Ο ελληνικός τουρισμός κατάφερε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων

Στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, κ. Γιάννης Ρέτσος, τόνισε την ανάγκη εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό 2030 και των Σχεδίων Δράσης. Ειδικότερα, για την Αθήνα σημείωσε ότι «Ο ελληνικός τουρισμός κατάφερε και τη φετινή χρονιά, σε ένα σύνθετο περιβάλλον με μακροοικονομικά και γεωπολιτικά ζητήματα, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, ενισχύοντας το ΑΕΠ της χώρας πέρα από κάθε προσδοκία, δημιουργώντας έτσι πόρους για πολιτικές στήριξης της κοινωνίας από την υπέρμετρη αύξηση του ενεργειακού κόστους και την εκτίναξη του πληθωρισμού.

Το πέτυχαμε αξιοποιώντας το ισχυρό brand της Ελλάδας που έχει εδραιωθεί την τελευταία πενταετία. Ένα σημαντικό κεφάλαιο στην στρατηγική προώθησης του ελληνικού τουρισμού, αποτελεί και η ενίσχυση της δυναμικής του προορισμού της Αθήνας στις διεθνείς αγορές. Στο πλαίσιο αυτό, η περαιτέρω ανάδειξη της πρωτεύουσας ως προορισμού, με συντονισμένες ενέργειες προβολής, παραμένει βασική προτεραιότητα. Ιδιαίτερη συμβολή σε αυτή την προσπάθεια είχε -και θα συνεχίσει να έχει- το This Is Athens and Partners, η μεγαλύτερη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, στην οποία συμμετέχουμε από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας της».

Αναφερόμενος στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, ο κ. Ρέτσος σημείωσε ότι αναγνωρίζονται ως μέρος του τουριστικού προϊόντος. Ωστόσο, τόνισε ότι «πέραν της μεμονωμένης δραστηριότητας υπάρχει και ένα γκρίζο θεσμικό πλαίσιο που πρέπει να αλλάξει, καθώς επιτρέπει σε επιχειρηματικούς ομίλους υπό το μανδύα της βραχυχρόνιας μίσθωσης να ασκούν δραστηριότητα πλήρως ανταγωνιστική προς τα ξενοδοχεία ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια με ότι αυτό συνεπάγεται ως προς την εισφοροδιαφυγή.

Ανάμεσα στις προτάσεις που έχουν κατατεθεί είναι κατά το πρότυπο και άλλων ευρωπαϊκών πόλεων να δοθεί η δυνατότητα στους δήμους να θέτουν όρια στην άσκηση της δραστηριότητας». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πρέπει να δοθεί βαρύτητα στη βελτίωση των υποδομών όχι μόνο προς όφελος του τουρισμού, αλλά και της ζωής των κατοίκων. Ιδιαίτερα στάθηκε στην ανάγκη δημιουργίας μητροπολιτικού συνεδριακού κέντρου στην Αθήνα, το οποίο αποτελεί αίτημα του κλάδου εδώ και χρόνια.

Γ. Πατούλης: Διαρκής επένδυση στην αναβάθμιση των υποδομών της Αττικής

Στον χαιρετισμό του ο περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιώργος Πατούλης, επεσήμανε ότι η στρατηγική ανάπτυξης του Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της μελέτης του ΣΕΤΕ για τον Τουρισμό 2030, ως προς τη μετάβαση στην αειφορία, την κυκλική οικονομία, και την Πράσινη Συμφωνία και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Αττική κέρδισε την 1η θέση μεταξύ των προορισμών Αειφόρου Τουρισμού της Ευρώπης για το 2022, στα World Travel Awards, ανάδειξη την οποία, εν πολλοίς οφείλει, όπως είπε, «στο ολοκληρωμένο σχέδιο που υλοποιεί η Περιφέρεια προκειμένου να καταστεί η πρώτη Πράσινη Περιφέρεια».

Ο περιφερειάρχης Αττικής υπογράμμισε τη διαρκή επένδυση, από πλευράς της διοίκησης, στην αναβάθμιση των υποδομών της Αττικής, τονίζοντας ως παράδειγμα τον εκσυγχρονισμό του οδικού δικτύου σε υπερσύγχρονο, έξυπνο, οδικό δίκτυο που μεγιστοποιεί την οδική ασφάλεια. «Το Σχέδιο Δράσεων που παρουσιάζεται σήμερα εδώ, αποτελεί αναμφίβολα χρήσιμο υλικό το οποίο θα ληφθεί υπόψη στην κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου, από την Περιφέρεια Αττικής, τον νέο DMO και τον Αναπτυξιακό Οργανισμό της Περιφέρειας «Νέα Μητροπολιτική Αττική», διαβεβαίωσε ο κ. Πατούλης, και εξήγησε ότι σε συνεργασία με το υπουργείο Τουρισμού και βάσει του Νόμου 4875/2021, η Περιφέρεια Αττικής προχωρά στη σύσταση Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, DMO, μέσω του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής, τη «Νέα Μητροπολιτική Αττική».

Κ. Μπακογιάννης: Επενδύουμε στην εξωστρέφεια της Αθήνας

Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Κώστας Μπακογιάννης, επισήμανε ότι: «Επενδύουμε στην εξωστρέφεια της Αθήνας, στις σημαντικότερες διεθνείς τουριστικές εκθέσεις και εκθέσεις θεματικού τουρισμού, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο συνεργασίες και σημαντικές διοργανώσεις για την Αθήνα. Είναι ενδεικτικό ότι μέσα σε 4 μήνες, από τον Σεπτέμβριο μέχρι και το τέλος του χρόνου, η Αθήνα θα έχει λάβει μέρος σε οχτώ διεθνείς διοργανώσεις», τόνισε στην ομιλία του ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Κώστας Μπακογιάννης, αναφερόμενος στις δράσεις και τη στρατηγική του Δήμου για την προβολή της Αθήνας.

Ο ίδιος, συμπλήρωσε: «Αισθάνομαι υπερήφανος για όλα όσα -με τη συμβολή των ικανών στελεχών της ΕΑΤΑ- έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα στον τομέα της ανάπτυξης και προβολής του προορισμού. Φυσικά, μένουν να γίνουν και άλλα. Από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό, με σχέδιο, όραμα και προπαντός με έργα να εξασφαλίζουμε στην Αθήνα τον ποιοτικό τουρισμό που της αξίζει».

Παράλληλα, στην εκδήλωση παρουσιάστηκε η Εθνική Στρατηγική για τον ελληνικό τουρισμό με ορίζοντα το 2030 και ειδικότερα των Σχεδίων Δράσης που αφορούν στην Αθήνα, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και στον Αργοσαρωνικό από τους κ.κ. Ηλία Κικίλια, Γενικό Διευθυντή του ΙΝΣΕΤΕ και Άρη Ίκκο, Επιστημονικό Διευθυντή του ΙΝΣΕΤΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, έγινε ειδική αναφορά στον ευρύτερο προορισμό και brand «Αθήνα» που αποτελεί έναν «προορισμό ομπρέλα» και έναν από τους πιο εδραιωμένους, δημοφιλείς και εμβληματικούς προορισμούς της χώρας με σημαντική αναπτυξιακή δυναμική σε όλα τα κύρια τουριστικά προϊόντα λόγω των σημαντικών πόρων και υποδομών που διαθέτει ως το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας, ενώ τα σημαντικά έργα και οι επενδύσεις που έχουν ξεκινήσει αναμένεται να υλοποιηθούν στο παραλιακό μέτωπο πρόκειται να συμβάλλουν στην ανάπλαση αυτού και στην περαιτέρω τουριστική του αξιοποίησή του.

Η CEO της Marketing Greece, κα Ιωάννα Δρέττα, υπογράμμισε ότι: «Η Αθήνα τα τελευταία 10 χρόνια έχει κάνει άλματα, σε επίπεδο προϊόντος η πόλη έχει εξελιχθεί πολύ. Η συνθετότητα όμως και το βάθος του προϊόντος που μπορεί να διαμορφώσει, σε συνδυασμό με το ότι είναι μία μεγάλη μητρόπολη, βάζουν το πήχη πολύ ψηλά και μας αναγκάζουν όλους, ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, να είμαστε σε εγρήγορση.

Η προστασία της ταυτότητας και του χαρακτήρα της πόλης είναι μία πρόκληση, ταυτόχρονα όμως, είναι και μία ευκαιρία που συνάδει με τις παγκόσμιες τάσεις του τουρισμού. Σε αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να δουλέψουμε, όχι μόνο στην προβολή, αλλά κυριότερα στη δημιουργία του προϊόντος».

