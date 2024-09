Κύπρος – Κρήτη: Παρέμβαση Ισραήλ για την ηλεκτρική διασύνδεση

Την υψηλή αξία του Great Sea Interconnector για το Ισραήλ ανέδειξε ο υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ Eli Cohen σε συζήτηση που είχε με τον Κύπριο υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργο Παπαναστασίου.

Σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Cohen στο X, οι δύο υπουργοί «τόνισαν την ισχυρή σχέση και συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου». «Εγώ έδωσα έμφαση στη σπουδαία σημασία του έργου του Great Sea Interconnector για το Ισραήλ. Το έργο θα συνδέει το ηλεκτρικό δίκτυο του Ισραήλ με το ευρωπαϊκό μέσω της Κύπρου και της Ελλάδας και θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή», σημείωσε ο ίδιος.

