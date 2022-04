Ιλιγγιώδη κέρδη καταγράφουν οι τράπεζες στην Τουρκία

Διαστημική εκτόξευση σημειώνει η κερδοφορία των τουρκικών τραπεζών χάρη στην ανορθόδοξη πολιτική των χαμηλών επιτοκίων που προωθεί ο Τούρκος πρόεδρος παρά τον ιλιγγιώδη πληθωρισμό της γειτονικής χώρας. Οι εισηγμένες τράπεζες της Τουρκίας, Akbank TAS, Turkiye Garanti Bankasi AS, Yapi Kredit Bankasi AS και Turkiye Is Bankasi AS, εκτιμάται πως έχουν δει τα έσοδά τους να τριπλασιάζονται ή και να τετραπλασιάζονται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Σε ό,τι αφορά τις μεγάλες κρατικές τράπεζες της Τουρκίας, Turkiye Vakiflar Bankasi και Turkiye Halk Bankasi AS, αναμένεται πως για το πρώτο τρίμηνο του έτους θα παρουσιάσουν ιλιγγιώδη αύξηση κερδών 380% και 3.000% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους. Επίσημα στοιχεία φέρουν τα κέρδη των τουρκικών τραπεζών να έχουν συνολικά τετραπλασιαστεί φθάνοντας στα 39 δισ. τουρκικές λίρες, ποσό αντίστοιχο των 2,7 δισ. δολαρίων, μέσα στους πρώτους δύο μήνες του έτους.

Πρόκειται για μια ίσως απροσδόκητη συνέπεια του πειράματος νομισματικής πολιτικής που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Τουρκία με τις αλλεπάλληλες μειώσεις επιτοκίων, όταν ο πληθωρισμός βρίσκεται με επίσημα στοιχεία πάνω από το 60%. Μέσα στους τελευταίους περίπου οκτώ μήνες η Τράπεζα της Τουρκίας έχει προχωρήσει σε τρεις μειώσεις των επιτοκίων οδηγώντας τα στο 14%, στο οποίο βρίσκονται σήμερα, από το 19%, στο οποίο βρίσκονταν εδώ και ένα χρόνο. Η πολιτική αυτή του Τούρκου προέδρου, που επικαλούμενος το Κοράνι δηλώνει ορκισμένος εχθρός των επιτοκίων, προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες στις τράπεζες της χώρας. Τους δίνει τη δυνατότητα να χορηγούν πιστώσεις σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, αλλά με υψηλά επιτόκια, ενώ οι ίδιες δανείζονται με χαμηλά επιτόκια. Τη διαδικασία αυτή συνεπικουρεί και ο δυσθεώρητος πληθωρισμός καθώς αυξάνει τα κέρδη των τραπεζών αφενός από τις προμήθειές τους σε διάφορες εντολές και αφετέρου από τα ομόλογα που είναι συνδεδεμένα με τις αυξήσεις των τιμών καταναλωτή.

Οι μεγάλες κρατικές τράπεζες αναμένεται πως για το α΄ τρίμηνο θα παρουσιάσουν αύξηση κερδών έως και 3.000% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Η θορυβώδης είδηση για την κερδοφορία των τραπεζών αναμένεται την επόμενη εβδομάδα, δεδομένου ότι η περίοδος ανακοινώσεων αποτελεσμάτων αρχίζει στις 27 Απριλίου με την Akbank και θα ακολουθήσουν οι Garanti Bank και Yapi Kredi. Σύμφωνα με τον Τσιχάν Σαράογλου, αναλυτή τραπεζικών της HSBC Holdings, «τα κέρδη των τραπεζών θα σημειώσουν αύξηση 150% κατά μέσον όρο το 2022». Ο ίδιος υπογραμμίζει πως θα συνέβαινε το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή μια καταβαράθρωση της κερδοφορίας των τραπεζών, αν η Τράπεζα της Τουρκίας επιχειρούσε να δαμάσει τον πληθωρισμό αυξάνοντας τα επιτόκια στον βαθμό που υπαγορεύει αυτός.

Η εκτόξευση της κερδοφορίας των τουρκικών τραπεζών αντανακλάται και στην πορεία των μετοχών τους, καθώς στη διάρκεια του περασμένου μήνα ο δείκτης που παρακολουθεί τις τράπεζες σημείωσε άνοδο άνω του 25%. Στο ίδιο χρονικό διάστημα ο δείκτης που παρακολουθεί τις μετοχές των τουρκικών βιομηχανιών σημείωσε άνοδο 14%. Σύμφωνα, πάντως, με τον Τομάζ Νέτζελ, οικονομικό αναλυτή της Bloomberg Intelligence, δεν αναμένεται να συνεχιστεί περαιτέρω το ράλι που σημειώνουν οι τραπεζικές μετοχές χάρη στα κέρδη-ρεκόρ των τραπεζών. Οπως τονίζει, αυτή η θεαματική άνοδος των τραπεζικών μετοχών υποδηλώνει πως η αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει την αύξηση της κερδοφορίας των τουρκικών τραπεζών. Επιπλέον υπογραμμίζει πως για τους επενδυτές, που επέστρεψαν στην Τουρκία και στους τίτλους της στις αρχές Απριλίου, θα είναι καθοριστικό το κατά πόσον θα εφαρμόσει η Τουρκία πολιτική ανάσχεσης του πληθωρισμού.

Πηγή: Bloomberg