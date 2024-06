Τζούλιαν Ασάνζ: Πώς έφτασε στην αποφυλάκιση ο ιδρυτής του WikiLeaks

Εκτός φυλακής βρέθηκε σήμερα ο ιδρυτής του WikiLeaks, Τζούλιαν Ασάνζ, ο οποίος «αντάλλαξε» την ελευθερία του με μια συμφωνία που προβλέπει ομολογία ενοχής για την παράνομη απόκτηση και αποκάλυψη απόρρητων εγγράφων σχετικά με τις στρατιωτικές και τις διπλωματικές δραστηριότητες των ΗΠΑ.

Julian Assange boards flight at London Stansted Airport at 5PM (BST) Monday June 24th. This is for everyone who worked for his freedom: thank you.#FreedJulianAssange pic.twitter.com/Pqp5pBAhSQ

— WikiLeaks (@wikileaks) June 25, 2024