Explainer: Τι κρύβεται πίσω από τη σφοδρότητα του τυφώνα «Μίλτον»

Η εποχή των τυφώνων στις ΗΠΑ φαίνεται να ξύπνησε… απότομα τη φετινή χρονιά. Σε διάστημα μικρότερο των δύο εβδομάδων, δύο μεγάλοι τυφώνες σχηματίστηκαν στον Κόλπο του Μεξικού με ιδιαίτερη σφοδρότητα.

Πρώτα «χτύπησε» ο δυνατός τυφώνας «Ελίν», προκαλώντας χειμαρρώδεις και φονικές βροχοπτώσεις και προχωρώντας εκατοντάδες χιλιόμετρα εντός των ΗΠΑ από τις ακτές. Σήμερα, ο τυφώνας «Μίλτον» κατευθύνεται προς τις ακτές της Φλόριντα, έχοντας αναβαθμιστεί από «τροπική καταιγίδα» σε τυφώνα «επιπέδου κινδύνου 5» σε διάστημα μόλις μίας ημέρας.

Χαρακτηρίζεται, μάλιστα, ως ο πέμπτος πιο σφοδρός τυφώνας που έχει καταγραφεί ποτέ. Αν και είναι πιθανό να φτάσει ελαφρώς αποδυναμωμένος, αναμένεται να σφυροκοπήσει την περιοχή Tampα Bay, προκαλώντας κίνδυνο για αύξηση της στάθμης του ωκεανού κατά περίπου τρία με τέσσερα μέτρα.

Οπως αναφέρει η Washington Post, οι τυφώνες απαιτούν μια περίπλοκη «συνταγή» προκειμένου να σχηματιστούν, αλλά οι επιστήμονες συμφωνούν ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο συστατικό που το τελευταίο διάστημα τους ωθεί σε νέα επίπεδα έντασης: η αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών.

Τα νερά στον Κόλπο του Μεξικού σημείωσαν θερμοκρασιακά ρεκόρ αυτό το καλοκαίρι, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες αυτή η αύξηση επιδεινώθηκε περαιτέρω. Οι ειδικοί περιγράφουν αυτό το φαινόμενο ως «θαλάσσιο κύμα καύσωνα» (marine heat wave), το οποίο οδήγησε στο να ενταθούν ακόμη περισσότερο οι καταιγίδες.

Μετά από μια περίοδο ηρεμίας νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες έγιναν πρόσφατα πιο ευνοϊκές για τη δημιουργία τυφώνων.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, διαφορετικά σημεία του Κόλπου του Μεξικού βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα καύσωνα», εξηγεί ο Μπράιαν Τζονκόφσκι, ωκεανογράφος από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Αλαμπάμα. «Στον Κόλπο του Μεξικού, συχνά επικρατεί πολλή ζέστη και σε πολύ μεγάλα βάθη».

Αυτές οι ασυνήθιστα θερμές περίοδοι αποτελούν έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες όσον αφορά την πρόβλεψη της συμπεριφοράς των τυφώνων, όπως δείχνουν οι έρευνες. Μπορούν να οδηγήσουν σε περισσότερη εξάτμιση του νερού των ωκεανών, κάνοντας τις καταιγίδες να αναπτύσσονται πιο γρήγορα και να γίνονται σφοδρότερες, φέρνοντας περισσότερη βροχή, όπως συνέβη με τον τυφώνα «Ελίν» και αναμένεται να συμβεί στον «Μίλτον».

Η ένταση μιας καταιγίδας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες καθώς και από τη θερμοκρασία του ωκεανού. Ο ξηρός αέρας, για παράδειγμα, μπορεί να αποδυναμώσει μια καταιγίδα. Από την άλλη, ένας υπερβολικά θερμός ωκεανός μπορεί να ενισχύσει τη σφοδρότητά της, αυξάνοντας την ταχύτητα των ανέμων και το μέγεθος των βροχοπτώσεων που θα φέρει.

Παρότι τα θερμά νερά είναι απαραίτητα για τους τυφώνες, τα θαλάσσια κύματα καύσωνα πυροδοτούν ακόμη πιο έντονα φαινόμενα. Πρόκειται για περιόδους ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών στους ωκεανούς, οι οποίες διαρκούν εβδομάδες, μήνες ή και χρόνια. Ενας κοινά αποδεκτός ορισμός τα περιγράφει ως τις περιόδους «όπου οι θερμοκρασίες είναι υψηλότερες από ό,τι στο 90% των περιπτώσεων για τουλάχιστον πέντε ημέρες».

During both of his near record-breaking Category 5 peak intensities, Hurricane #Milton has virtually MAXED OUT the highest possible intensity that a tropical cyclone can theoretically reach in the southern Gulf of Mexico’s current environment and water temperatures. This storm is… pic.twitter.com/GEGfGNnbHA

— Backpirch Weather (@BackpirchCrew) October 9, 2024