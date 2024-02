Μαρλέν Ντίτριχ: Μοιραία γυναίκα

Το 1938, η Μαρλέν Ντίτριχ ήταν ήδη ένα µεγάλο όνοµα του Χόλιγουντ. Μερικά µόνο χρόνια πριν, είχαν προηγηθεί ερµηνείες της σε θρυλικές ταινίες, όπως Γαλάζιος Άγγελος (1930), Μαρόκο (1930), Σαγκάη Εξπρές (1932) και Ιππότης χωρίς πανοπλία (1937), εδραιώνοντάς την ως µία από τις πιο διάσηµες –και πιο ακριβοπληρωµένες– ηθοποιούς του κλασικού κινηµατογράφου. Έτσι, τον Μάρτιο του ίδιου χρόνου η Καθηµερινή φιλοξενεί σε συνέχειες ένα ρεπορτάζ του σεναριογράφου και συγγραφέα Paul Bringuier, ο οποίος πέρασε τέσσερις ηµέρες µαζί µε την Ντίτριχ στο «Σάντα Φε Εξπρές» και συζήτησε µαζί της εφ’ όλης της ύλης. Όπως περιγράφει ο Bringuier, όταν την κοιτά µια γυναίκα που εµφανώς τη ζηλεύει, θα πει: «Η δυστυχισµένη η γυναίκα. Μισεί την τύχη µου. Υπάρχουν µέρες κατά τις οποίες και εγώ µισώ τη µοίρα µου. Μου φαίνεται πως ποτέ δεν θέλησα να γίνω αυτή που είµαι». Και θα ξεκινήσει να µιλάει για τη ζωή της. Από τα δύσκολα παιδικά χρόνια στο Βερολίνο µετά τον θάνατο του πατέρα της και το όνειρό της να γίνει σταρ του κινηµατογράφου, που µέχρι ένα διάστηµα πίστευε ότι δεν θα πραγµατοποιηθεί ποτέ, µέχρι τα πρώτα της βήµατα στον κινηµατογράφο, στον Γαλάζιο Άγγελο του Γιόζεφ φον Στέρνµπεργκ, και τη ζωή της ως femme fatale της µεγάλης οθόνης. Ο σηµερινός αναγνώστης µπορεί να απολαύσει τη γλαφυρή αφήγηση του Bringuier και να µεταφερθεί σε µια εποχή όπου οι αστέρες του σινεµά πολιορκούνταν στα «βαγκόν-ρεστοράν» των τρένων που ένωναν τη Νέα Υόρκη µε την Καλιφόρνια και όπου ένας επισκέπτης του Χόλιγουντ µπορούσε να πετύχει τον Γκάρι Κούπερ να διαβάζει την εφηµερίδα του. Στην εισαγωγή της ανά χείρας έκδοσης, ο κριτικός κινηµατογράφου της Καθηµερινής, Αιµίλιος Χαρµπής, αποτιµά, από τη δική του σκοπιά, τη Μαρλέν Ντίτριχ και το έργο της, οριοθετώντας τη θέση του στην ιστορία της χρυσής εποχής του κινηµατογράφου – και όχι µόνο.

Μια ζωή βγαλμένη από παραμύθια

Το 1960, η 59χρονη Μαρλέν Ντίτριχ, έπειτα από δεκαετίες µακριά από την πατρίδα της, προσγειώνεται στη ∆υτική Γερµανία για µια σειρά από ζωντανές εµφανίσεις. Οι αντιδράσεις του κοινού είναι ανάµεικτες. Μέσα στα τεράστια πλήθη που συρρέουν για να τη δουν, υπάρχουν και πολλοί που την αποδοκιµάζουν, φωνάζοντας χαρακτηριστικά: «Marlene go home» (Μαρλέν, πήγαινε σπίτι). ∆εν ήταν λίγοι οι συµπατριώτες της που θεωρούσαν τη στάση της στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου προδοτική. Αντιθέτως, πολύ πιο θερµή ήταν η υποδοχή στην Ανατολική Γερµανία, αλλά και δύο χρόνια αργότερα στο Ισραήλ, όπου µάλιστα έγινε η πρώτη καλλιτέχνιδα που τραγούδησε στη γερµανική γλώσσα, σπάζοντας ένα άτυπο µεταπολεµικό ταµπού. Τα γιουχαΐσµατα στο Βερολίνο ωστόσο ηχούσαν ακόµα στα αυτιά της, µε την Ντίτριχ να αποφασίζει ότι δεν θα επιστρέψει ποτέ εκεί. Τις πεποιθήσεις της δεν τις διαπραγµατευόταν. Όταν άλλωστε της απονεµήθηκε το Μετάλλιο της Ελευθερίας το 1947 για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον αγώνα κατά του ναζισµού, είχε δηλώσει πως αυτό ήταν το µεγαλύτερο επίτευγµα της ζωής της.

Μιας ζωής βγαλµένης από λαµπερά, ταυτόχρονα όµως και σκληρά παραµύθια. Γεννηµένη στο Βερολίνο το 1901, η Μαρλέν Ντίτριχ έζησε επί της ουσίας ολόκληρο τον ταραγµένο 20ό αιώνα και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Μεγάλωσε σε µια χώρα η οποία βρισκόταν σε διαρκή πολεµικό συναγερµό και ενηλικιώθηκε τη στιγµή που εκείνη, παραζαλισµένη από την ήττα, έψαχνε νέο βηµατισµό και παραµυθία, µεταξύ άλλων, και στα τολµηρά σόου των καµπαρέ και του vaudeville. Από αυτή τη σκηνή ξεκίνησε και η νεαρή Μαρλέν, για να ακολουθήσει το πραγµατικό θέατρο σε Βερολίνο και Βιέννη. Ταυτόχρονα έκανε ταινίες, κυρίως µικρούς ρόλους στο σινεµά του βωβού, όπου γνώρισε και τον σύζυγό της, Ρούντολφ Σίµπερ. Οι δυο τους έµειναν παντρεµένοι ως τον θάνατο του δεύτερου, το 1976, παρά τις ατελείωτες –και πασίγνωστες– ερωτικές περιπέτειες της Ντίτριχ.

H Μαρλέν Ντίτριχ, η Άννα-Μέι Γουόνγκ και η Λένι Ρίφενσταλ ποζάρουν για την κάμερα σε ένα χωριό στο Βερολίνο, το 1928 (AP Photo/Alfred Eisenstaedt).

Μία από αυτές ήταν µε τον σπουδαίο Αυστριακό σκηνοθέτη Γιόζεφ φον Στέρνµπεργκ, ο οποίος την «ανακάλυψε» και της έδωσε τον πρώτο µεγάλο ρόλο της καριέρας της στον θρυλικό σήµερα Γαλάζιο Άγγελο του 1930. Εκεί, απέναντι στον ερωτοχτυπηµένο µεσήλικα καθηγητή του Εµίλ Γιάνινγκς, η Μαρλέν υποδύεται τη Λόλα Λόλα, µια εκθαµβωτική τραγουδίστρια του καµπαρέ που τον σαγηνεύει από την πρώτη στιγµή που την αντικρίζει. Το κοινό σαγηνεύεται επίσης από την καινούργια femme fatale µε τη βαθιά φωνή, το αρµονικό πρόσωπο και τα υπέροχα πόδια µε τις καλτσοδέτες. Αυτό ήταν. Οι υπεύθυνοι της Paramount, η οποία είχε τα δικαιώµατα διανοµής της ταινίας στην Αµερική, ξετρελαίνονται και µε την παρότρυνση του Στέρνµπεργκ φέρνουν την Ντίτριχ στο Χόλιγουντ, σχεδιάζοντας να την πλασάρουν ως «απάντηση» στη γοητεία της έτερης Ευρωπαίας, Γκρέτα Γκάρµπο, η οποία ανήκε στο δυναµικό της ανταγωνίστριας MGM.

Σχεδόν ολόκληρη η δεκαετία του 1930 κυλάει µέσα σε µια χολιγουντιανή παραζάλη, καθώς οι δυο τους κάνουν µαζί άλλες έξι ταινίες, µε τον επηρεασµένο από τον γερµανικό εξπρεσιονισµό Στέρνµπεργκ να χρησιµοποιεί αριστοτεχνικά τις αντιθέσεις φωτός-σκιάς προκειµένου να αναδείξει τα µοναδικά χαρακτηριστικά της µούσας του. Στο πλευρό της, στις δικές του και σε άλλες ταινίες, η τελευταία έχει για συµπρωταγωνιστές µεγάλα ονόµατα όπως ο Γκάρι Κούπερ, ο Κάρι Γκραντ, ο Τζέιµς Στιούαρτ και ο Τζον Γουέιν, οι περισσότεροι από τους οποίους θα γίνουν και εραστές της. Χρόνια αργότερα, πάντως, εκείνη θα παραδεχθεί πως ο κινηµατογράφος δεν της προσέφερε καµία πραγµατική ευχαρίστηση, παρά µόνο πολλά χρήµατα – στο Destry Rides Again του 1939 η αµοιβή της έφτασε τις 450 χιλιάδες δολάρια, ποσό τεράστιο για την εποχή, το οποίο ωστόσο η Ντίτριχ διέθεσε εξ ολοκλήρου για τη φροντίδα και την αποκατάσταση των προσφύγων από τη ναζιστική Γερµανία.

Στιγμιότυπο από τον Γαλάζιο Άγγελο του Γιόζεφ φον Στέρνμπεργκ. Η Ντίτριχ στον ρόλο της τραγουδίστριας καμπαρέ Λόλα (AP Photo).

∆εν µένει όµως εκεί. Από τη στιγµή που οι ΗΠΑ µπαίνουν στον πόλεµο, εκείνη κάνει διαρκώς περιοδείες στα διάφορα µέτωπα, από τον Ειρηνικό µέχρι την Ευρώπη, εµψυχώνοντας µε τις παραστάσεις της τους στρατιώτες, κάνοντας ακόµα και «πονηρά» αστειάκια µαζί τους, για τα οποία επικρίθηκε από τον συντηρητικό αµερικανικό Τύπο. Εκείνος που την αποθέωσε, αντιθέτως, ήταν ο σπουδαίος σκηνοθέτης Μπίλι Γουάιλντερ, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά πως τελικά η Ντίτριχ πέρασε περισσότερο χρόνο στο µέτωπο από τον Ντουάιτ Αϊζενχάουερ. Παρά τη µακροχρόνια σύνδεσή της µε την Αµερική, της οποίας πήρε και την υπηκοότητα το 1939, η Ντίτριχ παρέµεινε χαρακτηριστικά Ευρωπαία στις αντιλήψεις. Όταν κάποτε ρωτήθηκε από δηµοσιογράφο για το πώς προτιµά να χαλαρώνει, απάντησε µάλλον αποστοµωτικά: «∆εν νοµίζω ότι το κάνω. Βλέπεις, στη δική µας γλώσσα, στα γερµανικά ή στα γαλλικά, δεν υπάρχει λέξη µε αυτή την έννοια της χαλάρωσης. Αυτό είναι αµερικανική εφεύρεση. Εµείς δεν έχουµε την αντίληψη που έχει ο Αµερικανός, “πήγε επτά το απόγευµα και πρέπει να πιω κάτι και να χαλαρώσω”. Αυτό δεν είναι απαραίτητο στην Ευρώπη. Πίνουµε γιατί απλώς µας αρέσει να πίνουµε».

Η ατρόµητη Μαρλέν του πολέµου υπήρξε αντισυµβατική και µπροστά από την εποχή της σε πολλούς τοµείς. Το 1933 συνελήφθη σε σταθµό του τρένου στο Παρίσι για παραβίαση του νόµου που απαγόρευε στις γυναίκες να φορούν παντελόνια. Γενικώς η ανδρόγυνη αµφίεση υπήρξε σήµα κατατεθέν της Ντίτριχ, ιδιαίτερα στα χρόνια µετά τον πόλεµο, οπότε η ίδια καθιερώθηκε (και) ως σύµβολο της µόδας. Στις παραστάσεις της µάλιστα, στο πρώτο µέρος φορούσε το θρυλικό «γυµνό φόρεµα» που έδινε την ψευδαίσθηση της διαφάνειας, ενώ στο δεύτερο άλλαζε σε ανδρικό κοστούµι µε γραβάτα και ηµίψηλο καπέλο, τραγουδώντας, µεταξύ άλλων, και κοµµάτια συνδεδεµένα αποκλειστικά µε άνδρες ερµηνευτές. Παράλληλα, µαζί µε τον ιδιοφυή νέο τότε συνθέτη και παραγωγό Μπερτ Μπακαρά, δηµιούργησαν ένα καινούργιο ζωντανό σόου που ταξίδεψε σε ολόκληρο τον κόσµο. Ο καλλιτέχνης και κριτικός Πίτερ Μπογκντάνοβιτς έγραψε σχετικά: «Είτε πρόκειται για µια ανάλαφρη παλιά µελωδία σαν το I Can’t Give You Anything But Love, Baby, είτε για ένα γλυκερό γερµανικό ερωτικό τραγούδι σαν το Das Lied ist Aus, εκείνη του χαρίζει έναν αριστοκρατικό αέρα, δίχως ποτέ να νιώθεις ότι σε πατρονάρει… Στα χέρια της το Where Have All The Flowers Gone δεν είναι άλλος ένας αντιπολεµικός ύµνος, αλλά µια τραγικής υφής κατηγορία ενάντια σε όλους µας».

H Μαρλέν Ντίτριχ στις 17 Ιανουαρίου 1928 (AP Photo).

Η ατρόμητη Μαρλέν του πολέμου υπήρξε αντισυμβατική και μπροστά από την εποχή της σε πολλούς τομείς.

Και η Ντίτριχ όµως είχε τους δικούς της ήρωες: τον Έρνεστ Χέµινγουεϊ, τον οποίο επαινούσε ως την «πιο θετική ζωογόνο δύναµη που έχω συναντήσει»· τη «δύναµη της φύσης» Άννα Μανιάνι· τον Ροκ Χάντσον, «έναν από τους πιο ευαίσθητους, ευγενείς άνδρες στο Χόλιγουντ», και φυσικά τον Όρσον Ουέλς, µε τον οποίο έκανε το Touch of Evil, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Κάθε φορά που µιλάω µαζί του, νιώθω σαν ένα δέντρο που ποτίζεται». Από τη ζωή της συνολικά πέρασαν τόσοι σηµαντικοί άνδρες και γυναίκες του 20ού αιώνα, ώστε αυτή να µοιάζει µε πανόραµα µιας ολόκληρης εποχής: o συγγραφέας Έριχ Μαρία Ρεµάρκ, οι χολιγουντιανοί ηθοποιοί Ντάγκλας Φέρµπανκς, Έρολ Φλιν, Τζον Γουέιν, Κερκ Ντάγκλας, Γιουλ Μπρίνερ κ.ά., ο θεατρικός συγγραφέας Τζορτζ Μπέρναρντ Σο, ο Τζον και ο Τζόζεφ Κένεντι, αλλά και ο Φρανκ Σινάτρα. Επιπλέον ήταν στενή φίλη της Εντίθ Πιαφ, ενώ το όνοµά της έχει συνδεθεί ερωτικά και µε άλλες γυναικείες διασηµότητες.

Ακόµα και µετά την πλήρη απόσυρσή της από τα φώτα της δηµοσιότητας στα τέλη της δεκαετίας του 1979 και µέχρι τον θάνατό της το 1992, συνέχισε να διατηρεί επαφή, τηλεφωνική και δι’ αλληλογραφίας, µε πολύ σηµαντικές προσωπικότητες, όπως ο Ρόναλντ Ρίγκαν, ο Μιχαήλ Γκορµπατσόφ, η Μάργκαρετ Θάτσερ και ο Φρανσουά Μιτεράν. Ο αστικός µύθος λέει πως ο λογαριασµός του τηλεφώνου αυτή την περίοδο ήταν περίπου 3 χιλιάδες δολάρια τον µήνα… Την παλιά της υπόσχεση την «έσπασε» µόνο στη διαθήκη της, όπου φρόντισε ώστε να επιστρέψει στο Βερολίνο για να ταφεί κοντά στο µέρος όπου γεννήθηκε, δίπλα στη µητέρα της.

Αιµίλιος Χαρµπής, κριτικός κινηµατογράφου της Καθηµερινής

«Η Μαρλέν Ντίτριχ δεν είναι μια συνηθισμένη γυναίκα· η ικανότητά της να σαγηνεύει τους συναδέλφους μας που μονίμως ασκούν κριτική είναι ξεχωριστή… Οι συνεχείς της έπαινοι θεωρούνται ως μία από τις αξιοθαύμαστες αρετές της – από τους άλλους, όχι από μένα.

Δεν έχει ποτέ σταματήσει να ανακηρύσσει ότι της έμαθα τα πάντα. Ανάμεσα στα πολλά

πράγματα που δεν τη δίδαξα ήταν το να φλυαρεί για μένα».

Γιόζεφ φον Στέρνμπεργκ (1894-1969)

Με τη Μάρλεν Ντίτριχ εις το «Σάντα Φε Εξπρές»

Φεβρουάριος 1938. – ∆έκα ακριβώς το βράδυ εις τον σταθµόν Γκραν Σέντραλ της Νέας Υόρκης. Βρέχει. Το καπέλο µου µούσκεµµα στάζει επάνω εις το τεράστιον πακέτο των εφηµερίδων και περιοδικών, που κρατώ εις την µασχάλην µου. Παρακολουθώ µηχανικώς τον µαύρον αχθοφόρον, που προχωρεί εις τα ατελείωτα χωλλ, κατεβαίνει τις σιδερένιες σκάλες, πηγαίνει να τρυπήση τα εισιτήριά µου εις µηχανές αυτόµατες. Ένα κουδούνι ηχεί κάθε τόσο.

Τέλος, δίπλα εις µίαν υπόγειον αποβάθραν, ιδού το τραίνο, εις το οποίον θα κατοικήσωµεν τρεις ηµέρας και τρεις νύκτας. Μεγάλα σιδερένια βαγόνια, κοκκινωπά, µαυρισµένα από τη σκόνη και τον καπνό.

H Ντίτριχ τον Ιανουάριο του 1938 (AP Photo).

Εµπρός εις µίαν άµαξαν περιµένει οµάς φωτογράφων, κινηµατογραφιστών και νέων µε πανωφόρι σπορ, υποδήµατα µε διπλές σόλες, καπέλλο παραµορφωµένο από το νερό, µε τον γύρο κατεβασµένο ως τα µάτια και οι οποίοι µασσούν τσούιν γκοµ και φαίνονται έξαλλοι. Είναι ρεπόρτερ και η Μάρλεν αργεί να εµφανισθή.

Εις ολίγων βηµάτων απόστασιν από αυτούς µία γυναίκα µόνη, τους κυττάζει. Ακουµβά επάνω εις µίαν κολώναν από µαντέµι. Είναι νέα, αρκετά ώµορφη. Αλλά το πρόσωπόν της προδίδει µια κούρασι, που µου κάνει εντύπωσι. Και προ πάντων έχει, διά τους δηµοσιογράφους, τους φωτογράφους εκείνους ένα φοβερό βλέµµα φθόνου, επιτιµήσεως, σχεδόν µίσους. Σφίγγει γύρω εις το σώµα της, νευρικά, το επανωφόρι της από χονδρό κόκκινο ύφασµα. Ανασκιρτά όταν το κουδούνι ξαναρχίζει. Εις τα πόδια της υπάρχουν δύο βαλίτζαι. Υπάρχουν κολληµένες επάνω ετικέττες βεβαίως πολλών ετών, όπου διαβάζει κανείς: «Χόλλυγουντ, Καλιφ…» και ετικέττες καινούργιες, τας οποίας προ ολίγου εκόλλησεν ο υπάλληλος των αποσκευών: «Χόλλυγουντ, Καλιφορνία».

Σπρωξίµατα, θόρυβος. Να η Μάρλεν. Ένα καπέλλο από πράσινο καστόρι κρύβει το ένα της µάτι. Έχει τα χέρια µέσα εις τις τσέπες του σκωτσέζικου επανωφοριού της. Τέσσαρες µαύροι από τους οποίους τρέχει άφθονο το νερό της βροχής, γελώντες κατά τρόπον που αποκαλύπτεται όλη η λευκότης των δοντιών των, τρέχουν γύρω της κρατώντας βαλίτζες-ντουλάπια από πετσί λευκό.

Οι ρεπόρτερ την περικυκλώνουν, της υποβάλλουν ερωτήσεις µε την σκαιάν εκείνην οικειότητα των Αµερικανών προς τους ηθοποιούς. Αισθάνονται κατά τρόπον σαφέστατον ότι κάνουν και ξεκάνουν αστέρας, ότι τους ανήκουν.

7 Μαρτίου 1935. Η Μαρλέν Ντίτριχ καταφθάνει στη Νέα Υόρκη, στο Grand Central Station (AP Photo).

– Γεια σου, Μάρλεν! Καλό ταξίδι; Πώς είν’ ο κόσµος στην Ευρώπη; Έχουν πάντα µπαρµπέτες και µουστάκια σιδερωµένα;

Όλοι γελούν κτυπώντας ο ένας τον ώµον του άλλου. Βοηθοί φωτογράφοι έχουν αναρριχηθή εις τους ώµους των συντρόφων των και εξάγουν δάδας που κροτούν, απλώνουν έναν λευκό καπνό, µια δυνατή λάµψι.

– Γεια σου, Μάρλεν. Αλήθεια δεν θέλεις να εργασθής πειά στο Χόλλυγουντ;

Κατώρθωσε κάπως να απαλλαγή από την πολιορκίαν, ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βαγονιού, έχει γυρίσει το πρόσωπό της προς αυτούς. Είναι κουρασµένη. Εις το λευκό της πρόσωπο δεν φαίνεται να ζη παρά το κόκκινο στόµα της. Ξέρει ότι πρέπει να χαµογελάση, ότι πρέπει ν’ απαντήση.

– Γεια σας, παιδιά! Βεβαιότατα θα εξακολουθήσω να εργάζωµαι εις το Χόλλυγουντ. Αλλ’ αν µ’ εβαρεθήκατε, τότε θα πάω να γυρίζω ταινίες στην Ευρώπη.

Ανεβαίνει, προχωρούσα στα πίσω, ένα ακόµη σκαλί, χαµογελά. Ακούγεται το ανοιγόκλεισµα των φωτογραφικών µηχανών.

– Όσο για τους άνδρας εκεί κάτω, εξύρισαν όλοι τις µπαρµπέτες των για να µ’ αρέσουν.

Όλοι σπάζουν στα γέλια. Με µια κίνησι ρίχνουν τα καπέλλα των πίσω εις τον σβέρκον των, αποκαλύπτουν πρόσωπα γεµάτα χαρά.

– Άκου, Μάρλεν! Μια ώµορφη φωτογραφία. Έλα, έλα!

Η Μάρλεν γέρνει, παίρνει από τον λαιµό τον µαύρον ελεγκτήν του τραίνου, κάµνει ένα µορφασµόν τρυφερότητος. Οι λάµπες µε το µαγνήσιον εκρήγνυνται βουβά, πολλοί φωτογράφοι τρέχουν ήδη στις σκάλες, πηγαίνουν στα γραφεία των εφηµερίδων, που θα κάµουν ειδικάς εκδόσεις. Εγλυτώσαµε και την φοράν αυτήν! Τους χαιρετά µε κίνησιν του χεριού της, ανεβαίνει εις το βαγόνι. Ενστικτωδώς γυρίζω το κεφάλι µου προς την γυναίκα µε το κόκκινο επανωφόρι. Είναι πάντα µόνη, ακουµπισµένη εις την κολώνα. Το πρόσωπόν της είναι πελιδνόν από την απελπισίαν.

Το τραίνο τρέµει και καπνίζει. Οι υπάλληλοι ωρύονται. Ένα ζευγάρι εµφανίζεται εις την αποβάθραν – εκείνος χονδρός, ασθµαίνων, η γυναίκα στεγνή, µε γκρίζα µαλλιά. Είναι και οι δύο ασκεπείς, χωρίς επανωφόρι, χωρίς αποσκευάς, ο άνδρας µε σµόκιν και άσπρο γιλέκο, µ’ ένα ψεύτικο γαρύφαλλο εις την κοµβιοδόχην του, η γυναίκα µε µεταξωτή τουαλέττα µε ουράν, χρώµατος δαµάσκηνου. Το τραίνο σύρεται αργά, οι δύο των χειρονοµούν ζωηρώς. Υπάλληλοι του τραίνου τούς αρπάζουν, τους µεταφέρουν εις ένα βαγόνι. Οι ρεπόρτερ µορφάζουν, φωτογραφίζουν την απρόοπτον εκείνην σκηνήν.

Με τον σύζυγό της Ρούντολφ Ζίμπερ και την κόρη τους Μαρία, το 1931 (AP Photo).

Το «Εξπρές Σάντα-Φε» ανεχώρησε διά να διασχίση την αµερικανικήν ήπειρον, εις απόστασιν πέντε χιλιάδων χιλιοµέτρων προς τον Ειρηνικόν, προς την Καλιφορνίαν.

***

Η Μάρλεν κάθεται επάνω εις το στενό κρεββάτι της καµπίνας της, ανάµεσα εις τα πακέτα της, τας αποσκευάς της. Έχει αφαιρέσει µονάχα το καπέλλο της, ρίχνει πίσω µε το χέρι την ωραίαν ξανθήν πλεξίδα της που είχε πέσει εις το µάγουλό της. Άφησε να πέσουν οι βραχίονές της, το θάρρος της. Το πρόσωπό της είναι µαραµένo από κούρασι.

– Ξέρετε, είναι τροµερό. Όταν φεύγη κανείς για έξη µήνες, γίνεται πάλιν ξένος γι’ αυτούς. ∆εν είναι κακοί, αλλά δεν συγχωρούν τίποτε. Πρέπει κάθε µέρα να κατακτά κανείς ξανά την δόξαν, κάθε ώρα να κατάγη µια νέαν νίκην. Εις την Νέαν Υόρκην, το ένοιωσα καλά αυτό. Με κατηγορούν για την ταινία που εγύρισα εις την Αγγλίαν. Πώς θα µε υποδεχθούν εις το Χόλλυγουντ; Εγώ η Ντίτριχ, η µεγάλη Ντίτριχ, έχω την εντύπωσιν ότι πρέπει να τα ξαναρχίσω όλα, να τους κατακτήσω πάλιν. Και είµαι τόσο κουρασµένη…

Ακούµπησε στο κρεββάτι της χωρίς ν’ αφαιρέση το επανωφόρι της. ∆εν είπα τίποτε. Προσπαθεί να µου χαµογελάση, έπειτα γυρίζει το κεφάλι της προς το άλλο µέρος. Βλέπω τα µακρυά και ισχνά χέρια της να χαλαρώνουν, να ξαναπέφτουν εις τα σκεπάσµατα, αναπαυµένα. Κοιµάται. Βγαίνω αθορύβως. […]

***

– Καληµέρα, λέγει η Μάρλεν. Περάστε.

Βρίσκεται ακόµη εις το κρεββάτι της. Φορεί µια πράσινη µε πίκες πιζάµα από µετάξι. Είναι η πρώτη φορά που την βλέπω χωρίς µακιγιάζ. Το αντιλαµβάνεται και αµέσως, ενστικτωδώς, τρίβει µε τα χέρια το πρόσωπό της για να το κάµη να κοκκινίση. Τα µαλλιά της σε ακαταστασία πέφτουν στο µέτωπο και στις παρειές της. Έτσι όπως είναι, χωρίς πούδρες και ρουζ, έχει ύφος σχεδόν παιδικό.

Ο ελεγκτής, παλαιός Σενεγαλέζος φαντάρος, µας φέρνει το πρόγευµα. Γελά διαρκώς. Η παρουσία µου την ενθουσιάζει.

Εγώ, η μεγάλη Ντίτριχ, έχω την εντύπωσιν ότι πρέπει να τα ξαναρχίσω όλα, να τους κατακτήσω πάλιν.

– Κοιµήθηκα ευχάριστα, µου λέγει.

Έχω την εντύπωσι ότι λέγει ψέµµατα. Οι κύκλοι γύρω από τα µάτια της, η νευρικότης της είναι ενδεικτικά αϋπνίας. Θέλει να φαίνεται ήρεµη. Αλλ’ αυτή η επιστροφή στο Χόλλυγουντ, αυτή η νέα µάχη που θα δώση την ανησυχεί. Θέλω να της εµπνεύσω δύναµι, θέλω να την κάµω να ξαναποκτήση την υπερηφάνειά της.

– Η δυστυχισµένη η γυναίκα – ψιθυρίζει όµως εκείνη. Μισεί την τύχη µου. Υπάρχουν µέρες κατά τις οποίες και εγώ µισώ την µοίρα µου. Μου φαίνεται πως ποτέ δεν θέλησα να γίνω αυτή που είµαι.

»Οι πρώτες µου αναµνήσεις δεν είναι καθόλου εύθυµες. ∆εν εγνώρισα ποτέ την Κυριακή, τις κούκλες, τα λουλούδια, τα λευκά φορέµατα, όλα όσα αποτελούν την ευτυχία των µικρών κοριτσιών. Κατοικούσαµε στην Βαϊµάρη, στην Πρωσσία. Ο πατέρας µου ήτο υπολοχαγός των γρεναδιέρων και το όνοµά µου τότε ήτο Μαγδαληνή φον Λος. Το σπίτι µας έβλεπε στην κεντρική λεωφόρο. Όταν ακούαµε την στρατιωτική µουσική, η µητέρα µου µ’ έβγαζε στο παράθυρο κι έβλεπα τον πατέρα µου µε την κάσκα του και τα λευκά του γάντια επί κεφαλής του λόχου του.

»Μια µέρα βγήκαµε πάλι στο παράθυρο να τον δούµε. ∆εν φορούσε όµως πια την κάσκα και τα λευκά του γάντια. Έφερε στολή εκστρατείας. Έπειτα ήλθε στο σπίτι, µε έσφιξε στην αγκαλιά του. Η µητέρα µου έκλαιε.

»Από την ηµέρα εκείνη µείναµε µόνες. Ατελείωτες µέρες περνούσαν µέσα στην αγωνία. Είχαµε κλείσει το σαλόνι. Ζούσαµε σ’ ένα δωµάτιο. Η µητέρα ήτο διαρκώς πολύ θλιµµένη και γι’ αυτό δεν τολµούσα να παίξω.

»Ένα πρωί µάς έφεραν κάποιο τηλεγράφηµα. Η µητέρα µου µόλις το διάβασε, άρχισε να κλαίη. Μία ώρα αργότερα µπαίναµε στο τραίνο. Μία ηµέρα και µία νύκτα περάσαµε σε τραίνα γεµάτα στρατιώτες και τραυµατίες. Κατόπιν ένα αυτοκίνητο µας έφερε διά µέσου µιας χιονισµένης πεδιάδας σ’ ένα χωριό του οποίου τα περισσότερα σπίτια είχαν τιναχθή στον αέρα και τα δένδρα ήσαν πεσµένα κάτω. Τέλος µας εισήγαγαν µέσα σ’ ένα παράπηγµα όπου άκουε κανείς φωνές πόνου και την βαρειά µυρωδιά του αιθέρος. Επάνω σ’ ένα κρεββάτι βρήκαµε νεκρό τον πατέρα µου. Την προηγουµένη µια οβίδα τού είχε καταστρέψει το πόδι. Τον αφήκαν να πεθάνη εκεί χωρίς ιατρικήν βοήθειαν.

»Η µητέρα έκλαυσε τότε όσον ποτέ. ∆εν ήµουν πιο πολύ από δέκα ετών. Είχα αρπαχθή από τα φορέµατά της και έκλαια µαζί της».

Το τραίνο οµοιάζει µε τραίνο κινηµατογραφικού φιλµ. Θα ήρκει λίγη καλή θέλησις για να ανακαλύψη κανείς µια ατµόσφαιρα πάθους, κάποια δόση φαντασίας διά να έχετε εµπρός σας ένα δράµα…

Στο γειτονικό µου διαµέρισµα η µεγάλη ηθοποιός θα πρέπει να τελειώση τον καλλωπισµό της. Όλος ο άλλος κόσµος του τραίνου δεν σκέπτεται παρά µόνον αυτήν. Καθένας είναι συνδεδεµένος µαζύ της µε τους δεσµούς του θαυµασµού. Η σκέψις ότι ζούµε κλεισµένοι για τέσσαρες ηµέρες µέσα σ’ αυτούς τους κλωβούς µαζύ µε την Ντίτριχ έχει συνταράξει όλους όσους η τύχη έφερε σ’ αυτή την αµαξοστοιχία. Ο θερµαστής της ατµοµηχανής, καθώς ρίπτει κάρβουνο στη µηχανή του, τραγουδά κάποιο από τα πλέον γνωστά της τραγούδια. Ο κοµµωτής καθώς ξυρίζει κάποιον πελάτη του του αφηγείται διάφορα ανέκδοτα από την ζωήν του αστέρος. Ο µαιτρ-ντ’ οτέλ ετοποθέτησεν επάνω στο τραπέζι της λουλούδια, που τα αγόρασε βιαστικά σε ένα σταθµόν. Ο ελεγκτής –παλαιός, όπως είπα, Σενεγαλέζος στρατιώτης– περιφέρεται στον διάδροµο ως τιµητική φρουρά. Και ο κ. και η κυρία Γουίλκοξ, επαρχιώται από την Αριζόνα, περιµένουν διαρκώς στο µπαρ και στο εστιατόριο µε τα βραδυνά τους κοστούµια να δουν τη Μάρλεν.

30 Ιανουαρίου 1933. Από αριστερά: Ο σκηνοθέτης Ρούμπεν Μαμουλιάν, ο Μορίς Σεβαλιέ, η Μαρλέν Ντίτριχ με την κόρη της Μαρία και ο σύζυγός της Ρούντολφ Ζίμπερ στο Paramount Studio Restaurant, όπου παρετίθετο γεύμα προς τιμήν του τελευταίου πριν από την επιστροφή του στη Γερμανία (AP Photo).

Εκείνη καθισµένη µονάχη σε µια γωνιά του διαµερίσµατός της σκέπτεται ασφαλώς ότι δεν αξίζει να απασχολήται τόσο πολύς κόσµος µε το πρόσωπόν της.

***

Φθάνουµε στο Σικάγο. Παράξενος ανοιξιάτικος καιρός µάς υποδέχεται. Όλες οι µιντινέττες του Σικάγου βγαίνουν χαρούµενες από τα µαγαζιά και βαδίζουν µε ζωηρό βήµα στηριζόµενες στο µπράτσο ενός νεαρού παιδιού που γελά διαρκώς.

Κανείς δεν γνωρίζει αυτήν την λεπτή κυρία µε το χαρούµενο χαµόγελο που κατεβαίνει να περπατήση λίγο. ∆εν την έχουν αναγνωρίσει.

– Είναι πολύς καιρός –µου λέγει– που είχα να ιδώ την σηµερινή ελευθερία. Είναι η πρώτη φορά ίσως που αισθάνοµαι τον εαυτόν µου ξένο και άγνωστο µέσα σε µια µεγάλη πόλι. Είναι µεγάλη ευτυχία.

»Σκεφθήτε ότι στο Χόλλυγουντ και στις άλλες αµερικανικές πόλεις δεν µπορώ να κάµω ούτε ένα βήµα χωρίς να µε παρακολουθή η ενοχλητική περιέργεια του κόσµου. Εις την Ευρώπη µού συµβαίνουν χειρότερα. Εφέτος στο Σάλτσµπουργκ το ξενοδοχείο στο οποίον έµεινα επολιορκήθη. Στη Βενετία µε κυνηγούσεν ο κόσµος και µε τραβούσαν από το παλτό για να δώσω αυτόγραφα. Ένα απόγευµα κατώρθωσα να ξεφύγω και να µπω στην έκθεσι του Τιντορέττο. Η είσοδος εστοίχιζε δέκα λιρέττες και οι θαυµασταί µου εστάθησαν έξω από την πόρτα. ∆εν υπήρχαν σχεδόν καθόλου επισκέπται και οι αίθουσες του παλαιού ανακτόρου ήσαν αδειανές. Εκάθισα τρεις σχεδόν ώρες σε µια γωνιά και απήλαυσα την µοναξιά και την ηρεµία. Νοµίζω µάλιστα πως κοιµήθηκα και λιγάκι».

Το τραίνο θα µείνη αρκετή ώρα. Περνούµε στην πόλι και φθάνοµε στην κεντρική πλατεία του Σικάγου.

Απέναντί µας µια επιγραφή: «Η παληά Αϊδελµπέργκ».

– Να, της λέγω, ένα γερµανικό ρεστωράν.

Ήτο πράγµατι το αυθεντικώτερον των γερµανικών ρεστωράν της Αµερικής.

– Ξυρισµένα κεφάλια, ξανθές φροϋλάιν.

Μόλις ήπιαµε ένα ποτηράκι κρασί του Ρήνου, η Μάρλεν λες και περιέπεσε σε έκστασι.

Εκείνο το πρωινό την επίστευσα πραγµατικά ευτυχισµένη – απολυτρωµένη από τον εαυτό της, από την τύχη της.

Ξαναθυµήθηκε το παρελθόν.

– Μετά τον θάνατον του πατέρα µου στο ρωσσικό µέτωπο, φύγαµε από τη Βαϊµάρη για το Βερολίνο όπου είχαµε συγγενείς. Τρία χρόνια θλίψεως και αθλιότητος επέρασαν. ∆εν είχαµε ούτε ψωµί. Οι στρατιώται που εγύριζαν από τα χαρακώµατα µας έφεραν λίγο ψωµί και κάποια κουτιά κονσέρβες. Κατόπιν έγινε η αµνηστεία και έπειτα από αυτήν η επανάστασις. Από το σπίτι µας ακούαµε το µυδραλλιοβόλο που κροτούσε στην Κουρ Φύρστενταµ. Η µητέρα φοβισµένη ξανάφυγε µαζύ µου για την ήρεµη Βαϊµάρη. ∆εν γυρίσαµε στο Βερολίνο παρά έπειτα από µερικά έτη.

Η Καθηµερινή, 1 Μαρτίου 1938

Πρώτη φορά σε κινηματογραφικό στούντιο

Η δεύτερη νύκτα του ταξιδίου µας αρχίζει. Το Σάντα-Φε εξπρές έχει πια περάσει στην πολιτεία της Ιόβα και τρέχει προς το Μισσουρί. Από εδώ αρχίζει η ατελείωτη πεδιάς του Μιντλ-Ουέστ. Τρέχοµε µέσα στην νύκτα…

Στο βαγόνι-ρεστωράν όλοι ετελείωσαν το δείπνο των από αρκετή ώρα και τα γκαρσόνια περιµένουν µε αγωνία να φύγη ο κόσµος να σηκώσουν τα τραπέζια και να πάνε να κοιµηθούν. Αλλά κανείς δεν εγκαταλείπη τη θέσι του. Κανείς δεν φεύγει έστω και αν πρόκειται να του χαρίσουν µιαν ολόκληρη αυτοκρατορία. Η Μάρλενε κάθεται ακόµη στο τραπέζι της. Ένα µπουκάλι κρασί είναι µισοτελειωµένο εµπρός µας. Η Μάρλενε δεν µαντεύει την περιέργεια που έχει καθηλώσει όλον εκείνο τον κόσµο στις θέσεις του. Χωρίς καπέλλο, έχει ακουµπίσει τους αγκώνες στο τραπέζι και κρατεί µε τα χέρια το κεφάλι της. Μου µιλεί µε φωνή κάπως βραχνή:

– Βλέπω ακόµη τη σκηνή. Η µητέρα µου κάθεται στο τραπέζι. ∆εν διαµαρτύρεται. ∆εν θέλει να εµποδίση. Είναι όµως λυπηµένη. Με κυττάζει θλιµµένη και µε ύφος κουρασµένο µου λέγει:

– Κάµε ό,τι ξέρεις, Μαγδαληνή. Θα υποφέρω και αυτή τη δοκιµασία. Αλλά σκέψου πως ο πατέρας σου θα προτιµούσε να σε σκοτώση παρά να σε δη ηθοποιό. Τουλάχιστον άλλαξε το όνοµά σου.

Την εποµένη ενεγράφην στη δραµατική σχολή του Μαξ Ράινχαρτ µε το όνοµα Μάρλενε Ντίτριχ.

Για πρώτη φορά ενεφανίσθην στη σκηνή σε µικρό ρόλο µιας κωµωδίας του Σαίξπηρ. Όλοι οι ηθοποιοί είµεθα µαθηταί του Ράινχαρτ. Ο δάσκαλος κυκλοφορούσε στους διαδρόµους –τον βλέπω ακόµη µ’ ένα σιγαρέττο στο στόµα– και έδιδε οδηγίες µε χαµηλή φωνή. Το έργο επέτυχε αλλά ο Ράινχαρτ δεν έµεινε ικανοποιηµένος. Μου είπε πως έπαιξα ωσάν να ήµουν υπνωτισµένη. Η εξέλιξίς µου υπήρξε βραδεία. ∆έκα φορές µού είπαν να εγκαταλείψω την προσπάθεια. Οι λοιποί συµµαθηταί µου είχαν ήδη αρχίσει να κερδίζουν τα πρώτα τους χρήµατα και εγώ έµενα ακόµη µαθήτρια. Η µητέρα µου δεν µου έλεγε τίποτε, αλλά τα θλιµµένα της µάτια µού έκαναν κακό να τα βλέπω. Προτιµούσα να πεθάνω από του να αποτύχω. Την νύκτα εδάγκωνα το προσκέφαλό µου για να µην ακούση η µαµά µου, που αγρυπνούσεν επίσης, τους λυγµούς.

Έπρεπε να κατορθώσω οπωσδήποτε να κερδίζω το ψωµί µου. Ένα πρωί παρουσιάσθην στην Ούφα, όπου σ’ ένα δωµάτιο επερίµεναν διάφορες υποψήφιες. Ήµουν παγωµένη από ντροπή και από τρόµο. Ένας κόσµος παράξενος ήτο εκεί. Πεινασµένος κόσµος που επερίµενε ως τελευταίο καταφύγιο να δοκιµάση την τύχη του στον κινηµατογράφο.

Η Ντίτριχ, ο Μορίς Σεβαλιέ (αριστερά) και ο Γκάρι Κούπερ στην πρεμιέρα της ταινίας The Sign of the Cross στο Λος Άντζελες. Εκεί η Ντίτριχ υιοθέτησε το πρωτοποριακό για την εποχή ανδρόγυνο στιλ ντυσίματος, φορώντας ένα σμόκιν και καπέλο (AP Photo).

Επερίµενα. Επερίµενα ολόκληρες ηµέρες. ∆ιάφοροι ρεζισσέρ ενεφανίζοντο ξαφνικά µέσα στον εξαθλιωµένο µας όχλο και κτυπούσαν κάποιον στον ώµο: «Συ, συ», έλεγαν και έπαιρναν κάποιον µέσα. Φυσικά επρόκειτο πάντοτε περί προσώπων που είχαν κάποια σύστασι, κάποια γνωριµία. Όσοι έµεναν δεν έφευγαν, έφθανε µεσηµέρι. Κοντά στο στούντιο Ούφα υπήρχεν ένα µικρό εστιατόριο για τους εργάτες. Εκεί µέσα εγευµάτισα µ’ ένα κοµµάτι ζαµπόν την πρώτη ηµέρα της σταδιοδροµίας µου. ∆εν ήµουν καθόλου εύθυµη, σας βεβαιώ. Ήµουν πολύ θλιµµένη και κοντά µου ήταν µια άλλη κοπέλλα, ακόµη ολοµόναχη κι αυτή και θλιµµένη επίσης.

Εστράφη προς το µέρος µου και µου είπε:

– ∆εν γνωρίζετε κανέναν; Πώς µπορείτε να ελπίζετε ότι θα σας καλέσουν µιαν ηµέρα; Πρέπει να γράψετε σ’ έναν κατάλογο το όνοµά σας για να ξέρουν ποιες υπηρεσίες µπορείτε να προσφέρετε. Εγώ πάντοτε γράφω καµαριέρα. Τώρα εργάζοµαι λίγο γιατί γυρίζουν έργα που δεν έχουν ρόλους καµαριέρας. Θα µπορέσετε ίσως να παίξετε τη φοιτήτρια ή την κυρία του κόσµου; Έχετε βραδυνή τουαλέττα;

– ∆εν τα εφανταζόµην όλα αυτά. Όλη η διαδικασία που εχρειάζετο για να βρω δουλειά µιας ηµέρας. Αλλά η νέα εφαίνετο αποφασισµένη να µε βοηθήση.

– Γνωρίζω ένα βοηθό σκηνοθέτη. Αυτός εκλέγει τις γυναίκες που παίζουν εις τους βοηθητικούς ρόλους. Πρέπει να σας γνωρίση.

Με πήρε και µ’ έµπασε από µια µικρή πόρτα. Γλυστρήσαµε στο διάδροµο, µπήκαµε σ’ ένα στούντιο όπου οι εργάται ετοίµαζαν τον διάκοσµο. Ένας ξανθός νέος ήτο εκεί και διηύθυνε την εργασίαν. Η άγνωστη φίλη µου τον ετράβηξε από το χέρι. Έστρεψε, µας είδε και δεν είχε καθόλου το ύφος ευχαριστηµένο.

Με εκύτταξε συνωφρυωµένος, ήκουσε τις εξηγήσεις της άλλης, εγέλασε και µε ξανακύτταξε.

– Καλά, θα δω. Θέλετε να έλθετε να µε ξαναδήτε µια από τις ηµέρες αυτές; Αύριο, αν θέλετε. Μάλιστα, αύριο. Θα πήτε στην είσοδο ότι έχετε ραντεβού µε τον Ζήµπερ. Το όνοµά µου είναι Ροδόλφος Ζήµπερ.

– Αγαπητή µου, µου είπεν η φίλη καθώς εφεύγαµε, σωθήκατε. Θα σας πάρη.

– Νοµίζετε;

– Είµαι βεβαία. ∆εν είδατε τα µάτια του: Πώς σας κοίταξε!

Ξέρω τώρα πότε εγεννήθη η ηθοποιός Μάρλενε Ντίτριχ: Εκείνο το βράδυ.

Η φίλη µου έκανε λάθος. Ο Ροδόλφος Ζήµπερ δεν έκαµε καµµιά προσπάθεια να µε παρουσιάση στην οθόνη. Ένα µήνα κατόπιν µε παρουσίαζε στον ληξίαρχο και µε ενυµφεύθη.

Περνά ένας χρόνος. Αρχίζω να νοιώθω µια άλλη πλευρά της ζωής. Έχω ένα κοριτσάκι, την µικρή µου Μαρία. Μένω µαζί µε τον άνδρα µου σ’ ένα διαµέρισµα δύο δωµατίων, αλλά τα παράθυρά µας βλέπουν στον κήπο. Είναι αληθές ότι ήµουν έτοιµη να λησµονήσω τον κινηµατογράφο. Ήµουν µαµά και επίστευα τον εαυτόν µου ευτυχισµένο, γαληνεµένο.

Ένα βράδυ είχα ραντεβού µε τον άνδρα µου στο καφενείο Ράιναµ. Την εποχήν εκείνην ο Ζήµπερ ήτο βοηθός του σκηνοθέτη Κόρντα, ο οποίος εγύριζεν ένα µουσικό έργο. Ο Κόρντα είχεν απόλυτον ανάγκην από ένα ζεύγος χορευτών, οι οποίοι θα έπαιζαν στη σκηνή ενός νυκτερινού καµπαρέ.

Ο Ροδόλφος δεν ήξευρε ποίαν να φωνάξη. Ήτο πολύ αργά.

Απότοµα µου ήλθε η ιδέα να προτείνω τον εαυτό µου.

– Θέλεις να δοκιµάσω;

Ο Κόρντα διευθύνει τώρα τη σκηνή:

– Εµπρός, κυρία, µειδιάσατε – µου λέγει.

Για πρώτη φορά στη ζωή µου βρίσκοµαι σε κινηµατογραφικό στούντιο. Τα φώτα µού κατακλύζουν την ψυχή, µε κάµνουν να φθάσω σε κατάστασι εκστάσεως. ∆εν ξεύρω γιατί σηκώνω το κεφάλι µου και βλέπω διαρκώς ένα µηχανικό κοντά στον προβολέα, ο οποίος και κυττάζει εµένα την βοηθητική και δεν κυττάζει την πρωταγωνίστρια. Με κυττάζει προσεκτικά, σοβαρά, σαν άνθρωπος που θέλει να καταλάβη κάτι. Θέλει να καταλάβη γιατί µε βρίσκει ωραία. Σ’ ένα δευτερόλεπτο όλα καθίστανται απλά, φυσιολογικά. Απολυτρώνοµαι από κάθε αβεβαιότητα, από κάθε δισταγµό. Ήµουν χαµένη, εσώθην. Ξέρω τώρα πότε εγεννήθη η ηθοποιός Μάρλενε Ντίτριχ: Εκείνο το βράδυ».

Έχουµε πια εγκαταλείψει το εστιατόριο του τραίνου. Πήγαµε στο διαµέρισµά της, πίνοµε εκεί καφέ και συνεχίζοµε, δηλαδή συνεχίζει:

– Κοντολογής, µου λέγει, η ζωή µου διαιρείται σε δύο περιόδους. Προ του «Γαλάζιου Αγγέλου» και µετά τον «Γαλάζιο Άγγελο». Αλλ’ όσο να φθάσω στο «Γαλάζιο Άγγελο», πόση δυσκολία, πόση κούραση, πόσος πόνος!

Από την ηµέρα που επρωτόπαιξα τη σκηνή του µπαρ δεν παύω να παρουσιάζωµαι σε µικρούς δευτερεύοντας ρόλους. Ξέρω ότι ο κινηµατογράφος µ’ έχει κυριεύσει. Το φως των προβολέων µε γοητεύει. Εν τω µεταξύ επιτυγχάνω να προσληφθώ σ’ ένα καµπαρέ-µιούζικ χωλλ, όπου κάθε βράδυ τραγουδώ τραγούδια του Φέλιξ Χολλάντερ. Όλη την ηµέρα τρέχω στα στούντιο και αναζητώ νέα εργασία.

Ο Μωρίς Τουρνέρ, ο Γάλλος σκηνοθέτης, έρχεται στο Βερολίνο να γυρίση µια ταινία. Με βλέπει. ∆οκιµάζει. Μου λέει:

– Είσθε ωραία, αλλά η έκφρασίς σας είναι πολύ µονότονη. Έχετε µονάχα ένα πρόσωπο.

∆ιστάζει. Τέλος µε προσλαµβάνει.

– «Το πλοίο των χαµένων ανθρώπων» ήτο ένα αρκετά καλό φιλµ. Αλλά το είδε ολίγος κόσµος. Οκτώ ηµέρας κατόπιν ήρχετο από την Αµερικήν η πρώτη οµιλούσα ταινία…»

Είναι η ώρα 4 το πρωί. Και η Μάρλενε διακόπτει µαζύ µε το µισοτελειωµένο της σιγαρέττο. Το σβύνει σχεδόν ολόκληρο και σηκώνεται.

Η Καθηµερινή, 3 Μαρτίου 1938

Το «γύρισμα» του «Γαλάζιου Αγγέλου»

Το «βαγκόν-κλουµπ» είναι έρηµο Το ραδιόφωνον γελά µόνο του µε τις αστειότητες του «Μπιγκ-Κρόσµπυ». Ο κουρεύς µε ξυρίζει µε την επισηµότητα των Αµερικανών κουρέων, κάπως µειωµένην από την επιβαλλοµένην εκ των κινήσεων του τραίνου ακροβασίαν. Με πιάνει από το µέτωπον µε δύναµιν, µου ξυρίζει τα µάγουλα, ύστερα µου εναποθέτει ζεστές και κρύες πετσέτες, µε γεµίζει κρέµες.

Το τραίνο σταµατά:

– Είµεθα στο Νέον Μεξικόν, κύριε, µου λέγει ο κουρεύς, στο Αλµουκέρκ, την πρωτεύουσαν των Ινδών.

Η Μάρλενε έχει ήδη κατεβή µε κόκκινο φόρεµα και λευκή σεµιζέττα χωρίς καπέλλο. Την υποδέχονται Ινδοί, πωληταί αργυρών βραχιολιών µε µυστηριώδεις αναπαραστάσεις και άλλων περίεργων κοσµηµάτων. Μερικοί φορούν κασκέττα και τιράντες, άλλοι πανταλόνια από πετσί, άλλοι καζάκες στολισµένες µε κολλιέ από δόντια διαφόρων ζώων και πτερά αετού στο κεφάλι. Ένας από όλους πλησιάζει την Μάρλενε και της προσφέρει ένα µυστηριώδες κολλιέ:

– Με λένε Οκιβαγιµάια, και τ’ όνοµά µου µεταφράζεται «το βουνό που κλείνει τον ορίζοντα», της είπε υποκλινόµενος.

Τον ευχαριστεί, µειδιά και ψιθυρίζει:

– Σας αναγνωρίζω. Πέρσι, εκάνατε τον Ινδό φακίρη στον Άγιο Φραγκίσκο.

Η νύχτα έχει εξαντλήσει όλους. Ευρισκόµεθα µόνοι στο µπαρ.

Αρχίζη να κάµη πολλή ζέστη. Όλα τα παράθυρα είναι ανοικτά. Ένας Νέγρος τραγουδά σιγά σε µια γωνιά.

H Ντίτριχ σε σταθμό τρένου του Παρισιού στις 19 Μαΐου 1939. Φορά το χαρακτηριστικό ανδρικό κοστούμι που καθιέρωσε ως μόδα στο Χόλιγουντ (Photo by Gamma-Keystone via Getty Images/Ideal Image).

Και εκεί τότε η Μάρλενε αρχίζει τας εκµυστηρεύσεις της:

– Μέσα στην κοσµογονίαν η οποία ακολουθεί µετά την καθιέρωσιν του οµιλούντος κινηµατογράφου, δεν κάνω πλέον τίποτε. Αντιθέτως αρχίζουν να µε αναγνωρίζουν εις το Βερολίνον ως τραγουδίστριαν πικάντικων τραγουδιών. Τραγουδώ τας συνθέσεις του Χολλάντερ µ’ επιτυχίαν, µε προσλαµβάνουν διά να παίξω εις µίαν οπερέτταν εις το «Θέατρον του Βερολίνου» εις το πλευρόν του περιφήµου Φραντς Άλµπερς. Ο ρόλος µου αποτελείται από ολίγας µόνον λέξεις. Ένα βράδυ ευρισκόµουν στο µπαρ του ξενοδοχείου «Έντεν», το οποίον αποτελούσε ένα είδος αγοράς, όπου εγίνοντο αι προσλήψεις των ηθοποιών του κινηµατογράφου. Εκεί ευρίσκοντο δηµοσιογράφοι, σεναρίστες, παραγωγοί, σκηνοθέται. Εκείνο το βράδυ εκαθόµουν µόνη σ’ ένα ταµπουρέ του µπαρ και έπινα σιγά-σιγά ένα «µαρτινί», παρουσιάζουσα όσο µπορούσα πιο εµφανώς το προφίλ µου. Σ’ ένα τραπέζι κοντά µου, ο Έριχ Πόµµερ, ο µεγαλύτερος παραγωγός της «Ούφα», καθότανε µαζί µ’ έναν ξανθό κοντό άνθρωπο.

»Ερώτησα τον µπάρµαν:

– Ποιος είναι αυτός µε τον Πόµµερ;

– Ένας σκηνοθέτης Αµερικανός, που ήλθε για να γυρίση ένα φιλµ παρλάν. Νοµίζω πως ονοµάζεται Στέρνµπεργκ, ή κάτι τέτοιο…

Ο Στέρνµπεργκ! Ο δηµιουργός των «Νυκτών του Σικάγου», ένας από τους µεγαλυτέρους παραγωγούς του κόσµου…

Τους παρατηρώ µε τόσην επιµονή, ώστε ο Πόµµερ µε κυττάζει, µ’ αναγνωρίζει και σκύβει προς τον Στέρνµπεργκ.

Χωρίς να καταλάβω, ευρίσκοµαι µειδιώσα εµπρός των:

– Καλησπέρα, κύριε Πόµµερ…

∆εν µε καλούν να καθήσω. Ο Στέρνµπεργκ όµως σηκώνει επάνω µου τα µάτια του, που είχαν ένα χρώµα ξέθωρο γαλανό, χωρίς φλόγα, µάτια όµως που δεν µπορεί κανείς να ξεχάση. Αυτό ήταν όλο. Γυρίζω στο µπαρ, έτοιµη να ξεσπάσω σε λυγµούς.

Η Μαρλέν Ντίτριχ καταφθάνει στο Χόλιγουντ στις 24 Απριλίου 1930. Μαζί της o Γιόζεφ φον Στέρνμπεργκ, που τη σκηνοθέτησε στην πρώτη της ομιλούσα ταινία, τον Γαλάζιο Άγγελο (AP Photo).

Ύστερα από τρεις ώρες ευρισκόµουν στη σκηνή του θεάτρου µου. Τραγουδώ την ροµάντζα µου, σκύβω στον ώµο του Φραντς Άλµπερς. Τα βλέµµατά µου πλανώνται στη σάλα. Μόνος είναι καθισµένος ο άνθρωπος µε τα ξέθωρα µάτια, που τα στέλνη επάνω µου µ’ επιµονή.

Την εποµένη µε καλούν στο στούντιο της Ούφα. Και µέσα στο γραφείο του Πόµµερ, ο Στέρνµπεργκ µε υποδέχεται. Μου µιλή µε ένα ύφος αδιάφορο, χωρίς να µε κυττάζη.

– Να περί τίνος πρόκειται. Θα γυρίσω µία ταινία βγαλµένη από το µυθιστόρηµα του Ένριχ Μανν «Ο καθηγητής Ούνρατ». Εγώ θα το ονοµάσω αυτό «Γαλάζιο Άγγελο». Όλο το φιλµ στηρίζεται επάνω στον Έµιλ Γιάννιγκς, που θα δηµιουργήση έναν υπέροχο ρόλο. Υπάρχει επίσης ένας γυναικείος, ασήµαντος όµως. ∆εν έχωµεν ανάγκην να προσλάβωµεν βεντέτα, πληρώνοντες πολλά λεπτά. Σας είδα χθες στο «Έντεν», και µετά το θέατρο. Νοµίζω ότι θα τα καταφέρετε…

Προσηλώνω τα µάτια µου επάνω σ’ αυτόν τον άνθρωπο που µιλά τόσο περίεργα, µε το κοντό του σώµα, τα ασπρόξανθα µαλλιά του, το ωχρό του πρόσωπο, το µουστάκι του που κρέµεται επάνω από κάθε γωνιά των χειλέων του και τα ονειροπόλα αυστριακά του µάτια. Τα χείλη µου προφέρουν ήσυχα:

– Σύµφωνοι, κύριε Στέρνµπεργκ…

Και, µέσα στην καρδιά µου, συµπληρώνω τις λέξεις αυτές µ’ έναν κρυφό όρκο: «Οι δυο µας τώρα, κύριε Στέρνµπεργκ…».

Πορτρέτο της Ντίτριχ στον ρόλο της για την ταινία Γαλάζιος Άγγελος το 1930 (AP Photo).

Από το Σάντα-Φε, το εξπρές µπαίνει στην Αριζόνα, και σκαρφαλώνει στα βουνά. Η Μάρλενε µου συνεχίζει την αφήγησίν της:

– «Οι πρώτες ηµέρες της εργασίας µου είναι φρικτές. Ο Στέρνµπεργκ δεν βλέπει παρά τον Γιάννιγκς. Κάπου-κάπου, απασχολείται ελάχιστα µε µένα, αδιάφορος. Περιµένω. ∆εν αφίνω το στούντιο. Από το πρωί έως το βράδυ βρίσκοµαι εκεί, καθισµένη ήσυχα δίπλα σ’ ένα σκηνικό. ∆εν µιλώ σε κανέναν. Βλέπω τον Στέρνµπεργκ να εργάζεται. Σε κάθε κίνηµα που κάνει, βλέπει τα µάτια µου να στηρίζωνται επάνω του. Γυρίζει κάθε φορά, ενοχληµένος. Και στο τέλος, η συµπεριφορά του απέναντί µου αλλάζει, από αδιάφορη γίνεται προσβλητική, πρόστυχη, κτηνώδης:

Μόλις η Μάρλενε εμφανίζεται στη σκάλα του βαγονιού, ένα σμήνος από κορίτσια λευκοντυμένα την περικυκλώνουν.

– Τι ελπίζετε; µου λέει. ∆εν έχετε ταλέντο. Μην προσπαθήτε να παίξετε. Κάνετε µόνο ό,τι σας λέω.

– Καλά, κύριε Στέρνµπεργκ, του απαντώ…

Ύστερα, τον πιάνει ένα είδος µετανοίας. Κάποιο βράδυ, µ’ εκάλεσε να φάω µαζί του.

– ∆εν είστε µια γυναίκα σαν τις άλλες, µου είπε. Τι θέλετε;

– Θέλω να µε καταλάβετε, κύριε Στέρνµπεργκ, νάχετε εµπιστοσύνη σε µένα, θέλω να εργασθώ, να µάθω και να φθάσω…

– Και εγώ εργάσθηκα πολύ, µου απήντησεν µε µίαν απότοµην έκρηξιν εγκαρδιότητος. Ξέρετε, ήµουν πρώτα εργάτης. Ύστερα έγινα βοηθός στο εργαστήριο κάποιου στούντιο. Ύστερα ανεµίχθην στην σύνδεσιν των διαφόρων σκηνών των ταινιών. Έµαθα από ανυπόφορα κοµµάτια να δηµιουργώ ένα υποφερτό φιλµ. Κανείς όµως δεν ήθελε να µε βοηθήση διά ν’ αναδειχθώ. Το πρώτο µου φιλµ το επλήρωσα µε τις οικονοµίες µου. Κάθε µέτρο ταινίας αντεπροσώπευε ένα γεύµα µου λιγώτερο, µίαν απόλαυσή µου θυσιασµένη.

Ο Στέρνµπεργκ, από εγκάρδιος, έγινε συγκινητικός. Έβλεπε ακόµη τον εαυτόν του, άγνωστον ακόµη και τρέµοντα και νηστικόν καλλιτέχνην, µε του οποίου τας αφελείς προσπαθείας το Χόλλυγουντ γελούσε. Τότε ευρήκα την ευκαιρίαν και του εµίλησα για τον ρόλο της Πόλας στον «Γαλάζιο Άγγελο», όπως τον εφανταζόµουν και όπως αισθανόµουν ότι έπρεπε να παιχθή. Άρχισα να παίζω σκηνάς που δεν υπήρχαν µέσα στο σενάριο.

Η Ντίτριχ με το χαρακτηριστικό της κοστούμι στην ταινία Μαρόκο του 1930: φράκο και ημίψηλο (Alamy/Visual Helllas.gr).

Είχα κερδίση: Σιγά-σιγά, βλέπω τον Στέρνµπεργκ να ζωηρεύη, να καταλαβαίνη, να µε κυττάζη προσεκτικά. Κάνει παρατηρήσεις, του απαντώ… Είναι πολύ αργά, ευρισκόµεθα στο «Καφέ Μπέντερ», όπου ευτυχώς δεν υπάρχει πια κανείς σχεδόν. Τα γκαρσόνια, κατάπληκτα, µας κυττάζουν να σηκωνόµαστε, να παίζουµε, να χειρονοµούµε.

Τα ξηµερώµατα επίναµε, κατάκοποι, τζινέβρα σ’ ένα µικρό καφενείον εργατών, που µόλις είχεν ανοίξει. Το σενάριο όµως του «Γαλάζιου Αγγέλου» είναι αλλαγµένο: Η Λόλα έχει ρόλο βεντέττας.

Από την νύκτα εκείνη, στο στούντιο, ο Στέρνµπεργκ µε προσέχει, µε βάζει να «γυρίζω» αδιακόπως, ξαναρχίζει τις σκηνές µου. Ο µεγάλος Γιάννιγκς, κατάπληκτος, βλέπει µίαν άγνωστη θεατρινούλα να παίζη στο πλευρόν του, ως ίση. Την νύκτα, όταν φεύγουν όλοι, ο Στέρνµπεργκ, µόνος µε έναν οπερατέρ, έναν ηλεκτρολόγο και εµένα, µε βάζει να ποζάρω σε ατελείωτα «πρώτα πλάνα», µε παιδεύει φοβερά και, όταν η κόπωσις αλλοιώνη τα χαρακτηριστικά µου, όταν βλέπη τα µάτια µου γεµάτα δάκρυα, ξεσπά σε µίαν άγρια χαρά, και φωνάζει στον οπερατέρ:

– Γύρισε, γύρισε λοιπόν!

Τρεις µήνες αργότερα, ο κόσµος έκπληκτος επληροφορείτο την δηµιουργίαν ενός αριστουργήµατος, κι ένα όνοµα που από τότε δεν έµελλε να σβύση: Μάρλενε, Μάρλενε Ντίτριχ…».

Η νύκτα έφθασε. Τα βουνά της Αριζόνας φλέγονται µέσα στην ποικιλία των χρωµάτων του λυκόφωτος. Το µαβί ανακατεύεται µε το πορτοκαλί και το µπλε. Στο τέλος της εξοµολογήσεώς της, η Μάρλενε έχει τα µάτια της γεµάτα δάκρυα. Αυτό το βρίσκει πολύ γελοίο, και προσπαθεί να γελάση:

– Τα άλλα που ακολούθησαν δεν έχουν πια σηµασία, συµπληρώνει. Από το πρώτο µου θετικό βήµα στον κινηµατογράφο έχουν περάσει δέκα χρόνια. Μόλις επαίχθη ο «Γαλάζιος Άγγελος» εδέχθηκα προσφοράς από την Αµερική. Η ιστορία µου καταντά ιστορία των ταινιών µου. Ποτέ όµως, σας ορκίζοµαι, δεν θα ξεχάσω τι οφείλω στον Στέρνµπεργκ. Εκείνος, όταν µε συνήντησε, ήταν ήδη ένδοξος. ∆εν µε είχε ανάγκη. Και αν δεν τον είχα συναντήση, ίσως δεν θα κατώρθωνα να κάνω τίποτε…».

Περνάµε την νύκτα της τετάρτης ηµέρας του ταξιδίου µας. Αυτήν την νύκτα εµπήκαµε στην Καλιφόρνια. Σε µισή ώρα θα αντικρύσωµε τον Ειρηνικόν.

Μέσα στους διαδρόµους του τραίνου, οι Νέγροι σηκώνουν τις βαλίτσες. Όλοι θα κατέβουν στο Λος Άντζελες. Η Μάρλενε και εγώ κατεβαίνουµε, λίγα λεπτά πριν, στο Παζαντένα. Είναι ένας σταθµός από τον οποίον ένας δρόµος οδηγεί κατ’ ευθείαν εις το Χόλλυγουντ. Τον δρόµον αυτόν χρησιµοποιούν οι «σταρ».

Να, η Μάρλενε έτοιµη, ωπλισµένη για να δεχθή κάθε δοκιµασίαν, πρόθυµη για οποιονδήποτε αγώνα. ∆εν αναγνωρίζω σχεδόν την αδιάφορη, ελεύθερη και ψύχραιµη γυναίκα του ταξιδιού. Είναι σκεπτική τώρα. Η τουαλέττα της δεν έχει κανένα ελάττωµα, είναι νευρική, η ψυχραιµία της µοιάζει να την έχει εγκαταλείψη.

– Κάθε φορά που φθάνω εδώ, φοβάµαι, µου εµπιστεύεται. Έχω τρακ, όπως όταν πρωτοβγήκα στη σκηνή. Το Χόλλυγουντ είναι ανηλεές, ξέρετε… Ένα λάθος, ένα στραβοπάτηµα, σας κοστίζουν το παν, από τη µία µέρα στην άλλη…

Το τραίνο µετριάζει την ταχύτητά του ανάµεσα σε λευκά σπιτάκια. Ένας φοίνιξ σκύβει επάνω εις την σιδηροτροχιάν. Ακούγονται τα φραίνα. Η Μάρλενε, σκυµµένη στο παράθυρο, σκηνοθετεί το χαµόγελό της. Το τραίνο σταµατά. Βλέπω ένα µικρό σταθµό, όµοιον µε τον σταθµό επαρχιακής γαλλικής πόλεως, ένα γραφικό σπιτάκι, ένα µικρόν κήπον, έναν ξύλινο πάγκο πράσινο. Είναι το Παζαντένα, είνε το Χόλλυγουντ!

Μόλις η Μάρλενε εµφανίζεται στη σκάλα του βαγονιού, ένα σµήνος από κορίτσια λευκοντυµένα την περικυκλώνουν. ∆ύο-τρεις κρατούν λουλούδια που της τα σπρώχνουν στην αγκαλιά.

Η Μάρλενε κατεβαίνει, φιλάει τη µία, χαϊδεύει το µάγουλο της άλλης, υπογράφει φωτογραφίες και, εν τέλει, ζητεί χάριν.

Μία µακροχρόνιος πείρα, εφ’ όσον η ιδία σκηνή επαναλαµβάνεται από χρόνια, της έχει µάθει και τις πιο ασήµαντες λεπτοµέρειες της σκηνής αυτής.

Με τον σύζυγό της Ρούντολφ Ζίμπερ επιβιβαζόμενοι στο τρένο που θα τους πήγαινε από το Λος Άντζελες στη Νέα Υόρκη και από εκεί θα σάλπαραν για την Ευρώπη, τον Ιούλιο του 1937 (AP Photo/Harold Filan).

Ο σταθµάρχης ανυποµονεί. Όταν µία «σταρ» βρίσκεται στο τραίνο, υπάρχει ενός τετάρτου καθυστέρησις στο Παζαντένα. Επί τέλους, αι θαυµάστριαι αποµακρύνονται και η Μάρλενε εγκαταλείπεται στους προσωπικούς της φίλους.

Είναι Κυριακή, 9 το πρωί. Το Χόλλυγουντ αδειάζει κυριολεκτικώς από το βράδυ της Παρασκευής έως την ∆ευτέρα. Μπαίνω σε µια πόλιν νεκράν όπως η Ντωβίλ τον χειµώνα, όπως η Ποµπηία. Βίλλες χαµηλές ή ενός στυλ αποικιακού, αγροτικού ή γοτθικού, σχηµατίζουν δρόµους, σταυροδρόµια, τετράγωνα. Όλα είναι καινούργια. Έχω την εντύπωσιν ότι ολόκληρη αυτή η πόλις θα εγκαινιασθή σήµερα.

Να ένας κάτοικος, που βγαίνει από µία βίλλα. Είναι µε τιράντες, µε παντούφλες, καπνίζει την πίπα του, διαβάζει την εφηµερίδα του, σκέπτεται προφανώς την πολιτική του κ. Ρούζβελτ. Είναι ο καλός, ο ανοιχτόκαρδος Αµερικανός της Καλιφόρνιας. Σηκώνει το κεφάλι στο πέρασµα του αυτοκινήτου. Τον αναγνωρίζω, είναι ο Γκάρυ Κούπερ.

Ποιος να πιστέψη ότι η νεκρόπολις αυτή είναι το Χόλλυγουντ, το Χόλλυγουντ των ονείρων κάθε αισθηµατικής υπάρξεως… Η πραγµατικότης είναι πάντοτε κατωτέρα από την φαντασίαν.

Η Καθηµερινή, 6 Μαρτίου 1938