ΝΤ. Αϊζενχάουερ: Μετριοπαθής και στρατηγικός νους

Γεννηµένος στο Τέξας το 1890, ο Ντουάιτ Αϊζενχάουερ ξεχώρισε στον αθλητισµό ως µαθητής Γυµνασίου. Σύντοµα όµως θα ακολουθούσε µια λαµπρή στρατιωτική καριέρα. Στην πρώιµη στρατιωτική του σταδιοδροµία διέπρεψε σε επιτελικές αποστολές, ενώ τον Νοέµβριο του 1942 διοίκησε τις συµµαχικές δυνάµεις που αποβιβάστηκαν στη Βόρεια Αφρική. Μετά το τέλος του πολέµου, έγινε πρόεδρος του Πανεπιστηµίου Κολούµπια, µια θέση από την οποία πήρε άδεια για την ανάληψη της ανώτατης διοίκησης των δυνάµεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, το 1951. Έναν χρόνο αργότερα, αποδεχόµενος την πρόταση των Ρεπουµπλικανών εκπροσώπων, η οποία του απευθύνθηκε στα κεντρικά γραφεία του κοντά στο Παρίσι, για υποψηφιότητα για πρόεδρος, ο Αϊζενχάουερ θα κέρδιζε τις εκλογές και θα γινόταν ο 34ος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ. Φέρνοντας στην προεδρία το κύρος που είχε ως αρχιστράτηγος των νικηφόρων δυνάµεων στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, πέτυχε την ανακωχή στην Κορέα και εργάστηκε κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του (1953-1961) για να αµβλύνει τις εντάσεις του Ψυχρού Πολέµου. Η Καθηµερινή παρακολούθησε στενά την πορεία του. Στην παρούσα έκδοση ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει άρθρα από διάφορες στιγµές «µιας από τις σηµαντικότερες µορφές του δυτικού κόσµου κατά τη σύγχρονη εποχή», όπως επισηµαίνεται και στην εισαγωγή.

Η προτεραιότητα της υψηλής στρατηγικής

O Ντουάιτ Ντ. Αϊζενχάουερ υπήρξε µία από τις σηµαντικότερες µορφές του δυτικού κόσµου κατά τη σύγχρονη εποχή. Υπηρέτησε ως επικεφαλής των συµµαχικών δυνάµεων κατά την απόβαση στη Βόρεια Αφρική (1942) και στην Ιταλία (1943), ως ανώτατος διοικητής των συµµαχικών δυνάµεων στο ∆υτικό Μέτωπο κατά την απόβαση στη Νορµανδία και την προέλαση προς το εσωτερικό της Γερµανίας το 1944-45. Μεταπολεµικά, υπήρξε στρατιωτικός διοικητής της αµερικανικής ζώνης κατοχής στη Γερµανία, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού και πρόεδρος του Πανεπιστηµίου Κολούµπια. Το 1951 έγινε ο πρώτος ανώτατος διοικητής των ΝΑΤΟϊκών δυνάµεων στην Ευρώπη. Το 1952 υπήρξε ο Ρεπουµπλικανός υποψήφιος που τερµάτισε τη µακρά εκλογική κυριαρχία των ∆ηµοκρατικών (από το 1932) και υπηρέτησε ως πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών από το 1953 έως το 1961. Χαρακτηρίστηκε πάντοτε, σε όλη τη διαδροµή του, από σηµαντικές πολιτικές ικανότητες, δυνατότητα σύνθεσης διαφορετικών απόψεων, αλλά και από τη µετριοπάθεια και την έµφαση που έδινε σε µεγάλα ζητήµατα στρατηγικής.

Ουάσιγκτον, 6 Μαρτίου 1947. Ο Αϊζενχάουερ με τους επιτελείς του σχεδιάζοντας τη διάταξη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στον κόσμο (AP Photo/Charles Gorry).

Ως ανώτατος διοικητής του ∆υτικού Μετώπου κατά τη διάρκεια του πολέµου, ο Αϊζενχάουερ αναδείχθηκε ως ένας κατεξοχήν «πολιτικός στρατηγός». ∆εν διέθετε µεν την τακτική ιδιοφυΐα και την ορµή ενός Τζορτζ Πάτον (του θεωρούµενου ως ενός από τους καλύτερους διοικητές τεθωρακισµένων του πολέµου), αλλά ούτε και τις ατυχείς κορυφώσεις που προκαλούσε ο εκρηκτικός χαρακτήρας του τελευταίου. ∆ιακρινόταν για την ικανότητά του στην αναζήτηση σηµαντικών συµβιβασµών µεταξύ των βρετανικών και των αµερικανικών απόψεων για τη διεξαγωγή του πολέµου. Αναδείχθηκε µία από τις βασικές προσωπικότητες του δυτικού συµµαχικού στρατοπέδου, συνοµιλητής των Ουίνστον Τσώρτσιλ και Φραγκλίνου Ρούσβελτ. Είναι ενδεικτικό ότι, κατά την προσέγγιση των συµµαχικών δυνάµεων από ∆ύση και Ανατολή στο εσωτερικό της Γερµανίας το 1945, επιβράδυνε τη δική του πορεία και άφησε τους Σοβιετικούς να πάρουν το Βερολίνο. Για τούτο κατηγορήθηκε αργότερα, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέµου, µε το επιχείρηµα ότι άφησε τους Σοβιετικούς να κατακτήσουν την πρωτεύουσα του εχθρού και να ενισχύσουν το κύρος τους· ωστόσο, ο ίδιος δεν αποδεχόταν τις µεγάλες απώλειες που θα συνεπαγόταν για τις δυνάµεις του η επίθεση στο Βερολίνο και προτίµησε να τις κρατήσει πίσω.

Ο υπουργός Εξωτερικών Τζ. Φ. Ντάλες (αριστερά) με τον πρόεδρο Ντ. Αϊζενχάουερ, στις 12 Σεπτεμβρίου 1954 (AP Photo/stf).

Το κύρος του ως προσώπου που συνδύαζε µεγάλες πολιτικές και στρατηγικές ικανότητες προκάλεσε το 1951 τον ορισµό του ως του πρώτου ανώτατου διοικητή των ΝΑΤΟϊκών δυνάµεων στην Ευρώπη (SACEUR). To NATO, όταν ιδρύθηκε, το 1949, δεν ήταν κάτι περισσότερο από µια συµφωνία στο χαρτί: λειτουργούσε ως µια κατά βάση πολιτική εγγύηση της ∆υτικής Ευρώπης από τους Αµερικανούς και δεν διέθετε λεπτοµερή στρατιωτικά σχέδια και δυνάµεις δεσµευµένες σε δικές του, συµµαχικές αποστολές. Η «στρατιωτικοποίηση» του ΝΑΤΟ έγινε αργότερα, µετά την έκρηξη του Πολέµου της Κορέας, οπότε ο δυτικός κόσµος φοβήθηκε και µια σοβιετική εισβολή στην Ευρώπη. Τότε άρχισαν να εκπονούνται στρατιωτικά σχέδια, επιφορτισµένες µε την εκτέλεση των οποίων θα ήταν δυνάµεις που θα υπάγονταν σε µια συµµαχική ανώτατη διοίκηση. Την ανέλαβε αυτός. Ήταν µια λεπτή αποστολή σχεδιασµού και συντονισµού των συχνά διαφορετικών εθνικών συµφερόντων των Συµµάχων. Την έφερε σε πέρας µε µεγάλη επιτυχία και έτσι δηµιούργησε µια παράδοση στο ΝΑΤΟ την οποία συνέχισαν οι διάδοχοί του. Αυτές οι «πολιτικές» ικανότητές του –όχι µόνο οι στρατιωτικές– αναδεικνύονται και στα άρθρα της Καθηµερινής που δηµοσιεύονται εδώ, αν και θα πρέπει επίσης ο αναγνώστης να λάβει υπόψη τη µεγάλη ανασφάλεια της ∆ύσης εκείνα τα χρόνια, που µεγιστοποιούσε την προθυµία της να αναδείξει τις (πράγµατι αναµφισβήτητες) αρετές του Αϊζενχάουερ.

Ήδη από το δεύτερο µισό της δεκαετίας του 1940, ο Αϊζενχάουερ είχε δείξει ότι δεν ενδιαφερόταν να αναµειχθεί στην πολιτική. ∆έχθηκε όµως να κατέλθει ως υποψήφιος πρόεδρος µε το Ρεπουµπλικανικό Κόµµα, ακριβώς επειδή διέβλεπε την ανάγκη να ανακοπούν οι τάσεις για αποµονωτισµό που εξέφραζαν άλλοι υποψήφιοι, ενώ υπό τη δική του ηγεσία οι Ηνωµένες Πολιτείες κατάφεραν να ξεπεράσουν τον λαϊκιστικό παροξυσµό της εποχής του µακαρθισµού. Ο Αϊζενχάουερ υπήρξε ο κατεξοχήν –και ο περισσότερο επιτυχηµένος– εκφραστής της κεντρώας τάσης του Ρεπουµπλικανικού Κόµµατος (µε δεδοµένο ότι ο επόµενος, ο Ρίτσαρντ Νίξον, που υπήρξε και αντιπρόεδρός του το 1953-61, ενεπλάκη σε δυσάρεστες καταστάσεις). Ο Αϊζενχάουερ εξέφρασε τη φωτισµένη παράδοση του κόµµατος, από την έµφαση που έδινε στον δυναµισµό της αµερικανικής κοινωνίας έως πολύ ειδικότερα θέµατα, όπως η πολιτική του για εγκατάλειψη των φυλετικών διακρίσεων στην κυβέρνηση και στον στρατό, µε κορύφωση τη χρήση, µε δική του εντολή το 1957, επίλεκτων στρατιωτικών δυνάµεων που συνόδευσαν Αφροαµερικανούς σπουδαστές σε σχολείο του Άρκανσο, το οποίο αρνούνταν να τους δεχθεί.

Ουάσιγκτον, 3 Αυγούστου 1959. Ο Ντ. Αϊζενχάουερ ανακοινώνει σε συνέντευξη Τύπου ότι κάλεσε τον ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης, Νικίτα Χρουστσόφ, να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες τον επόμενο μήνα (AP Photo/William J. Smith).

Αν και ο ίδιος στρατιωτικός, δεν έβλεπε τις στρατιωτικές δυνατότητες ως αυτοσκοπό.

Ως πρόεδρος, ο Αϊζενχάουερ συνεργάστηκε µε τον Τζον Φόστερ Ντάλες, τον οποίο διόρισε υπουργό Εξωτερικών. Ο Ντάλες διακρινόταν για µια ιδιαίτερα φορτισµένη και «σταυροφορική» ρητορεία έναντι του κοµµουνισµού, ενώ έφτασε να εξαγγέλλει και προσπάθειες «αναδίπλωσης» (roll back) της σοβιετικής σφαίρας επιρροής στην Ανατολική Ευρώπη. Ωστόσο, όταν µια τέτοια πιθανότητα ανέκυψε το 1956 µε την ουγγρική επανάσταση και τη σοβιετική εισβολή, οι ΗΠΑ υπό τον Αϊζενχάουερ απέφυγαν να αναµειχθούν στην κρίση, κατανοώντας ότι τούτο µπορούσε να πυροδοτήσει σενάριο παγκόσµιου πυρηνικού πολέµου. Ο Αϊζενχάουερ αποδείχθηκε πιο ρεαλιστής από ό,τι υπονοούσε η ρητορεία του Ντάλες.

Αυτό διαφάνηκε ακριβώς στη νέα αµερικανική πολιτική στον Ψυχρό Πόλεµο που υιοθέτησε η κυβέρνηση Αϊζενχάουερ. Η πολιτική αυτή –γνωστή ως New Look– ήταν συνολική και εµπεριστατωµένη. Βασιζόταν σε µια «ασύµµετρη» στρατηγική: οι ΗΠΑ τόνιζαν ότι δεν ήταν όλες οι περιοχές του πλανήτη ίσης σηµασίας γι’ αυτές. ∆εν θα πήγαιναν σε πόλεµο µε την ΕΣΣ∆ για οποιαδήποτε περιοχή του πλανήτη, αλλά µόνο για τις σηµαντικές. Εάν όµως πήγαιναν σε πόλεµο, δεν θα εµπλέκονταν κατ’ ανάγκη σε εκείνη ειδικά την περιοχή, αλλά θα επεξέτειναν τη σύγκρουση και θα χρησιµοποιούσαν το τεράστιο πυρηνικό τους οπλοστάσιο εναντίον απευθείας της Σοβιετικής Ένωσης (massive retaliation). Και, στοιχείο σηµαντικό, οι ΗΠΑ δεν δήλωναν ποιες ήταν, για τις ίδιες, οι «σηµαντικές» περιοχές, έτσι ώστε να φοβούνται οι Σοβιετικοί να τους χτυπήσουν παντού. Ήταν µια προσεκτική στρατηγική αποτροπής. Επιπλέον, το New Look, µε την έµφασή του στα «φθηνά» πυρηνικά όπλα (σε σύγκριση µε τους πανάκριβους µεγάλους συµβατικούς στρατούς), εξυπηρετούσε µία ακόµη βασική προτεραιότητα του ίδιου του Αϊζενχάουερ, ο οποίος επανειληµµένα προειδοποίησε εναντίον των µεγάλων στρατιωτικών δαπανών και τόνισε την ανάγκη να µη διακυβευθεί µέσω των εξοπλισµών η καρδιά της αµερικανικής ισχύος, δηλαδή η ζωτικότητα της αµερικανικής οικονοµίας: επισήµανε δηλαδή ότι στον Ψυχρό Πόλεµο η ∆ύση προσπαθούσε να διαφυλάξει τον τρόπο ζωής της και δεν θα έπρεπε να τον διακυβεύσει στην προσπάθεια να αντισταθεί στρατιωτικά στην ΕΣΣ∆. Το New Look εµπεριείχε παράλληλα τον αµερικανικό στόχο να συγκροτηθεί αµυντική περίµετρος γύρω από την ΕΣΣ∆ µε τη σύµπηξη περιφερειακών συµµαχιών, τη χρήση (όποτε απαιτείτο) ευέλικτων τακτικών ή ειδικών δυνάµεων, καθώς και την έµφαση στις νέες τεχνικές του «ψυχολογικού πολέµου». Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι παράλληλα είχε και µια εξαιρετικά αµφιλεγόµενη διάσταση, καθώς αναφερόταν σε πρώτη χρήση πυρηνικών όπλων. Τούτο εν πολλοίς οφειλόταν στη συντριπτική, τότε (πριν από την πτήση του «Σπούτνικ»), υπεροχή των Αµερικανών έναντι των Σοβιετικών στο πυρηνικό επίπεδο, κάτι που µεγιστοποιούσε την αξιοπιστία της αµερικανικής απειλής.

∆εν ήταν, όµως, όλα αυτά µια συγκυριακή επιλογή του Αϊζενχάουερ. Η µόνιµη προτεραιότητά του για τη διαφύλαξη της υγείας της αµερικανικής οικονοµίας και της ζωτικότητας της δυτικής κοινωνίας (συνακόλουθα, η δυσφορία του για τις µεγάλες δαπάνες εξοπλισµών) διαφαίνεται και από την προειδοποίηση που έκανε, κατά την αποχώρησή του από την προεδρία, να µην επιτρέψει η αµερικανική πολιτική σε ένα «στρατιωτικοβιοµηχανικό σύµπλεγµα» να επιβάλει τις δικές του προτεραιότητες. Ο Αϊζενχάουερ, αν και ο ίδιος στρατιωτικός, δεν έβλεπε τις στρατιωτικές δυνατότητες ως αυτοσκοπό, αλλά ως µέσο για να διαφυλαχθεί ένα πολύ µεγαλύτερο αγαθό, η δυτική κοινωνία της ελευθερίας.

Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Καθηγητής, Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, γενικός γραµµατέας του Ιδρύµατος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισµό και τη ∆ηµοκρατία

Σήμερα γίνεται ένας μεγάλος ιδεολογικός αγώνας στον κόσμο. Η μία πλευρά υποστηρίζει αυτό που ονομάζει υλιστική διαλεκτική. Αρνούμενη την ύπαρξη πνευματικών αξιών, υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος ανταποκρίνεται μόνο σε υλιστικές επιρροές και κατά συνέπεια δεν είναι τίποτα. Είναι ένα μορφωμένο ζώο και χρήσιμο μόνο επειδή υπηρετεί τις φιλοδοξίες –τις επιθυμίες– μιας

κυρίαρχης κλίκας· αν και προσπαθούν να το κάνουν πιο εύηχο, επειδή λένε ότι η δικτατορία τους είναι αυτή του προλεταριάτου, που σημαίνει ότι κυβερνούν στο όνομα του λαού – για τους ανθρώπους. Τώρα, από την πλευρά μας, αναγνωρίζουμε αμέσως ότι ο άνθρωπος δεν είναι

απλώς ένα ζώο, ότι η ζωή και οι φιλοδοξίες του έχουν στη βάση τους μια θεμελίωση πνευματικών

αξιών.

Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, 22 Μαρτίου 1955

Το πολιτικόν «Πιστεύω» του Αϊζενχάουερ

Εφ’ όσον ο δηµοφιλέστερος σήµερον ανήρ της Αµερικής εισέρχεται εις τον πολιτικόν στίβον ως υποψήφιος του κόµµατος των Ρεπουµπλικάνων διά το αξίωµα του Προέδρου των Ηνωµ. Πολιτειών, αι προσωπικαί πολιτικαί πεποιθήσεις του αποκτούν έντονον και επίκαιρον ενδιαφέρον που εκτείνεται και πολύ πέραν των ορίων της χώρας του. Όλοι θα ενδιεφέροντο να µάθουν τι πράγµατι σκέπτεται ο Στρατηγός Αϊζενχάουερ –Ανώτατος Αρχηγός των Συµµαχικών ∆υνάµεων κατά τον πόλεµον, αρχηγός του Αµερικανικού Επιτελείου και ήδη αρχηγός των Στρατιωτικών ∆υνάµεων των χωρών του Ατλαντικού Συµφώνου– επί των µεγαλυτέρων πολιτικών ζητηµάτων της παγκοσµίου πολιτικής, όταν οµιλή ελεύθερα εις το σπίτι του ή εις το γραφείον του, εις το τηλέφωνον ή εις τας επιστολάς προς τους φίλους του.

Εκείνος που γνωρίζει τούτο και θα τα διηγηθή είναι ο Κέβιν Μακ Κανν, µηχανικός και δηµοσιογράφος από το Ιλλινόις, ο οποίος διετέλεσεν Ιδιαίτερος γραµµατεύς και ακόλουθος του Αϊζενχάουερ κατά τα έτη 1946 µέχρι του 1951. Κατά την διάρκειαν της εξαετούς πολιτικής δράσεως του Αϊζενχάουερ, εις την Ουασιγκτώνα, το Πανεπιστήµιον «Κολούµπια» και τελευταίως το Ανώτατον Αρχηγείον των εν Ευρώπη αµερικανικών στρατευµάτων, ο Μακ Κανν ευρίσκεται πλησίον του και εγνώριζεν όλας τας υποθέσεις του.

Πεντάγωνο, 4 Ιανουαρίου 1951. Ο Αϊζενχάουερ δύο ημέρες πριν αναχωρήσει για τη Γηραιά Ήπειρο, για να τεθεί επικεφαλής των ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων στην Ευρώπη (AP Photo/Henry Borroughs).

Εις το πρόσφατον παρελθόν, αι προσωπικαί πολιτικαί πεποιθήσεις του Αϊζενχάουερ ήσαν αι πεποιθήσεις του στρατιωτικού, ο οποίος έχει την µοναδικήν και την απαράµιλλον ευκαιρίαν –που δεν δίδεται εις πολλούς Αµερικανούς– να ατενίση την µεγάλην Βορειοαµερικανικήν δηµοκρατίαν εντός του γενικού παγκοσµίου πλαισίου, ιδιαιτέρως δε να αντιληφθή την θέσιν της Ευρώπης και την απειλητικήν επεκτατικήν δύναµιν της Ρωσίας.

Όµως δεν ηµπορούσε να οµιλήση δηµοσία, ούτε ηµπορούσαν να γίνουν γνωσταί αι γνώµαι του. Εκινείτο µέσα εις µίαν ζώνην «πολιτικής σιγής». Εάν ανακηρυχθή υποψήφιος διά την προεδρίαν, η σιγή αυτή θα λυθή. Πέραν των επισήµων πολιτικών δηλώσεών του –που αφορούν όχι µόνον την Αµερικήν, αλλά και την Ευρώπην, την Βρεταννικήν Αυτοκρατορίαν, τας χώρας της Ασίας, ολόκληρον τον κόσµον– έρχεται η νέα αυτή αποκάλυψις περί των πολιτικών πεποιθήσεων του Αϊζενχάουερ, περί του τι σκέπτεται επί του πολιτικού πεδίου και διατί.

Αι πολιτικαί πεποιθήσεις ενός τοιούτου ανδρός φυσικόν είναι να έχουν ενδιαφέρον και σηµασίαν που υπερβαίνουν κατά πολύ τας των συνήθων υποψηφίων διά την ανωτάτην θέσιν του εκτελεστικού των Ηνωµ. Πολιτειών.

Την στιγµήν αυτήν ο Αϊζενχάουερ είναι η πλέον ενδιαφέρουσα παγκόσµιος φυσιογνωµία, και συγχρόνως ένα άκρως ενδιαφέρον πολιτικόν αίνιγµα. Και ηµπορεί κανείς να στοιχηµατίση ότι ο φάκελλος που συγκεντρώνει περισσότερον παντός άλλου την µελέτην και τας σκέψεις του Στάλιν είναι εκείνος, που επάνω εις το γραφείον του φέρει την επιγραφήν: «Αϊζενχάουερ, αι προσωπικαί πολιτικαί πεποιθήσεις του».

Νέα Υόρκη, 3 Απριλίου 1952. Υποστηρικτές του Αϊζενχάουερ για την προεδρική υποψηφιότητα των Ρεπουμπλικανών σε αυτοκινητοπομπή προς το Νιου Τζέρσεϊ (AP Photo/Anthony Camerano).

∆εν υπάρχει ζήτηµα της αµερικανικής πολιτικής ζωής το οποίον το πνεύµα του Αϊζενχάουερ να µη φωτίζη µε την γνώσιν και την κατανόησιν της παγκοσµίου κρίσεως, υφ’ όλας τας κοινωνικάς, πολιτικάς, στρατιωτικάς και οικονοµικάς του απόψεις. Ακόµη και το δικαίωµα της απεργίας του Αµερικανού εργάτου το βλέπει υπό το πρίσµα της ισορροπηµένης σχέσεώς του προς το γενικώτερον πρόβληµα της εξασφαλίσεως της ανθρωπίνης ελευθερίας έναντι των σκοτεινών δυνάµεων που την απειλούν και προτείνει µίαν νέαν και απλουστέραν µέθοδον διά την διοίκησιν και τον έλεγχον των ανθρωπίνων µονάδων που αποτελούν το σύνολον της ανθρωπότητος.

∆ι’ αυτόν ο άνθρωπος και ο Θεός είναι εν και το αυτό, και η Αµερική είναι ο µέγας κεντρικός ναός-φρούριον εις τον ατέρµονα αυτόν αγώνα κατά των απροκαλύπτων και µυστικών εχθρών της πίστεως αυτής, οι οποίοι διακηρύττουν ότι ο άνθρωπος εξεπέρασε τον Θεόν, και ισχυρίζονται ότι αι ανθρώπιναι κοινωνίαι του µέλλοντος πρέπει να διοικούνται κατά το σύστηµα των µυρµηκοφωλεών, όπου το άτοµον είναι απλώς ένας κυτταρικός οργανισµός, του οποίου η ελευθερία τού να σκέπτεται και να πιστεύη κατά βούλησιν, αποτελεί επίκινδυνον καρκίνωµα που πρέπει να αποκοπή, να καυτηριασθή, να καταστραφή.

Η πνευµατική δύναµις των πολιτικών πεποιθήσεων του στρατηγού Αϊζενχάουερ εκφράζει ακόµη και τα πλέον ανιαρά ζητήµατα της εσωτερικής πολιτικής της χώρας του, όπως είναι επί παραδείγµατι τα εργατικά ζητήµατα και τα αφορώντα τον προϋπολογισµόν. Τούτο είναι εκείνο που προσδίδει εις την πολιτικήν σκέψιν του Αϊζενχάουερ το έκτακτον ενδιαφέρον και τον ειδικόν χαρακτήρα διά τον ξένον αναγνώστην, ο οποίος δεν γνωρίζει τίποτε και ίσως ούτε ενδιαφέρεται να µάθη περί των ζητηµάτων της εσωτερικής πολιτικής της Αµερικής παρ’ όλον ότι τα ίδια αυτά ζητήµατα παρουσιάζονται και εις την ιδικήν του χώραν, εις την πολιτικήν της και εις την ιδικήν του ατοµικήν ζωήν.

Ουάσιγκτον, 20 Ιανουαρίου 1953. Ο πρόεδρος Ντουάιτ Αϊζενχάουερ πλησιάζει στον Λευκό Οίκο, για να παρακολουθήσει την παρέλαση κατά την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του (AP Photo).

Ο στρατηγός Αϊζενχάουερ, ανώτατος αρχηγός των εν Ευρώπη Συµµαχικών ∆υνάµεων, έχει κατ’ επανάληψιν διακηρύξει ότι η υπηρεσία του εις την Οργάνωσιν Ατλαντικού Συµφώνου είναι «ένα σχέδιον εις το οποίον αι Ηνωµ. Πολιτείαι έχουν επενδύσει δισεκατοµµύρια δολλαρίων και του οποίου η επιτυχία έχει άµεσον σχέσιν µε την ασφάλειαν του έθνους µας».

Κατά συνέπειαν ο Αµερικανός στρατηγός δεν είναι δυνατόν να λάβη µέρος εις τας παρούσας πολιτικάς διαµάχας. Αλλά επί ένα και πλέον έτος, ως Ανώτατος ∆ιοικητής της Οργανώσεως του Συµφώνου Βορείου Ατλαντικού (Ο.Σ.Β.Α.), επί 2½ έτη ως πρύτανις του Πανεπιστηµίου Κολούµπια, επί µακρόν χρόνον ως επιτελάρχης εν Ουασιγκτώνι και προηγουµένως ως γενικός «αρχιτέκτων της νίκης» κατά των δυνάµεων του Άξονος εις την Ευρώπην, παρηκολούθησε την εξέλιξιν των γεγονότων. Είδε τον φασισµόν να καταρρέη και τον κοµµουνισµόν ν’ ανέρχεται. Είδε την πατρίδα του, τας Ηνωµ. Πολιτείας, να φθάνη εις το ζενίθ της ισχύος και τώρα να ευρίσκεται ενώπιον κινδύνου.

Στηριζόµενος λοιπόν εις την µακράν πείραν του από τον αµερικανικόν λαόν, εξέθεσεν εις επιστολήν του προς φίλον του από το πλησίον των Παρισίων στρατηγείον του, τας σκέψεις του περί των πόθων του αµερικανικού λαού κατά το «µεγάλο πολιτικόν έτος» 1952.

– Όπως έχει σήµερον η κατάστασις δύναµαι να είπω αδιστάκτως ότι εκείνα που ποθεί ο αµερικανικός λαός είναι τα εξής:

1) Να πεισθή ότι έχοµεν πράγµατι ένα διακοµµατικόν σύστηµα.

2) Να ιδή την εντιµότητα και ακεραιότητα να δεσπόζουν εις τους κυβερνητικούς κύκλους.

3) Ν’ αναγνωρισθή ότι οι υλικοί πόροι και αυτής ακόµη της πλουσίας χώρας µας δεν είναι ανεξάντλητοι.

4) Να γίνη αντιληπτόν από την κυβέρνησίν του ότι αι αλόγιστοι δαπάναι και η βαρεία φορολογία εγκυµονούν τόσους κινδύνους, όσους αι εξωτερικαί απειλαί.

5) Ν’ αποκατασταθή εις την Ουασιγκτώνα µία ∆ιοίκησις δυναµένη ν’ ασκήση ενοποιητικήν επίδρασιν.

6) Να ιδή µίαν ∆ιοίκησιν διαπνεοµένην από πνεύµα δικαιοσύνης και ικανήν ν’ αφιερώση τας φροντίδας της δι’ όλους ανεξαιρέτως τους πολίτας και όχι δι’ ωρισµένα µόνον ισχυρά συγκροτήµατα.

7) Να πεισθή ότι η εξωτερική µας πολιτική κατευθύνεται και ρυθµίζεται µε σταθερόν χειρισµόν, ικανόν να επαναφέρη την χώραν µας εις θέσιν ασφαλή και υψηλής ηθικής περιωπής.

Ο Αϊζενχάουερ με τη σύζυγό του λίγο μετά τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών της 4ης Νοεμβρίου 1952, τα οποία προμήνυαν τη νίκη του (AP Photo).

*

Εις άλλην του επιστολήν, γραφείσαν περί τα τέλη παρελθόντος Ιανουαρίου, και απευθυνοµένην προς φίλον του, ο στρατηγός Αϊζενχάουερ συνοψίζει ως εξής το πολιτικόν του «Πιστεύω»:

– Η ουσία της πολιτικής ζωής της εποχής µας εκφράζεται εις τον αγώνα της ανθρωπίνης ελευθερίας κατά της γραφειοκρατίας και του ολοκληρωτισµού εις την αντίθεσιν µεταξύ ενός υγιούς διακοµµατικού και του µονοκοµµατικού συστήµατος· µεταξύ πλήρους εντιµότητος και επαρκείας εις όλα τα κλιµάκια της κυβερνήσεως και του γραφειοκρατικού χάους· εις την αντίθεσιν µεταξύ άνευ διακρίσεων δικαιοσύνης και αµεροληψίας και παραχωρήσεως προνοµίων εις ειδικάς οµάδας πολιτών· εις την αντίθεσιν µεταξύ λογικής συνεργασίας εις ένα κόσµον όπου οφείλει να διατηρηθή η ισορροπία πνευµατικών, οικονοµικών και στρατιωτικών δυνάµεων και της µωράς αποµονώσεως ή των αποπειρών προς εξαγοράν της ασφαλείας µας.

Υπογραµµίζων ότι έχει πολλάκις εκφρασθή µε απόλυτον σαφήνειαν επί τοιούτων ζητηµάτων, ο στρατηγός Αϊζενχάουερ, προσθέτει τα ακόλουθα, εις την αυτήν επιστολήν του:

– Αν εκείνο που ζητούν οι φίλοι µου από εµέ είναι να τους εξηγήσω πώς θα εφήρµοζα τας σκέψεις µου περί φορολογίας, προϋπολογισµών και ελλειµµάτων, περί Φορµόζης και Γιουγκοσλαβίας κ.λπ. κ.λπ., θα τους έλεγα ότι δεν λαµβάνουν υπό πολύ σοβαράν έποψιν τας αντιλήψεις µου ως προς την σπουδαιότητα που έχουν διά την Αµερικήν τα σηµερινά µου καθήκοντα και ευθύναι. Επιπροσθέτως πρέπει να έχωµεν πάντοτε κατά νουν ότι αι περιστάσεις µεταβάλλουν τας ειδικάς εφαρµογάς, αλλά δεν µεταβάλλουν τας θεµελιώδεις αρχάς, αξίας και σκοπούς.

Ο στρατηγός Αϊζενχάουερ έχει πολύ θετικάς αντιλήψεις διά την φορολογίαν και διά τα προβλήµατα τα οποία δηµιουργεί αύτη εις την σύγχρονον Αµερικήν. Τα φορολογικά βάρη τα εξετάζει υπό το πρίσµα της γνωστής αρχής του ότι τα ατοµικά δικαιώµατα των πολιτών δεν πρέπει να θίγωνται από τας κρατικάς παρεµβάσεις.

«Αι αλόγιστοι κυβερνητικαί δαπάναι, έγραφε τελευταίως προς φίλον του κατέχοντα υψηλόν αξίωµα, προκαλούν ολονέν επαχθεστέρους φόρους – φόρους οι οποίοι συνεχιζόµενοι επί µακρόν θα στραγγαλίσουν την ατοµικήν πρωτοβουλίαν, την αρετήν εκείνην που εδηµιούργησε το Έθνος… Εν τω µεταξύ τα δηµόσια χρέη αυξάνονται. Η αξία του νοµίσµατός µας καταντά ποδόσφαιρον της πολιτικής, δουλεύουσα εις τας πολιτικάς ιδιοτροπίας της στιγµής. Ο πληθωρισµός έχει καταστρέψει εν µέρει τας αποταµιεύσεις µας.

»Η κυβέρνησις εισδύει ολονέν περισσότερον εις την καθηµερινήν µας ζωήν· η απάντησίς της εις τους υπερµέτρους ελέγχους είναι ολονέν περισσότεροι έλεγχοι. Εις ολόκληρον την διαδικασίαν αυτήν η δύναµις της επιβολής φόρων έχει καταστή ένα από τα κύρια όπλα που χρησιµοποιεί η Κυβέρνησις.

»Είναι δε ένα ευνοούµενον όπλον της κυβερνήσεως διά τρεις λόγους: Πρώτον, διότι είναι το προχειρότερον. ∆εύτερον, διότι η άδικος και παράλογος φορολογία, µολονότι τείνει προς την καταστροφήν της ελευθερίας, ηµπορεί να προβληθή προς στιγµήν ως µία ανθρωπιστική µέριµνα υπέρ των µαζών.

»Συνθήµατα ως το «Να πληρώσουν οι πλούσιοι» ηχούν ευχαρίστως εις τα ώτα των µαζών και αι διαµαρτυρίαι των ολίγων που διαβλέπουν τα καταστρεπτικά αποτελέσµατα επί του εργάτου και της ελευθερίας του λαού αντιµετωπίζουν τον χλευασµόν και την περιφρόνησιν.

»Ο τρίτος λόγος είναι ότι ολίγοι άνθρωποι έχουν συνείδησιν του δεσµού µεταξύ µιας ευηµερούσης, ελευθέρας επιχειρήσεως και ελευθερίας µεταξύ εθνικής φερεγγυότητος και ατοµικής ελευθερίας. Το άνευ αξίας νόµισµα και η χρεωκοπία οδηγούν εις την εθνικοποίησιν της ιδιοκτησίας εις µίαν δηλ. εξέλιξιν η οποία καθιστά αναπόφευκτον τον γραφειοκρατικόν έλεγχον, ο οποίος παραχωρεί τελικώς την θέσιν του εις τον απολυταρχικόν έλεγχον.

»Ούτω το πρόβληµά µας είναι να πείσωµεν µε την πολιτικήν µας όλους τους πολίτας ότι η σύνθεσις της κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτικής οργανώσεώς µας αποβλέπει εις την ευηµερίαν και ευτυχίαν των µελών και να εµποδίσωµεν την κυβερνητικήν παρέµβασιν εις τας ιδιωτικάς µας υποθέσεις – να εξετάσωµεν την ανάγκην εκάστου δήθεν αναγκαίου ελέγχου επί των ιδιωτικών επιχειρήσεων και της ιδιωτικής µας ζωής».

Εις δηµοσίους λόγους του εις τας Ηνωµ. Πολιτείας ο στρατηγός Αϊζενχάουερ συνώψισεν ως ακολούθως την γνώµην του περί των φόρων:

«Μέχρι ποίου σηµείου δύναται µία κυβέρνησις να επιβάλλη φόρους χωρίς να καθίσταται από υπηρέτης του λαού, αυθέντης αυτού; Έχοµεν, νοµίζω περιφρονήσει µίαν θεωρίαν κατά την οποίαν εις την χώραν µας διεξάγεται αγών µεταξύ ανθρωπίνων δικαιωµάτων και δικαιωµάτων ιδιοκτησίας. Την περιφρουρήσαµεν όταν αντελήφθημεν ότι το δικαίωµα ιδιοκτησίας είναι ένα από τα ανθρώπινα δικαιώµατα».

Επί του συγγενούς δικαιώµατος της δηµοσίας οικονοµίας, ο στρατηγός είπεν: «Αν η φερεγγυότης και η ασφάλεια δεν είναι συνώνυµα, έχουν τόσον στενόν δεσµόν µεταξύ των ώστε η µεταξύ των διαφορά, αν υπάρχη τοιαύτη, είναι εντελώς δυσδιάκριτος».

Kevin Mac Cann, Καθηµερινή, 5 Μαρτίου 1952

Ο νέος Πρόεδρος των Ην. Πολιτειών

Όταν το θέρος του έτους 1945 το Ανώτατον Στρατηγείον των Συµµαχικών ∆υνάµεων έπαυσε πλέον να υφίσταται, δύο αξιωµατικοί –ο ένας Αµερικανός και ο άλλος Βρεταννός– εστέκοντο παράµερα, µάλλον δύσθυµοι, εις µίαν συγκέντρωσιν επί τη λήξει του έργου της Στρατιωτικής ∆ιοικήσεως. Ήτο η εποχή καθ’ ην η αισιοδοξία των Αµερικανών διά το µέλλον της Ευρώπης ευρίσκετο εις το ζενίθ της. Και µεταξύ των δύο αξιωµατικών ελέχθησαν τα ακόλουθα:

«Από τη στιγµή αυτή, έλεγεν ο Άγγλος, ως τη στιγµή που οι Ρώσοι θα καθήσουν στο σβέρκο µας δεν θα περάση και πάρα πολύς καιρός. Το διάστηµα που θα µεσολαβήση δεν είναι παρά µια µακρά ανάπαυλα. Και τότε θα αναγκασθούµε να ξαναζητήσωµεν από τον άνθρωπον αυτόν να προσφέρη και πάλιν τις υπηρεσίες του», είπε δεικνύων τον προϊστάµενον Στρατηγόν Αϊζενχάουερ.

Ο Αµερικανός αξιωµατικός, εν τούτοις, δεν εφαίνετο τόσο απαισιόδοξος: «∆εν νοµίζω πως τα πράγµατα είναι και τόσον άσχηµα, είπεν, αλλά και αν ακόµη είναι έτσι, νοµίζω ότι έχεις δίκαιον. ∆εν υπάρχει άλλος που να ηµπορή να τεθή επί κεφαλής των δυνάµεών µας. ∆εν είναι έτσι;».

Από αριστερά, ο Βρετανός στρατάρχης Μπ. Μοντγκόμερι, ο στρατηγός Ντ. Αϊζενχάουερ, ο Σοβιετικός στρατάρχης Γκ. Ζούκοφ και ο Γάλλος στρατηγός Ζαν ντε Λατρ ντε Τασινύ, στις 5 Ιουνίου 1945, στο Βερολίνο (AP Photo/Henry L. Griffin).

Και πράγµατι. Απεδείχθη ότι οι δύο αξιωµατικοί είχον δίκαιον. Ο Αϊζενχάουερ εκλήθη και πάλιν να προσφέρη τας υπηρεσίας του. Ο πάντοτε µειδιών στρατηγός ανέλαβε τότε άλλης φύσεως διοίκησιν. Υπό τας διαταγάς του ετέθησαν αι δυνάµεις των εθνών του Βορειοατλαντικού Συµφώνου, αι οποίαι θα ανελάµβανον την άµυναν της Ευρώπης εναντίον ενδεχοµένης κοµµουνιστικής επιθέσεως. Εις την νέαν του θέσιν ο Στρατηγός θα είχε να αντιµετωπίση περισσοτέρας δυσχερείας πολιτικής φύσεως και περισσότερα στρατιωτικά απρόοπτα από όσα είχε να αντιµετωπίση κατά την εποχήν που διετέλει αρχηγός των Αγγλοαµερικανικών ενόπλων δυνάµεων. Ο Στρατηγός Αϊζενχάουερ έχει, εν τούτοις, την τάσιν πάντοτε να αντιµετωπίζη τας δυσχερείας µε πνεύµα αισιοδοξίας. Εις το σύνθηµα αυτό άλλωστε οφείλεται και η υπερπήδησις τεραστίων εµποδίων εις το παρελθόν από αυτόν. Τούτο ήτο βεβαίως µέγα πλεονέκτηµα, δεδοµένης της εξαιρετικής σηµασίας του στρατιωτικού και διπλωµατικού έργου που είχεν αναλάβει.

Κατά τα έτη 1942-1945, οπότε επέτυχε να συντονίση την δράσιν των στρατευµάτων εξ εθνών, τα οποία εµάχοντο κατά των Γερµανών, ο Αϊζενχάουερ είχε σύµµαχόν του ένα σπουδαίο παράγοντα, ο οποίος έλειπε δυστυχώς την εποχήν που επεχείρει να καταστήση τας ενόπλους δυνάµεις της ∆ύσεως ικανάς να αναχαιτίσουν κοµµουνιστικήν επίθεσιν: την ενότητα. Οι Σύµµαχοι κατέπνιξαν τας υφισταµένας κατά τον ∆εύτερον Παγκόσµιον Πόλεµον διαφοράς των µε κίνητρον απλώς την πεποίθησιν ότι, εάν δεν ενίκων τους Ναζί, οι Ναζί θα ενίκων αυτούς. Αλλ’ εις την περίοδον αυτήν δεν επεκράτει εις την Ευρώπην ταυτότης αντιλήψεων. Ένα αίσθηµα φόβου ευρίσκετο διάχυτον εις την ατµόσφαιραν. Ανεγνωρίζετο επίσης η στρατιωτική αδυναµία της ∆υτικής Ευρώπης ενώπιον του κινδύνου της σοβιετικής επιθέσεως. Εξ άλλου βαθύ αίσθηµα ανησυχίας επεκράτει µεταξύ του πνευµατικού κόσµου µήπως τυχόν και µια άλλη σύρραξις οδηγήση τελικώς εις την εξαφάνισιν του Ευρωπαϊκού πολιτισµού. Παραλλήλως υφίσταντο µεγάλαι διαφοραί αντιλήψεων περί του κατά πόσον ο κίνδυνος επέκειτο, ως και διά τα µέτρα που έπρεπε να ληφθούν διά την αποτροπήν της καταστροφής. Αι κυριώτεραι δυσκολίαι που αντιµετώπιζε κατά την εποχήν αυτήν ο Στρατηγός Αϊζενχάουερ προήρχοντο από τας διαφωνίας αυτάς.

Ο Αϊζενχάουερ με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Ουίνστον Τσώρτσιλ, στις 25 Μαρτίου 1944 (AP Photo).

Επί πλέον αι µεταξύ των χωρών διαφοραί και αι πικρίαι που εκληροδότησε το παρελθόν καθίστων το έργον του Αϊζενχάουερ έτι δυσχερέστερον. ∆εδοµένου όµως ότι το γόητρον του Στρατηγού Αϊζενχάουερ, ως εκ της δράσεώς του, ήτο εις την Ευρώπην υψηλόν, δύναται τις να είπη ότι ο Στρατηγός ήτο ο µόνος ενδεδειγµένος να θέση εις πρακτικήν εφαρµογήν την οργάνωσιν της ∆υτικοευρωπαϊκής αµύνης που περιωρίζετο εις αορίστους και παρηγόρους τίτλους εφηµερίδων.

Ο άνθρωπος αυτός είναι πράγµατι προικισµένος µε εξαιρετικάς ικανότητας. Έχει µεγάλην πείραν. Συµπεριφέρεται µε συµπάθειαν εις όλους. ∆ιέπεται τέλος από εξαίρετον διοικητικόν πνεύµα και έχει την µεγάλην ικανότητα επιλογής βοηθών ανταξίων του. Η ικανότης που επέδειξεν ο Στρατηγός Αϊζενχάουερ ως Αρχιστράτηγος ενός µωσαϊκού δυνάµεων πολλών εθνών, τας οποίας ωδήγησεν εις την νίκην, αποτελεί πλέον αναπόσπαστον µέρος της Ιστορίας τόσον των Ηνωµ. Πολιτειών όσον και της παγκοσµίου. Μακρά και επίµοχθος ήτο η οδός που ωδήγει από το µικρόν γραφείον του βράχου του Γιβραλτάρ, όπου το πρώτον ήσκησε τα καθήκοντα του Ανωτάτου ∆ιοικητού των Συµµαχικών ∆υνάµεων, εις το σχολικόν κτίριον της πόλεως Ρενς, όπου και εσυνθηκολόγησαν οι Γερµανοί. Και ο Στρατηγός απέκτησε πολύτιµον πείραν επί του πολιτικού πεδίου από την διαδροµήν αυτήν. Ο γράφων ήτο πάντοτε της γνώµης ότι ο Αϊζενχάουερ απέκτα µεγαλυτέραν πείραν επί του πολιτικού πεδίου παρά του στρατιωτικού. Τα στρατιωτικά άλλωστε προσόντα ποτέ δεν του είχαν λείψει. Αυτό που εχρειάζετο να µάθη ήτο πώς να αποφεύγη ή και να αντιµετωπίζη επιτυχώς τα ποικίλα αποτελέσµατα των εθνικιστικών τάσεων των λαών. Πώς να κατανοή τον τρόπον του σκέπτεσθαι των Άγγλων αλλά και των Σκώτων, των Γάλλων και των Πολωνών, των Ιταλών και των Αυστραλών, των Νεοζηλανδών και των Ελλήνων, των Νορβηγών και των κατοίκων των Ανατολικών Ινδιών. Πώς να ηγήται χωρίς να χρησιµοποιή εξαναγκασµόν. Πώς να οδηγή «µε το γάντι».

Ο Στρατηγός Αϊζενχάουερ απέκτησε την πείραν του κατόπιν σκληράς εργασίας κατά την διάρκειαν της τριετούς σχεδόν θητείας του ως Ανωτάτου ∆ιοικητού των Συµµαχικών ∆υνάµεων της Μεσογείου και ακολούθως ως Αρχιστρατήγου εις το µετακινούµενον Στρατηγείον των Συµµαχικών Εκστρατευτικών ∆υνάµεων από Λονδίνου µέσω Παρισίων και Ρενς µέχρι Φρανκφούρτης καθώς και κατά τα ταξίδια του και την παραµονήν του εις Ουασιγκτώνα µεταπολεµικώς. Η πείρα βεβαίως είναι εξαίρετον απόκτηµα, αλλ’ όταν αποτελή µοναδικόν προσόν καθίσταται άχρηστος. Ευτυχώς ο Στρατηγός συνδυάζει και άλλα προσόντα. Εξ αυτών το σηµαντικώτερον σήµερον διά την Ευρώπην είναι η εµπιστοσύνη. Κατά την διάρκειαν του πολέµου, ουδείς είδε τότε τον Στρατηγόν να χάνη την ανεπιφύλακτον εµπιστοσύνην του εις τα στρατηγικά σχέδιά του. Ακόµη και κατά την διείσδυσιν του Στρατηγού Ρόµµελ εις το Κασερίν και την επίθεσιν του Στρατηγού Φον Ρούνστεντ εις τας Αρδέννας, ο Αϊζενχάουερ διετήρησε την εµπιστοσύνην του τόσον εις τα ίδιά του σχέδια όσον και εις τους υπ’ αυτόν άνδρας.

Ο στρατηγός Ντ. Αϊζενχάουερ (δεξιά) με τον πρόεδρο Χάρι Τρούμαν, στις 15 Φεβρουαρίου 1949 (AP Photo/Byron Rollins).

Ο άνθρωπος αυτός είναι πράγματι προικισμένος με εξαιρετικάς ικανότητας. Έχει μεγάλην πείραν. Συμπεριφέρεται με συμπάθειαν εις όλους.

Τοιούτου βαθµού εµπιστοσύνη απετέλει ανεκτίµητον παράγοντα διά την Ευρώπην. Πιθανόν η αδυναµία της Ευρώπης έναντι ενδεχοµένης κοµµουνιστικής επιθέσεως να είναι µάλλον ηθικής παρά υλικής φύσεως. Εχρειάζετο ο άνθρωπος που να δυνηθή να πείση τους Ευρωπαίους ότι συνεργαζόµενοι µεταξύ των και ερρίπτοντες εις την λήθην τας εχθρότητας που τους χωρίζουν δύνανται µε τη βοήθειαν των Ηνωµένων Πολιτειών να νικήσουν τον κοµµουνισµόν, οπότε και το όλον έργον θα έχη κατά το ήµισυ επιτελεσθή. Και ο Στρατηγός Αϊζενχάουερ ήτο ο ενδεδειγµένος διά το έργον αυτό. Κατά πόσον τώρα ο Στρατηγός ηδυνήθη να πείση τους λαούς της ∆υτικής Ευρώπης ότι η µόνη των σωτηρία ήτο ο ενιαίος επανοπλισµός, αποτελεί άλλο κεφάλαιον. Είναι αληθές ότι οι Ευρωπαίοι ευρίσκονται πλησιέστερον προς τον κοµµουνισµόν παρά οι Αµερικανοί. Έχουν γνωρίση καλύτερον τους κοµµουνιστάς εις τας ιδίας των χώρας. Εκείνοι που έπρεπε να πεισθούν δεν ήσαν οι υπουργοί των Εξωτερικών ή οι υπουργοί της Αµύνης, αλλ’ οι κατέχοντες τους αµέσως ακολουθούντας βαθµούς της κρατικής ιεραρχίας εξ χωρών καθώς και οι λαοί των κρατών αυτών.

*

Ένα από τα πνευµατικά χαρίσµατα του Στρατηγού Αϊζενχάουερ, το οποίον, ως ήτο φυσικόν, επροξένει πάντοτε κατάπληξιν εις τον γράφοντα, ήτο η ικανότης του να συλλαµβάνη αµέσως τα κυριώτερα σηµεία ενός προβλήµατος διοικήσεως χωρίς να διαφεύγουν συγχρόνως της προσοχής του τα ζητήµατα τα αναγόµενα εις τας προλήψεις, τας παραδόσεις και τας φιλοδοξίας του λαού µετά του οποίου ώφειλε να έρχεται εις επαφήν.

Όταν µετά τον πόλεµον, ο Αϊζενχάουερ περιώδευσεν ανά την Ευρώπην, εύρισκε πάντοτε την ευκαιρίαν να υπερπηδά τους φραγµούς του πρωτοκόλλου και να έρχεται εις επαφήν µε τον λαόν. Εάν ρωτήσετε έναν Άγγλον τίνος Αµερικανού λόγον ενθυµείται καλύτερον από την ζωήν του, θα σας απαντήση ότι δεν θα λησµονήση ποτέ τον λόγον που εξεφώνησεν εις το ∆ηµαρχείον του Λονδίνου ο «Άικ», όπως συνηθίζουν οι Αγγλοσάξονες να αποκαλούν τον Αϊζενχάουερ. Οµοίως, Γάλλος µηχανικός εις το αεροδρόµιον του Ορλύ διηγείται πως ο Στρατηγός εκύτταζε την µηχανήν που επεσκεύαζε και χρησιµοποιών αγγλικά, γαλλικά και χειρονοµίας συνεζήτει µετ’ αυτού διά την επισκευήν.

Ο Στρατηγός Αϊζενχάουερ έχει καταγοητεύσει τους Ευρωπαϊκούς λαούς όσον ουδείς άλλος εκ των σηµερινών επιφανών Αµερικανών. Είναι γνωστή η ευθιξία των πλείστων εκ των µελών των κυβερνήσεων και των στρατιωτικών επιτελείων της Ευρώπης. Εάν υπήρχε κανείς, ο οποίος να ηδύνατο να περιορίση την ευθιξίαν του εις το ελάχιστον, αυτός ήτο ο Στρατηγός Αϊζενχάουερ. Καθ’ όλην την τριετίαν που ήσκησε την άνευ προηγουµένου εξουσίαν επί ανδρών διαφόρων εθνικοτήτων, ο Αϊζενχάουερ επέδειξε πάντοτε εξαιρετικήν ικανότητα. Εις µίαν τουλάχιστον περίπτωσιν απεστόµωσε τον αναγνωρισµένον ως ακατανίκητον συζητητήν κ. Ουίνστον Τσώρτσιλ. Ουδέποτε εχρησιµοποίησε βίαν ή εξαναγκασµόν. Οσάκις παρίστατο ανάγκη να συµπεριφερθή µε αυστηρότητα, έπραττε τούτο, επί παρουσία µόνο του επιπληττοµένου.

Επί πλέον ο Αϊζενχάουερ παρηκολούθησεν εκ του πλησίον τας εξελίξεις. Αι ευρείαι µεταβολαί που εσηµειώθησαν εις την Ευρώπην από του 1945 δεν αποτελούν δι’ αυτόν κάτι το νέον. Κατά την περίοδον αυτήν ο Στρατηγός εµελέτησε την νέαν διαµόρφωσιν της Ευρώπης, τα ισχυρά και τα ασθενή της σηµεία και προκειµένου διά την Ευρώπην τον διέπει η πεποίθησις ότι δι’ ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να µείνουν ελεύθεροι τίποτε δεν είναι αδύνατον.

Drew Middleton, Η Καθηµερινή, 6 Νοεµβρίου 1952

Τα απομνημονεύματα του Αϊζενχάουερ

Είδε το φως της δηµοσιότητος ο πρώτος τόµος των Αποµνηµονευµάτων του στρατηγού Αϊζενχάουερ, υπό τον τίτλον «Η εντολή διά την αλλαγήν», περιλαµβάνων τα πρώτα έτη της παραµονής του εις τον Λευκόν Οίκον – 1953-1956.

Το 1952, ο διακεκριµένος αρθρογράφος Ουώλτερ Λίππµαν υπεστήριξε τον στρατηγόν Αϊζενχάουερ εις τας προεδρικάς εκλογάς, επί τω λόγω ότι η εκλογή του θα απετέλει τον µόνον τρόπον διά να σωθή το Ρεπουµπλικανικόν κόµµα από τους «εξτρεµιστάς» της ∆εξιάς, να διατηρηθή το πατροπαράδοτον δικοµµατικόν σύστηµα διακυβερνήσεως της χώρας και να δυνηθούν αι Ην. Πολιτείαι να εκπληρώσουν τας υποχρεώσεις των επί των παγκοσµίων ζητηµάτων.

Εκ των υστέρων διαπιστούται ότι ο στρατηγός Αϊζενχάουερ επέτυχε τους αντικειµενικούς αυτούς σκοπούς τους οποίους είχε θέσει εις εαυτόν. Η άκρα ∆εξιά όµως δεν είχε καµίαν διάθεσιν να αποδεχθή την ήτταν της και κατά την πρώτην τετραετή προεδρικήν θητείαν του στρατηγού του παρέσχε πολλά πράγµατα και τον ηνόχλησε περισσότερον ακόµη από την αντιπολίτευσιν των ∆ηµοκρατικών. Οι εξτρεµισταί των Ρεπουµπλικάνων υπεστήριζαν τας θεωρίας του Μακ Κάρθυ. Επίσης υπεστήριζαν την στάσιν και τας γνώµας του στρατηγού Μακ Άρθουρ, πρόθυµοι καταφανώς να διακινδυνεύσουν πόλεµον διά την Κορέαν, εάν παρίστατο προς τούτο ανάγκη.

Ουάσιγκτον, 20 Ιανουαρίου 1953. Ο πρόεδρος Ντ. Αϊζενχάουερ με τον αντιπρόεδρο Ρίτσαρντ Νίξον την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους (AP Photo).

Ο πρώτος τόµος του βιβλίου του στρατηγού Αϊζενχάουερ είναι ένα παραδόξως «µονοδιάστατον» βιβλίον: Ο στρατηγός αναφέρει τα γεγονότα όπως τα βλέπει, µας λέγει τι έπραξε και ενίοτε τι εσκέπτετο. Σπανίως όµως ανατρέχει να σχολιάση τας πράξεις ή να εκφέρη σκέψεις ή κρίσεις επί των πράξεών του ή επί των αποφάσεων και ενεργειών του. Σπανίως µας παρέχει το κέρδος της εµπειρίας του, του χρόνου και της κρίσεως.

*

Ο Αϊζενχάουερ είχεν εγκρίνει την πολιτικήν του Ντάλλες, η οποία απέβλεπεν εις την τελικήν απελευθέρωσιν των κατεχοµένων υπό της Σοβιετικής Ενώσεως χωρών και εις µνηµειώδη λόγον του, εκφωνηθέντα εις την Βοστώνην, είπεν ότι η συνείδησις του αµερικανικού έθνους δεν θα ηµπορούσε ποτέ να ησυχάση εφ’ όσον αι δορυφόροι της Ρωσίας παρέµεναν υπό κοµµουνιστικόν ζυγόν. Η επανάστασις της Ουγγαρίας το 1956 υπήρξεν ένα δραµατικόν σχόλιον διά τας ψευδείς ελπίδας που είχε προκαλέσει η «πολιτική της απελευθερώσεως» του Ντάλλες. Να πιστεύη άραγε ο στρατηγός Αϊζενχάουερ ότι η πολιτική εκείνη ήτο σώφρων;

Το αυτό ηµπορεί κανείς να είπη και διά πολλά άλλα γεγονότα που αναφέρει εις τα Αποµνηµονεύµατά του, σχετικά µε εσωτερικά ζητήµατα της χώρας, όπως τας υποθέσεις των κατασκόπων Χάρρυ Ντέξτερ Ουάιτ και την καταδίκην του Οππενχάιµερ, επίσης δε επί οικονοµικών ζητηµάτων. Όλα αυτά ο στρατηγός τα αναφέρει, χωρίς όµως και να µας λέγη εάν αι αποφάσεις τας οποίας τότε είχε λάβει θεωρούνται υπ’ αυτού σήµερον ως αι περισσότερον ενδεδειγµέναι.

Αλλά και από άλλης απόψεως το βιβλίον του Αϊζενχάουερ προκαλεί την απογοήτευσιν του αναγνώστου: ∆εν υπάρχει τίποτε περισσότερον ενδιαφέρον από την πολύπλοκον διαδικασίαν διά της οποίας ο πρόεδρος καταλήγει εις αποφάσεις. Εν τούτοις, ο συγγραφεύς δεν µας περιγράφει κανένα από τα σχετικά περιστατικά. Σπανίως αναφέρει τας πιέσεις και τους συλλογισµούς που εξηγούν την λήψιν των σηµαντικωτέρων αποφάσεών του.

Ο Αϊζενχάουερ δεν δεικνύει ποτέ αλαζονείαν, είναι προφανές όµως ότι δεν εσκέφθη ποτέ να θέση εν αµφιβόλω ή να δικαιολογήση τας κρίσεις του. ∆ι’ αυτόν το παρελθόν δεν είναι παρά Ιστορία, χωρίς συνέπειες.

Σήµερον ο στρατηγός Αϊζενχάουερ, γεµάτος τιµάς και µε εξησφαλισµένην την θέσιν του εις την Ιστορίαν, θα είχε µίαν άνευ προηγουµένου ευκαιρίαν να διατυπώση σκέψεις επί της έννοιας της εµπειρίας του και να επιτρέψη εις τους µέλλοντας να κυβερνήσουν την χώραν να επωφεληθούν των πολυτίµων συµβουλών του. Αλλοίµονον όµως, δεν το πράττει.

Ουάσιγκτον, 3 Ιανουαρίου 1959. Ο πρόεδρος Ντ. Αϊζενχάουερ παρουσιάζει στον Λευκό Οίκο τη νέα σημαία της χώρας με τα 49 αστέρια, κατά την τελετή ανακήρυξης της Αλάσκα σε 49η πολιτεία των ΗΠΑ (AP Photo/Harvey Georges).

Γνωρίζοµεν καλά την πολιτικήν φιλοσοφίαν του, που συνίσταται εις το να κρατά την «µέσην οδόν». Η «µέση οδός» είναι η αποφυγή της αντιµετωπίσεως όλων των µεγάλων και σοβαρών ζητηµάτων και της αναµετρήσεως προσωπικοτήτων. Να είναι άραγε τούτο το πλεονέκτηµα όταν δεν γνωρίζει κανείς ποία είναι η οδός που πρέπει να ακολουθήση ή πού οδηγεί αυτή;

Γνωρίζομεν καλά την πολιτικήν φιλοσοφίαν του, που συνίσταται εις το να κρατά την «μέσην οδόν».

Ο στρατηγός Αϊζενχάουερ τηρεί µίαν παράδοξον αποχήν από όλα αυτά: ο αναγνώστης όµως αποκοµίζει την εντύπωσιν ότι δεν εσκέφθη ποτέ πραγµατικώς επ’ αυτών. Ούτω πολλά συµπεράσµατά του, ακόµη και επί θεµάτων κεφαλαιώδους σηµασίας, σχετικώς µε το πολιτικόν και κοινωνικόν σύστηµά µας, φαίνονται ενστικτώδη µάλλον παρά επιτευχθέντα κατόπιν µελέτης και προσεκτικής σταθµίσεως.

Επί παραδείγµατι, ένα από τα συµπεράσµατα του Αϊζενχάουερ είναι ότι η συγκέντρωσις της εξουσίας φέρει αναποφεύκτως προς την καταστροφήν. Όµως κατά την διάρκειαν των τελευταίων τριών τετάρτων αιώνος ευρισκόµεθα εις την οδόν της συγκεντρώσεως της εξουσίας.

*

Είναι δεδοµένον ότι αυτό που ωδήγησεν εις την συγκέντρωσιν της εξουσίας κατά την τελευταίαν 25ετίαν –δηλ. καθ’ ολόκληρον το διάστηµα που εκτείνεται η δηµοσία ζωή του Αϊζενχάουερ– υπήρξεν επιταγή των στρατιωτικών παραγόντων –της ασφαλείας, του πολέµου και του «ψυχρού πολέµου»– δηλ. ακριβώς του έργου εκείνου εις το οποίον ο στρατηγός ήτο τόσον προσκεκολληµένος και επί της σηµασίας του οποίου ο ίδιος τόσον ορθολογιστικά σχόλια διατυπώνει εις το τελικόν µήνυµά του. Αλλά πώς θα ηµπορέσωµεν να διεξαγάγωµεν πολέμους, πώς να διατηρήσωμεν την ασφάλειαν της χώρας, χωρίς µίαν ακόµη µεγαλυτέραν συγκέντρωσιν της εξουσίας;

Να είναι πράγµατι διατεθειµένος να αναγνωρίση ο στρατηγός ότι η µέχρι τούδε γενοµένη συγκέντρωσις εξουσίας –την οποίαν άλλωστε και αυτός ο ίδιος εχρησιµοποίησε– τόσον εις το πολιτικόν όσον και εις το στρατιωτικόν πεδίον έφερε την χώραν µας προς την καταστροφήν;

Έχοµεν άραγε καταστραφή ή ευρισκόµεθα εις το χείλος της καταστροφής; Εάν τούτο συµβαίνη όντως δεν είναι υποχρέωσίς του, υποχρέωσις µιας µεγάλης ιστορικής φυσιογνωµίας προς την οποίαν αποτεινόµεθα και αναµένοµεν συµβουλάς και καθοδήγησιν, να παύση να µας παρέχη τόσον εντυπωσιακάς προβλέψεις και προφητείας;

Εξ όλων των ανωτέρω, ο αναγνώστης φέρεται να πιστεύση ότι αι ενέργειαι του στρατηγού Αϊζενχάουερ υπήρξαν προτιµότεραι και υγιέστεραι από τας θεωρίας του και αι ενστικτώδεις ενέργειαί του αποτελεσµατικώτεραι από τα αξιώµατά του.

Σαν Φρανσίσκο, 22 Αυγούστου 1956. Υποστη­ρικτές του Αϊζενχάουερ πριν από τις εκλογές της 6ης Νοεμβρίου 1956 (Getty Images/Ideal Image).

Εκ των υστέρων άλλωστε διαπιστούται ότι εις το σηµαντικότερον πεδίον των εξωτερικών υποθέσεων εδικαιολογήθη η προτίµησις του Αϊζενχάουερ διά την τακτικήν της µετριοπάθειας και των συµβιβασµών. ∆ιότι, οσονδήποτε και αν υπήρξε το όργανον της συντηρητικής πτέρυγος του Ρεπουµπλικανικού κόµµατος εις διάφορα ζητήµατα της εσωτερικής πολιτικής, είναι σαφές ότι ετάχθη µε την φιλελευθέραν διεθνιστικήν πτέρυγα προκειµένου περί ζητηµάτων που αφεώρων τας ευθύνας της Αµερικής έναντι του υπολοίπου κόσµου, και του ρόλου της Αµερικής ως παγκοσµίου ∆υνάµεως.

Ο παρ’ αυτού γενόµενος διορισµός του Τζων Φόστερ Ντάλλες, ως υπουργού των Εξωτερικών, η σθεναρά υποστήριξίς του προς τον ΝΑΤΟ και τον Οργανισµόν Ηνωµένων Εθνών, η έντονος υποστήριξις του προγράµµατος παροχής βοήθειας προς τας χώρας του εξωτερικού, το οποίον είχεν αρχίσει να διαµορφούται επί προεδρίας Τρούµαν, η θερµή υιοθέτησις του προγράµµατος διαθέσεως της «ατοµικής» ενεργείας δι’ ειρηνικά έργα, η µετριοπάθειά του και η ορθολογιστική στάσις του εις τας δοσοληψίας µε τον κοµµουνιστικόν κόσµον, η άρνησίς του να υποχωρήση και να επηρεασθή από τον θόρυβον των αντιπάλων εις το Βερολίνον, το Βιετνάµ και αλλαχού – όλα αυτά δεικνύουν ότι και εις το πεδίον της εξωτερικής πολιτικής είχε παραµερίσει κάθε κοµµατικήν έννοιαν, και έδειξεν ότι δεν επρόκειτο να επαναλάβη το µοιραίον σφάλµα του αποµονωτισµού που είχαν διαπράξει ο Ουώρρεν Χάρντιγκ και οι διάδοχοί του.

Φυσικά, διέπραξε και εδώ µερικά µικρότερα σφάλµατα, η ιστορία όµως θα αναγνωρίση εις τον στρατηγόν Αϊζενχάουερ την τιµήν διά την γενναιοφροσύνην και ωριµότητα µε τας οποίας αι Ηνωµέναι Πολιτείαι απεδέχθησαν και εξεπλήρωσαν τας διεθνείς υποχρεώσεις των κατά την διάρκειαν της δεκαετίας 1950-1959. Θα του αναγνωρίση επίσης την αξίαν ότι παρηµπόδισε το Ρεπουµπλικανικό κόµµα –και ίσως την χώραν– από του να ακολουθήση τον κονιορτοβριθή δρόµον προς ένα στείρον αποµονωτισµόν εις µίαν από τας δραµατικωτέρας και σηµαντικωτέρας περιόδους της Ιστορίας της ανθρωπότητος.

Η Καθηµερινή, 10 Νοεµβρίου 1963