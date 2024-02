Το Σουέζ των Ελλήνων, από τους Κασιώτες έως τον Ωνάση

To «Olympic Adventure» ήταν ένα από τα πρώτα δεξαμενόπλοια τύπου VLCC του ομίλου Ωνάση. Κατασκευάστηκε το 1970 στα ναυπηγεία Hitachi Shipbuilding Co Ltd στην Ιαπωνία και ήταν ανάμεσα στα 17 που παρήγγειλε ο Ελληνας πλοιοκτήτης μεταξύ 1967 και 1974. Το επαναλαμβανόμενο κλείσιμο της διώρυγας του Σουέζ τα προηγούμενα χρόνια έκανε επιτακτική ανάγκη τη ναυπήγηση μεγαλύτερων δεξαμενόπλοιων ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος μεταφοράς – τα VLCC παραμένουν μέχρι σήμερα ο καθιερωμένος τύπος και μέγεθος των υπερδεξαμενοπλοίων. [ΑΡΧΕΙΟ ΩΝΑΣΗ]