Η Vogue Greece κέρδισε τη διάκριση Best in Print για το 2020

Μια μεγάλη επιτυχία σημείωσε η Vogue Greece, καθώς αναδείχθηκε Best in Print από την ετήσια έκδοση «Ανασκόπηση 2020 – The Book of Ten», που εκδίδει το Marketing Week.

Η διάκριση θεωρείται πολύ σημαντική, αφού η συγκεκριμένη έκδοση, που αποτελεί αξιόλογο θεσμό στον χώρο της Επικοινωνίας, του Marketing και των Media, συμπυκνώνει ολόκληρο το φάσμα της δραστηριότητάς τους, επιβραβεύοντας τα αρτιότερα projects της προηγούμενης χρονιάς με αυστηρά κριτήρια ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η Vogue Greece ξεχώρισε για την υψηλή αισθητική και ποιότητα, σύμφωνα πάντα με τα στάνταρ που διατηρούν τον διεθνή τίτλο στην κορυφή εδώ και πάνω από έναν αιώνα.

Εδώ και δύο χρόνια, η ελληνική έκδοση της «Βίβλου της Μόδας», έχει κατορθώσει να ξεπεράσει τις μεγαλύτερες προσδοκίες, με sold out τεύχη, σχεδόν εξ ολοκλήρου πρωτότυπο περιεχόμενο, δικές της διεθνείς παραγωγές από τη Μελβούρνη και το Κέιπ Τάουν μέχρι το Οντάριο και τη Φλόριντα, πολλές αναδημοσιεύσεις των θεμάτων της σε άλλες διεθνείς εκδόσεις της, αποκλειστικές συνεντεύξεις με τα πιο λαμπερά αστέρια του Χόλιγουντ και φυσικά τη διοργάνωση του μεγαλύτερου συνεδρίου ηθικής μόδας στην Αθήνα με Guest of Honor τη θρυλική Anna Wintour.

«Διεθνής αλλά και ελληνική, η Vogue Greece απέδειξε ότι είναι ένα περιοδικό που μπορεί και επιδιώκει να αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους, να υψώνει την έγκυρη φωνή της και να πρωτοστατεί πάνω σε σημαντικά ζητήματα, να προωθεί τα ελληνικά ταλέντα στο παγκόσμιο κοινό και να ορίζει τι είναι πολυτέλεια σήμερα», τονίζει η διευθύντρια του τίτλου, Θάλεια Καραφυλλίδου.

Η Vogue Greece κυκλοφορεί κάθε τελευταία Κυριακή του μήνα στα περίπτερα μαζί με την «Καθημερινή».