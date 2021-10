Νέο Κόμιξ στα περίπτερα

12 συναρπαστικές ιστορίες διάσημων σχεδιαστών:

ΠΛΟΥΤΗ ΑΜΥΘΗΤΑ Riches, Riches, Everywhere!

Μια ιστορία που έγραψε και σχεδίασε ο Καρλ Μπαρκς το 1955 και παρουσιάζεται όπως ακριβώς πρωτοδημοσιεύτηκε

Η ΒΙΤΡΙΝΑ Full-Service Windows

Μια μονοσέλιδη ιστορία που σχεδίασε ο Καρλ Μπαρκς

ΛΑΜΨΗ ΣΤΑ ΑΣΗΜΙΚΑ Osogood Silver Polish

Μια μονοσέλιδη ιστορία του Καρλ Μπαρκς

ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΖΟΥΓΚΛΑ N’Tali Revisited

Ένα σενάριο του Πωλ Χάλας εικονογραφημένο από τον Βίκαρ

ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Latest Inventions

Μια ιστορία που έγραψε και σχεδίασε ο Κάρι Κορχόνεν

ΝΤΟΝΑΛΝΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Safety Last!

Ένα σενάριο του Μάικλ Τ. Γκίλμπερτ, που εικονογράφησε ο Ευκλείδης

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ The Trash

Μια ιστορία σε σενάριο του Γκάουτε Μόε και σχέδιο του Μπας Χέυμανς

ΔΩΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ ΜΟΥ Tis Better to Give

Ένα σενάριο της Τζάνετ Γκίλμπερτ, που εικονογράφησε ο Κάρλος Βαλέντι

O ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ TM Wall of Sound

Μια ιστορία του Μπάιρον Έρικσον σχεδιασμένη από τον Νόελ Βαν Χορν

ΤΑ ΧΑΛΑΚΙ ΘΥΡΩΡΟΣ The Doorman Doormat

Μια ιδέα του Καρλ Μπαρκς, σε σενάριο και εικονογράφηση του Ντάαν Γίππες

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΕΠΟΡΤΕΡ Enterprising Reporter

Μια ιδέα του Βέρνερ Βέιπ Όλσεν, σε σενάριο της Εντέλ Κέννερ και εικονογράφηση του Ντάνιελ Μπράνκα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ A Taste of Technology

Ένα σενάριο του Φαμπρίτσιο Γκρέλλετ, που σχεδίασε o Κάρλος Μότα

