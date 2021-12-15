Super MIKY # 76 Έκπληξη
Για τους φίλους του Μίκυ το νέο πλούσιο τεύχος με 13 απολαυστικές ιστορίες στα περίπτερα.
ΜΙΚΥ ΕΚΠΛΗΞΗ!
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
ΣΚΡΟΥΤΖ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΠΙΑ ΚΙ ΕΝΑ ΜΩΡΟ
ΦΕΘΡΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ;
ΜΙΚΥ Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΚΩΝ
ΣΚΡΟΥΤΖ ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ
ΜΟΥΡΓΟΛΥΚΟΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΠΟΛΟ
ΣΚΡΟΥΤΖ ΤΟ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΥΡΟΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ
ΓΚΟΥΦΥ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΓΙΑΓΙΑ ΝΤΑΚ ΔΥΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
ΚΑΚΟΣ ΛΥΚΟΣ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΜΕ ΠΑΛΙΟΚΑΙΡΟ
ΜΟΥΡΓΟΛΥΚΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΛΗΣΤΕΙΑ
Από την Παρασκευή 17/12, αναζητήστε το 76ο τεύχος στα περίπτερα.