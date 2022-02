Κόμιξ # 92 Το γυάλινο θησαυροφυλάκιο

11 συναρπαστικές ιστορίες διάσημων σχεδιαστών:

ΤΟ ΓΥΑΛΙΝΟ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ The Unsafe Safe

Μια ιστορία που έγραψε και σχεδίασε ο Καρλ Μπαρκς και παρουσιάζεται όπως ακριβώς πρωτοδημοσιεύτηκε το 1962

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ Temper Tampering

Μια μονοσέλιδη ιστορία που έγραψε και σχεδίασε ο Καρλ Μπαρκς

ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Oil the News

Μια μονοσέλιδη ιστορία που έγραψε και σχεδίασε ο Καρλ Μπαρκς

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ Unwanted Guests

Ένα σενάριο του Περ Χέντμαν εικονογραφημένο από τον Βίκαρ

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ The Best Year of Your Life

Μια ιστορία σε σενάριο και σχέδιο του Κάρι Κορχόνεν

ΤΟ ΠΙΟ ΣΠΑΝΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΣΠΑΝΙΑ Rarest of the Rare

Μια ιστορία που έγραψε και σχεδίασε ο Ντάαν Γίπες

ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Good Old 313

Ένα σενάριο του Τέρρυ Λάμπαν σε σχέδιο του Αντρέα Φερράρις

Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΡΑΤΩΝ A Gibber of Goblins

Μια ιστορία που έγραψε και εικονογράφησε ο Νόελ Βαν Χορν

Ο ΚΑΚΟΤΡΟΠΟΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ The Pesky Parrot

Ένα σενάριο του Γκορμ Τράνσγκααρντ, που σχεδίασε ο Μπας Χέυμανς

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ Deuce Sleuthing

Ένα σενάριο του Πωλ Χάλας που εικονογράφησε ο Κάρλος Βαλέντι

Η ΕΠΑΥΛΗ ΡΟΜΠΟΤ Fun House

Μια ιστορία των Τζων Κέιν και Τσάρλυ Μάρτιν, που σχεδίασε ο Μπράνκα

Το νέο τεύχος (Νο.92) του αγαπημένου συλλεκτικού περιοδικού από αυτή την Παρασκευή 25/2 στα περίπτερα.