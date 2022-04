Κόμιξ # 94 Τα γιγάντια μυρμήγκια

9 συναρπαστικές ιστορίες διάσημων σχεδιαστών:

ΤΑ ΓΙΓΑΝΤΙΑ ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ The Titanic Ants!

Μια ιστορία που έγραψε και σχεδίασε ο Καρλ Μπαρκς και παρουσιάζεται όπως ακριβώς πρωτοδημοσιεύτηκε το 1958

Ο ΔΑΙΜΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΜΙΧΛΗΣ The Demon Genius

Ένα σενάριο του Περ Χέντμαν εικονογραφημένο από τον Βίκαρ

ΜΑΣΤΕΡ ΜΠΙΖΝΕΣ The Master Counter

Μια ιστορία που έγραψαν οι Γιαν Γκιούλμπρανσον και Ρόμπερτ Κλάιν και σχεδίασε ο Γιαν Γκιούλμπρανσον

ΑΓΡΟΤΗΣ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ The Fashionable Farmer

Ένα σενάριο του Μάικλ Τ. Γκίλμπερτ εικονογραφημένο από τον Μπερνάδο

Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΝΑΟΣ Forgotten Archaeology

Μια ιστορία που έγραψαν οι Μαρκ και Λώρα Σω και σχεδίασε ο Νόελ Βαν Χορν

ΕΙΣΒΟΛΗ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΩΝ The Dinosaur Invasion

Μια ιστορία σε σενάριο του Τέργιε Νόρντμπεργκ και σχέδιο του Άριλντ Μίντουν

ΕΞΩΓΗΙΝΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ The Invaders From Beyond

Ένα σενάριο του Πέτερ Σνέιμπεργκ εικονογραφημένο από τον Μάρκο Ρότα

ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Good Things in Life

Μια ιστορία που έγραψε και εικονογράφησε ο Κάρι Κορχόνεν

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ Royal Robbery

Ο Σεζάρ Φεριόλι εικονογραφεί ένα σενάριο του Τζαάκο Σέπαλα

Το νέο τεύχος (Νο.94) του αγαπημένου συλλεκτικού περιοδικού από αυτή την Παρασκευή 29/4 στα περίπτερα.