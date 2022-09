Κόμιξ # 99 Ο διαπλανητικός ταχυδρόμος

9 συναρπαστικές ιστορίες διάσημων σχεδιαστών:

Ο ΔΙΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ Interplanetary Postman

Μια ιστορία που έγραψε και σχεδίασε ο Καρλ Μπαρκς και παρουσιάζεται όπως ακριβώς πρωτοδημοσιεύτηκε το 1964

ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ The New Teachers

Ένα σενάριο του Περ Χέντμαν εικονογραφημένο από τον Βίκαρ

Ο ΚΟΣΜΟΓΥΡΙΣΜΕΝΟΣ Globetrotters

Μια ιστορία που έγραψε και εικονογράφησε ο Κάρι Κορχόνεν

Η ΣΑΥΡΑ ΤΟ ‘ΣΚΑΣΕ Lizard on the Loose

Μια ιστορία του Ντον Μαρκστάιν σχεδιασμένη από τον Νόελ Βαν Χορν

ΟΛΟΜΟΝΑΧΟΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ All Alone in the World

Ένα σενάριο του Σούνε Τρόελστρουπ σε σχέδιο του Πάκο Ροντρίγκες

ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Jewels on the Open Sea

Μια ιστορία σε σενάριο και σχέδιο του Κάρι Κορχόνεν

Ο ΤΗΛΕΣΤΑΡ ΔΟΚΤΩΡ ΓΑΤΑΣ Doctor Kat to the Rescue

Μια ιστορία που έγραψαν ο Πατ και η Κάρολ Μακ Γκρηλ και εικονογράφησε ο Φάμπιαν Ερλινγχόιζερ

ΝΟΣΤΙΜΑ ΚΙ ΥΓΙΕΙΝΑ Healthy-Licious

Ένα σενάριο του Φραουκέ Σμικλ, που εικονογράφησε ο Χοάν Κρέξελς

ΣΤΟΝ ΒΥΘΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Magica Goes Under

Ένα σενάριο των Πατ και Κάρολ Μακ Γκρηλ, σε σχέδιο του Σεζάρ Φεριόλι

Το νέο τεύχος (Νο.99) του αγαπημένου συλλεκτικού περιοδικού από αυτή την Παρασκευή 30/9 στα περίπτερα.