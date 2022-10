Κόμιξ # 100 Κολλημένος με το χρήμα

8 συναρπαστικές ιστορίες διάσημων σχεδιαστών:

ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΜΑ The Case of the Sticky Money

Μια ιστορία που έγραψε και σχεδίασε ο Καρλ Μπαρκς και παρουσιάζεται όπως ακριβώς πρωτοδημοσιεύτηκε το 1963

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ Out With the Old

Ένα σενάριο της Τζάνετ Γκίλμπερτ εικονογραφημένο από τον Βίκαρ

ΟΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΡΙΕΣ The Substitutes

Μια ιστορία του Περ Χέντμαν σχεδιασμένη από τον Σεζάρ Φεριόλι

Η ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΦΑΡΣΕΡ Day of the Joker

Ένα σενάριο του Στέφαν Πετρούτσα, που σχεδίασε ο Νόελ Βαν Χορν

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΒΙΟΛΙ The Bewitched Violin

Μια ιστορία σε σενάριο του Πέτερ Σνέιμπεργκ και σχέδιο του Ροντρίγκες

Ο ΛΑΙΜΑΡΓΟΣ ΚΛΕΦΤΗΣ The Case of the Hungry Thief

Μια ιστορία που έγραψε και εικονογράφησε ο Κάρι Κορχόνεν

ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΟΥΡΓΟΛΥΚΟΣ Undercover Beagle

Ένα σενάριο του Μάικλ Τ. Γκίλμπερτ, που εικονογράφησε ο Φερράρις

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ A Day in the Desert

Μια ιστορία σε σενάριο και σχέδιο του Ουίλλιαμ Βαν Χορν

Το νέο τεύχος (Νο.100) του αγαπημένου συλλεκτικού περιοδικού από αυτή την Πέμπτη 27/10 στα περίπτερα.