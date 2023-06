Κόμιξ # 108 Ο ιπτάμενος Ολλανδός

9 συναρπαστικές ιστορίες διάσημων σχεδιαστών:

Ο ΙΠΤΑΜΕΝΟΣ ΟΛΛΑΝΔΟΣ The Flying Dutchman

Μια ιστορία που έγραψε και σχεδίασε ο Καρλ Μπαρκς και παρουσιάζεται όπως ακριβώς πρωτοδημοσιεύτηκε το 1959

ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ The Badge

Ένα σενάριο της Τζάνετ Γκίλμπερτ, που εικονογράφησε ο Βίκαρ

ΤΟ ΠΑΠΙ ΚΑΙ ΤΟ ΨΑΡΙ ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΣΕ A Very Strange Day

Μια ιστορία του Σούνε Τρόελστρουπ, από το πενάκι του Βάντα Γκατίνο

Η ΜΕΓΑΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΙΝΟΥ Mail Train Mugs

Μια ιστορία των Πωλ Χάλας και Ντέηβ Άνγκους από τον Μπράνκα

ΟΤΑΝ Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΜΠΟΛΙΒΑΡ The Hero Dog

Μια ιστορία του Τζαάκο Σέπαλα σε σχέδιο του Σεζάρ Φεριόλι

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΑΛΛΟΘΙ The Perfect Alibi

Ένα σενάριο του Σούνε Τρόελστρουπ σε σχέδιο του Χοάν Κρέξελς

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ Mystery in Motion

Μια ιστορία που έγραψε η Τζάνετ Γκίλμπερτ και σχεδίασε ο Μπας Χέυμανς

Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΕΝΙΟΣ ΚΗΠΟΣ The Landscape Artist

Μια ιστορία που εικονογράφησε ο Μάου Χέυμανς και έγραψε σε συνεργασία με τον Κίρστεν Ντε Γκράαφ

Η ΨΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΗ Phoney Friend

Ένα σενάριο του Γκορμ Τράνσγκααρντ που σχεδίασε ο Κάρλος Μότα

Το νέο τεύχος (Νο.108) του αγαπημένου συλλεκτικού περιοδικού από αυτή την Παρασκευή 30/6 στα περίπτερα.