Κόμιξ # 109 Τα πιο ψιλά απ’ τα ψιλά

9 συναρπαστικές ιστορίες:

ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΜΙΣΙΣΙΠΗ The Fantastic River Race

Μια ιστορία που έγραψε και σχεδίασε ο Καρλ Μπαρκς και

παρουσιάζεται όπως ακριβώς πρωτοδημοσιεύτηκε το 1957

Ο ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΣ «ΜΠΕΜΠΗΣ» Babyface

Ένα σενάριο του Γιενς Χάνσεγκαρντ, που εικονογράφησε ο Βίκαρ

ΤΑ ΠΙΟ ΨΙΛΑ ΑΠ’ ΤΑ ΨΙΛΑ Penny Problems

Μια ιστορία που εικονογράφησε ο Γιαν Γκιούλµπρανσον και έγραψε

σε συνεργασία με τον Ρόμπερτ Κλάιν

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΑ Summertime Blues

Ένα σενάριο του Στέφαν Πετρούτσα, που σχεδίασε ο Βάντα Γκατίνο

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Safety at Work

Μια ιδέα του Μάρτιν Ντέλοραντ, σε σενάριο του Τσάρλυ Μάρτιν και

εικονογράφηση του Ντάνιελ Μπράνκα

ΤΣΟΠ ΤΣΟΠ ΜΑΣΤΕΡ Chop, Chop

Μια ιστορία σε σενάριο της Τζάνετ Γκίλμπερτ και σχέδιο του Ροντρίγκες

ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΟΥΠΕΡ ΝΟΒΑ The Supernova

Μια ιστορία σε σενάριο του Γκάουτε Μόε και σχέδιο του Σεζάρ Φεριόλι

ΣΦΗΝΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ The Masterpiece Mess-Up

Ένα σενάριο της Τζάνετ Γκίλμπερτ που σχεδίασε ο Φάμπιαν Ερλινγχόιζερ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ No Substitute

Μια ιστορία που έγραψε και σχεδίασε ο Κάρι Κορχόνεν

Το νέο τεύχος (Νο.109) του αγαπημένου συλλεκτικού περιοδικού από αυτή την Παρασκευή 04/08 στα περίπτερα.