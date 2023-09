Κόμιξ # 111 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

10 συναρπαστικές ιστορίες:

ΤΟ ΑΠΟΡΘΗΤΟ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ The Forbidium Money Bin

Μια ιστορία που έγραψε και σχεδίασε ο Καρλ Μπαρκς και

παρουσιάζεται όπως ακριβώς πρωτοδημοσιεύτηκε το 1958

ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΙΠΠΟΣΥΝΗΣ The Age of Chivalry

Μια ιστορία που έγραψε ο Πωλ Χάλας και εικονογράφησε ο Βίκαρ

Η ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΗ ΠΕΝΑ The Mighty Pen

Μια ιδέα του Τζόελ Κατζ, σε σενάριο του Ντον Άβενελ και σχέδιο του Μπράνκα

Η ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΩΝ Prehistoric Trouble

Ένα σενάριο του Σούνε Τρόελστρουπ, που εικονογράφησε ο Βάντα Γκατίνο

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Next World

Μια ιστορία του Πατ και της Κάρολ Μακ Γκρηλ, που σχεδίασε ο Φεριόλι

ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ The Curse of Career Day

Μια ιστορία που εικονογράφησε ο Γιαν Γκιούλμπρανσον και έγραψε

σε συνεργασία με τον Ρόμπερτ Κλάιν

ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ… Same Old, Same Old

Ένα σενάριο της Τζάνετ Γκίλμπερτ, που εικονογράφησε ο Κάρλος Βαλέντι

ΓΙΑΓΙΑ ΝΤΑΚ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΕΖΟΥΒΙΟ Being Grandma

Ένα σενάριο του Τζαάκο Σέπαλα σε σχέδιο Κάρμεν Πέρεθ και Τόνυ Φερνάντεζ

Ο ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ Inventor of the Year

Ο Μάρκο Ρότα εικονογραφεί μια ιστορία του Πατ και της Κάρολ Μακ Γκρηλ

Η ΝΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ Creature Comforts

Μια ιστορία που έγραψε και εικονογράφησε ο Νόελ Βαν Χορν

Το νέο τεύχος (Νο.111) του αγαπημένου συλλεκτικού περιοδικού από Παρασκευή 29/09 στα περίπτερα.