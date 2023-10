Κόμιξ # 112 ΤΕΡΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ

9 συναρπαστικές ιστορίες:

ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΤΑ… ΜΑΡΟΥΛΙΑ How Green Was my Lettuce

Μια ιστορία που έγραψε και σχεδίασε ο Καρλ Μπαρκς και

παρουσιάζεται όπως ακριβώς πρωτοδημοσιεύτηκε το 1964

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΡΝΗΘΕΙΣ The Unrefusable

Challenge Μια ιστορία που εικονογράφησε ο Γιαν Γκιούλμπρανσον

και έγραψε σε συνεργασία με τον Ρόμπερτ Κλάιν

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ Good for the Gander

Μια ιστορία του Πατ και της Κάρολ Μακ Γκρηλ, που σχεδίασε ο Βίκαρ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΚΑΣΚΑΝΤΕΡ Mailman Mania

Ένα σενάριο του Στέφαν Πριντζ-Πάλσον, που εικονογράφησε ο Φεριόλι

ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΗ ΜΑΧΗ Fit for Fight

Ο Ντάαν Γίππες εικονογραφεί ένα σενάριο του Φρανσουά Κορτετζάνι

Ο ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΔΑΣ Bat Fever

Ένα σενάριο που έγραψε η Τζάνετ Γκίλμπερτ και εικονογράφησε ο Γκατίνο

ΤΕΡΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ Ghoul for a Day

Μια ιστορία που έγραψε και σχεδίασε ο Κάρι Κορχόνεν

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ Bargain Battle

Ένα σενάριο του Γκάρυ Λητς, που εικονογράφησε ο Κάρλος Βαλέντι

Η ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ Botanical Breakout

Μια ιστορία του Λαρς Γένσεν σχεδιασμένη από τον Αντρέα Φερράρις

Το νέο τεύχος (Νο.112) του αγαπημένου συλλεκτικού περιοδικού από Τρίτη 31/10 στα περίπτερα.