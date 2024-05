Κόμιξ #119 ΤΟ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΠΑΛΑΜΠΟΥ

9 συναρπαστικές ιστορίες:

ΤΟ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΠΑΛΑΜΠΟΥ The Next-to-Last Balaboo

Μια ιστορία που έγραψε η Maya Astrup και εικονογράφησε ο Wanda Gattino

Η ΜΕΓΑΛΗ ΝΗΣΤΕΙΑ Feast or Fast

Ο Vicar εικονογραφεί ένα σενάριο που έγραψε ο Gorm Transgaard

Ο ΠΙΟ ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΚΡΟΙΣΟΣ The Tycoon

Οι Pat και Carol McGreal έγραψαν μια ιστορία που σχεδίασε ο Rodriques

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ Girls Night Out

Ένα σενάριο του Byron Erickson εικονογραφημένο από τον Carlos Mota

ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ Accidental Athlete

Μια ιστορία του Evert Geradts σχεδιασμένη από τον José Ramon Bernado

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ Sculptor

Μια ιστορία των Alan Simpson, Ray Galton και Jack Sutter σε σχέδιο Branca

Η ΒΕΛΟΝΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ Pluto Gets the Point

Ένα σενάριο των Pat και Carol McGreal εικονογραφημένο από τον Ferioli

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΤΑΚ… ΝΤΑΙΖΥ ΝΤΑΚ My Name is Pond… Goose

Pond Μια ιστορία του Peter Snejbjerg, σε σχέδιο Carmen Pérez και Tony Fernàndez

Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ Heat Hooray!

Ο Arild Midthun εικονογραφεί ένα σενάριο που

έγραψε ο Knut Naerum

Το νέο τεύχος (Νο.119) του αγαπημένου συλλεκτικού περιοδικού από Παρασκευή 31/5 στα περίπτερα.