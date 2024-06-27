Κόμιξ #120 ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΡΑΒΔΙ

12 συναρπαστικές ιστορίες:
ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ A Real Birthday Surprise
Μια ιστορία που έγραψε ο Gorm Transgaard και εικονογράφησε ο Marco Rota
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠ’ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΑ Away from Everything
Ένα σενάριο του Per Hedman εικονογραφημένο από τον Rodriques
ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΡΑΒΔΙ Smart Wand
Μια ιστορία του Aleksander Kirkwood Brown, σε σχέδιο του Tony Cronstam
Ο ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Day Donald Joins the Race
Μια ιδέα του Neville Jason, σε σενάριο του Jack Sutter και σχέδιο του Vicar
Ο ΣΑΧΗΣ ΤΟΥ ΣΑΧΛΑΜΑΡ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ! King of the Bungaloos Strikes Back
Ο Ferioli εικονογραφεί μια ιστορία που έγραψε ο Don Markstein
ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΚΥΛΟ ΣΑΣ ΒΟΛΤΑ! Free – for a Price
Μια ιστορία του Ruud Straatman, που εικονογράφησε ο Santiago Barreira
ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΟΝΕΙΡΑ Dream-Whirled
Ένα σενάριο του Evert Geradts εικονογραφημένο από τον Sander Gulien
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ Marathon Duck
Μια ιστορία του Paul Halas, από το πενάκι του Andrea Ferraris
ΟΙ ΠΙΟ ΚΟΥΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Holidays at Last
Μια ιστορία που έγραψε ο Jack Sutter και σχεδίασε ο Daniel Branca
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΙΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ» Healthy Citizen
Ένα σενάριο του Terry Laban εικονογραφημένο από τον Massaroli
Η ΖΟΥΓΚΛΑ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ Jungle Madness
Μια ιστορία του Jonathan Björnaes, που εικονογράφησαν η Carmen Pérez και ο Tony Fernandez
Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΝΑ ΣΚΑΒΕΙΣ ΤΡΥΠΕΣ Bonanza
Μια ιστορία που έγραψε και σχεδίασε ο Noel Van Horn
Το νέο τεύχος (Νο.120) του αγαπημένου συλλεκτικού περιοδικού από Παρασκευή 28/6 στα περίπτερα.