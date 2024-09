Κόμιξ #123 ΤΥΧΕΡΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ

9 συναρπαστικές ιστορίες:

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Pumpkin Kings

Μια ιστορία που έγραψε ο Andreas Pihl και εικονογράφησε ο Marco Rota

ΤΥΧΕΡΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ One Lucky Break

Ένα σενάριο του Lars Jensen εικονογραφημένο από τον Rodriques

ΣΑΝ ΣΤΑΡ ΤΟΥ ΣΙΝΕΜΑ Star-Struck Duck

Μια ιστορία των John Antrobus και Dave Angus σχεδιασμένη από τον Vicar

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΡΑΙΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΟΥΣ ΚΡΙΚ Last Train to Mule Creek

Ο Ferioli εικονογραφεί ένα σενάριο που έγραψε ο Per Hedman

Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΣΙΕΡΑ ΠΑΝΤΡΕ The Treasure of Sierra Padre

Ένα σενάριο του Stefan Printz-Pahlson, σε σχέδιο του Ferraris

ΤΟ ΔΙΑΣΗΜΟ ΑΥΓΟ The Yolks on Them

Μια ιστορία της Janet Gilbert, από το πενάκι του Massaroli

Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ The Margarine Packer

Μια ιστορία των Morag Prunty και Dave Angus, που σχεδίασε ο Branca

Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ ΝΤΑΚ Jungle Quack-Up

Ένα σενάριο που έγραψαν οι Laura και Mark Shaw και σχεδίασε ο Valenti

Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΩΝ Dinosaur Wrecks

Μια ιστορία που έγραψε και εικονογράφησε ο Noel Van Horn

Το νέο τεύχος (Νο.123) του αγαπημένου συλλεκτικού περιοδικού από Παρασκευή 27/9 στα περίπτερα.