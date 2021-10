Τέσσερα ολοκαίνουργια μπαρ της Αθήνας

Αυτή την εβδομάδα περάσαμε από τον Πειραιά και πήραμε μια γεύση από ασιατικά ποτά που δεν είχαμε ξανακούσει. Στα βόρεια απολαύσαμε ένα Dry Martini εκτελεσμένο στην εντέλεια ενώ στο κέντρο της Αθήνας κάναμε στάση για κοκτέιλ με έμπνευση από τη Λατινική Αμερική και άλλες απρόσμενες επιλογές που ακολουθούν τη zero waste φιλοσοφία. Αυτά είναι τέσσερα ολοκαίνουργια μπαρ που δοκιμάσαμε και μας άρεσαν πολύ.

Uncle Tan’s Drinking House

Έχετε δοκιμάσει ινδικό τζιν με κάρδαμο και πιπέρι; Ρούμι από το Μπαλί ή τις Φιλιππίνες; «Μοχίτο» με σάκε ή ιαπωνικό λικέρ από δαμάσκηνα; Baijiu από μικροσκοπικά κολονάτα ποτήρια; Με έμπνευση από τη Σιγκαπούρη και μια μπάρα που καμαρώνει για τα ασιατικά ποτά της, το Uncle Tan’s στη Μαρίνα Ζέας προσφέρεται για εξερεύνηση. Κάτω από τα πολύχρωμα neon φώτα δοκιμάσαμε το καλύτερο Singapore Sling που έχουμε πιει ποτέ αλλά και το εθνικό ποτό της Κίνας -το προαναφερθέν Baijiu, ένα διάφανο απόσταγμα από διαφορετικά είδη δημητριακών, ανάλογα με τον τύπο- με 53% περιεκτικότητα σε αλκοόλ, το οποίο ήταν απρόσμενα γευστικό. Αργότερα προσπαθήσαμε να πιάσουμε λούτρινα στη δαγκάνα και χαζέψαμε το ενυδρείο του «θείου Tan» με τις πλαστικές τσούχτρες. Όσο για το φαγητό: νουντλς στιγμής σε τρεις γεύσεις. Αυτός ο νέος διασκεδαστικός χώρος έχει σοβαρά ποτά και κοκτέιλ και αξίζει δοκιμής.

Μαρίνα Ζέας, Πειραιάς, Τ/210-45.10.011

Zebra

Είναι μεγάλη είδηση για την αθηναϊκή έξοδο η επιστροφή του σπουδαίου mixologist Χρήστου Χουσέα (γνωστού από το 42 Bar). Σύγχρονο, κομψό και γεμάτο ζωντάνια, το Zebra που άνοιξε πριν λίγες μέρες στο Νέο Ψυχικό έχει την υπογραφή του και αυτό από μόνο του είναι λόγος να το επισκεφθεί κανείς. Το προτείνουμε για ποτό μετά τη δουλειά ή για αργότερα το βράδυ. Όλα τα κοκτέιλ είναι προσεγμένα στη λεπτομέρεια, ενώ μεγάλη έμφαση έχει δοθεί στην κατηγορία του Dry Martini το οποίο έρχεται απόλυτα ισορροπημένο και συναρπαστικό. Σύντομα θα προστεθεί και ένας κατάλογος φαγητού με δημιουργικό bar food που θα αντλεί επιρροές από τη διεθνή κουζίνα.

Περικλέους 7, Νέο Ψυχικό, Τ/693-4080904

The Bar In Front of The Bar

Ένα μπαρ, μπροστά από ένα άλλο μπαρ, σερβίρει κάθε βράδυ εντελώς διαφορετικά κοκτέιλ και μάλιστα χωρίς έτοιμα υλικά. Από τα σιρόπια μέχρι τα bitter όλα φτιάχνονται από την αρχή. O Αλέξανδρος Τσελεπής, o Κωνσταντίνος Θεοδωρακόπουλος και ο Συμεών Παπανικολάου έστησαν παρέα αυτό το pop up, δυο βήματα από την πλατεία Συντάγματος. Όταν το μπαρ που ετοιμάζεται ακριβώς από πίσω ολοκληρωθεί, τότε το Bar In Front of The Bar θα εξαφανιστεί για να αποκαλύψει μια τελείως διαφορετική πρόταση. Μέχρι τότε στην Πετράκη θα μπορούμε να πίνουμε διαχρονικά και πρωτότυπα κοκτέιλ που εναλλάσσονται συνεχώς. Στο σημείο βρίσκουμε και γλυκά από το «Σουit» του ζαχαροπλάστη Μπάμπη Ζιντίλη, όπως και πίτσα από τον Άκη Βαρθαλάμη.

Πετράκη 1, Σύνταγμα, T/698-0635896

Diego

Οι «Ληστές στα Κόκκινα» (Ladrones en el Rojo) γίνονται με τζιν, καρύδα, φράουλα, αρώματα και σιρόπι που θυμίζει τις γεύσεις της δημοφιλούς ταϊλανδέζικης σούπας Τom Yam (με λεμονόχορτο, καφίρ λάιμ και galangal). To «σοκολατένιο» Gustavo, παίρνει το όνομά του από τον ξάδερφο του Pablo Escobar, Gustavo Gaviria, και είναι ένα μείγμα από ρούμι και κασάσα, γκουάβα, μοσχολέμονο, Falernum (λικέρ ρουμιού με κανέλα, τζίντζερ και γαρίφαλα) και σιρόπι από μαύρο τσάι με κακάο. Αυτά είναι δύο από τα νέα, αγαπημένα μας κοκτέιλ στο Diego. Γεύσεις και εικόνες από την Κούβα, το Περού, το Βιετνάμ και την Ταϊλάνδη ενέπνευσαν τους δημιουργούς του νέου μπαρ-εστιατορίου του Θησείου που έχει δώσει άλλη πνοή στην πάντα πολυσύχναστη Αδριανού. Τα απογεύματα υπάρχει συνήθως live μουσική στο πεζοδρόμιο, ενώ το κυκλικό μπαρ στο εσωτερικό έχει περισσότερο ατμόσφαιρα club. Στα τραπέζια ή στο χέρι σερβίρεται και το φαγητό – λατινοαμερικάνικο και ασιατικό street food με ασυνήθιστα υλικά (από τηγανητά καβούρια μέχρι στρείδια, χτένια και φιλέτο πάπιας).

Αδριανού 1, Θησείο, T/210-32.39.353