Γαστρονόμος: Μήπως να αρχίσουμε να φιλιόμαστε κάτω από τις ντισκομπάλες;

«You are not lost, you are here», λέει η φωτεινή επιγραφή πάνω από την μπάρα στο Κύριο Χου στα Πετράλωνα. Είναι η πιο γρήγορη και εύκολη ινσταγκραμική φωτογραφία για όποιον μπαίνει κάθε φορά σε αυτό το μπαρ και τη βλέπει, αλλά για κάποιο λόγο σήμερα έχω μεγαλύτερη ανάγκη να την πιστέψω και με γεμίζει ανακούφιση.

Είναι Παρασκευή βράδυ, ο καιρός είναι καλός, η αυλή και τα τραπεζάκια έξω από τον Κύριο Χου είναι γεμάτα με κόσμο, αλλά εγώ προτιμώ να ακουμπήσω τους αγκώνες μου στο ξύλο της μπάρας, να φτιάξω μια ιστορία για κάθε χαρακιά και σημάδι που χαϊδεύω πάνω της, να κοιτάζω την επιγραφή, να νιώθω πως είμαι εκεί που θέλω, να το απολαύσω, να ακούω τη μουσική που παίζει ο Θανάσης που είναι ο DJ σήμερα και να είμαι κάτω από την ντισκομπάλα.

Ο μπάρμαν μας φέρνει τον κατάλογο με τα cocktails και θυμάμαι εκείνο το χριστουγεννιάτικο πράσινο πουλοβεράκι που είδα πρόσφατα και είχε τη φράση «Negroni, please» και κεντημένο ένα ποτήρι με το αγαπημένο μου κόκκινο νέκταρ. Αν το φορούσα τώρα, η παραγγελία μας θα χρειαζόταν ακόμα λιγότερα λόγια, αλλά ίσως καλύτερα γιατί έχω όρεξη να μιλήσω με κόσμο, οπότε για την ώρα ζητάμε δύο negroni και αναμένουμε, όσο ο μπάρμαν ξεκινάει την ιεροτελεστία της προετοιμασίας, ανακατεύοντας τα τρία μέρη του cocktail στο mixing glass σαν να κατέχει την τέχνη του μεσμερισμού.

