Γαστρονόμος: Έξι wine bars με γευστικό φαγητό στην Αθήνα

Για χαλαρές εξόδους με κουβέντα και μπόλικο κρασί επιλέγουμε τα αγαπημένα μας wine bars. Και αν τύχει να πεινάσουμε δεν θα μας αφήσουν παραπονεμένους. Δίπλα στις επιλογές των σομελιέ που γνωρίζουν τους ελληνικούς και τους διεθνείς αμπελώνες σαν τις παλάμες τους βρίσκουμε όχι μόνο τα αναμενόμενα πλατό τυριών και αλλαντικών. Με όρεξη και φροντίδα για το ταίριασμά τους με το κρασί τα αθηναϊκά οινικά στέκια προσφέρουν ολοκληρωμένες γευστικές προτάσεις, πιάτα με υλικά της εποχής και, αρκετές φορές, προϊόντα μικρών Ελλήνων παραγωγών.

Oinoscent

Φωτ. Αλέξανδρος Αντωνιάδης/ gastronomos.gr

Με καινούργιο σεφ και ανανεωμένο μενού φαγητού μπαίνει το Oinoscent στην περίοδο των γιορτών. Στο δημοφιλές wine bar του Συντάγματος εδώ και λίγες εβδομάδες μαζί με τα εξαιρετικά κρασιά που επιλέγει ο βραβευμένος σομελιέ Άρης Σκλαβενίτης, σερβίρονται τα δημιουργικά μεσογειακά πιάτα του Γιάννη Τσικουδάκη, όπως το φθινοπωρινό gazpacho λωτού με γαλένι, το σουβλιστό χταποδιου με τηγανητή πολέντα ή τα νιόκι με άγρια μανιτάρια και στάκα. Με ζεστό ψωμί μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τον ιδιαίτερο ταραμά με αυγοτάραχο και νερό ντομάτας αντί λεμονιού. Στο τέλος αξίζει και μια επίσκεψη στη κάβα-κελάρι του υπογείου.

Βουλής 45- 47, Σύνταγμα, Τ/210-32.29.374

By the Glass

Φωτ. Αλέξανδρος Αντωνιάδης/ gastronomos.gr

O εκτεταμένος κατάλογος φαγητού έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ταιριάζει με τις οινικές επιλογές στο κομψό By the Glass. Αφού εξερευνήσουμε την εντυπωσιακή λίστα που περιλαμβάνει πάνω από 500 ετικέτες-περίπου 200 από τις οποίες είναι διαθέσιμες και σε ποτήρι-οι οινοχόοι είναι πρόθυμοι να μας προτείνουν με ποια νοστιμιά να συνοδεύσουμε το κρασί μας. Χειροποίητα ψωμιά, εμπνευσμένα ορεκτικά και χορταστικά πιάτα όπως τις αρωματικές σπιτικές ταλιατέλες με φιλέτο σκορπίνας και τα μοσχαρίσια μάγουλα με ξινό τραχανά ετοιμάζει στη κουζίνα η Κυριακή Φωτοπούλου. Για τα κυριακάτικα μεσημέρια η ίδια προτείνει ένα ειδικό μενού με ελληνικά «οικογενειακα» πιάτα. Στα plus και η επίσης μεγάλη ποικιλία σε αφρώδεις οίνους.

Σουρή 3 και Φιλελλήνων, Σύνταγμα, Τ/210-32.32.560

