Κουκάκι: 10 στέκια για φαγητό και ποτό γύρω απ’ την Ολυμπίου

Blame the Sun: Μπίρα στο βαρέλι και στο χέρι

Ένα από τα πρώτα taprooms που άνοιξαν στην Αθήνα στη φιλοσοφία των αντίστοιχων λονδρέζικων: απλός χώρος (χωρίς τραπέζια), μπίρα στο χέρι, craft μπίρες σε βαρέλια -με έμφαση στις καινούργιες που αλλάζουν κάθε εβδομάδα- και ένα community μπιρόφιλων που μαζεύονται για να δοκιμάσουν νέες μπίρες, να πιουν τις γνώριμες αγαπημένες τους και να συζητήσουν, για τι άλλο… για μπίρα! To Blame the Sun είχε μεγάλη απήχηση κατά την περίοδο του lockdown όταν οι μπιρόφιλοι άρχισαν να ψάχνονται ακόμη περισσότερο με τις μπίρες και τις γεύσεις. Εκτός από το να παραγγέλνουν online, ήταν η εποχή που ήθελαν και κάπου να δοκιμάσουν χειροποίητη μπίρα. Στις κάνουλες του Blame The Sun βρίσκουμε τις ομώνυμες craft μπίρες του Δημήτρη Λαδόπουλου (ιδιοκτήτης) σε lager, ale και σεζόν, όπως επίσης και craft μπίρες από διάφορες μικροζυθοποιίες από όλη την Ελλάδα. Μας αρέσει γιατί ό,τι καινούργιο βγαίνει το βρίσκουμε εκει. Έχει ενδιαφέρουσα ποικιλία σε πατατάκια και πραγματικά καυτερές σάλτσες δικής του παραγωγής. Μ.Π.

Βεΐκου 60, Κουκάκι, Τ/210-92.13.523

Μπελ Ρέυ: Παλιό και αγαπημένο

Αν ψάχνεις ένα μέρος όπου μπορείς να πας όλες τις ώρες της ημέρας, να καθίσεις να δουλέψεις ή να συναντηθείς με την παρέα σου, να απολαύσεις το φαγητό ή το ποτό σου, να ακούσεις μουσική σε ένα όμορφο, φωτεινό περιβάλλον τότε το Μπελ Ρέυ είναι ιδανικό. Ένα από τα πρώτα καφέ που άνοιξαν στο Κουκάκι λίγο πριν το μεγάλο μπαμ, παραμένει αγαπημένο στέκι Κουκακιωτών και όχι μόνο. Εκτός από το νόστιμο brunch (croque madame και monsieur) και το μπέργκερ (έχουν και βίγκαν εκδοχή) μας αρέσει το μπανανόψωμο με κρέμα μασκαρπόνε και καραμελωμένα φουντούκια και τα signature cocktails. Μ.Π.

Φαλήρου 88, Κουκακι, Τ/213-03.26.450

