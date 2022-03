Τα καλύτερα κοκτέιλ μπαρ στην Αθήνα

Baba au Rum

Αν έπαιζε σε time lapse η εξέλιξη της σκηνής των αθηναϊκών μπαρ, το Βaba au Rum θα ήταν πάντα εκεί, σημείο αναφοράς. Η «μητέρα» των new age μπαρ, φυτώριο νέων bartender και εφαλτήριο τάσεων στον χώρο του ποτού και των κοκτέιλ, παραμένει η σταθερά μας, ένα σιγουράκι πάντα επίκαιρο και στην πρώτη γραμμή. Εκεί έχουμε πιει καφάσια ολόκληρα από ρούμι και απολαύσει κάποια από τα πιο ισορροπημένα κοκτέιλ της Αθήνας, φτιαγμένα με «σπιτικά» υλικά. Για το Baba au Rum, που φέτος βρίσκεται στη 14η θέση του World’s 50 Best Bars, που ξεχωρίζει τα πενήντα καλύτερα μπαρ του κόσμου, και τον ιδιοκτήτη του, Θάνο Προυναρού, έχουν χυθεί τόνοι μελάνης. Από την τρέχουσα λίστα, που αντλεί έμπνευση από το κίνημα της avant garde, από τα πιο ευπώλητα είναι το The Buccaneer’s Negroni, με ρούμι El Dorado 8 ετών από τη Γουιάνα, και το -προσωπικό αγαπημένο- Devil’s Μilk, με τζαμαϊκανό ρούμι, καρύδα, σοκολάτα, λάιμ, τσίλι και μπαχαρικά. Πρόσφατα δημιουργήθηκε κι ένα γλυκό «αδερφάκι», ένα μικρό ζαχαροπλαστείο ακριβώς απέναντι, σχεδόν τετ α τετ με την μπάρα. Από εκεί δοκιμάζουμε, μεταξύ άλλων, και μια έξοχη εκδοχή του ομώνυμου γλυκού, έναν ζουμερό μπαμπά με παλαιωμένο ρούμι. Ν.Μ.

Κλειτίου 6, Αθήνα, Τ/ 211-71.09.140

