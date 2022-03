5 από τα καλύτερα fried chicken στην Αθήνα

Ένα από τα πιο πιο διάσημα αμερικάνικα εδέσματα και ένα από τα πιο δημοφιλή παγκοσμίως, το fried chicken ξεκίνησε από τον αμερικάνικο Νότο και εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα σε όλο τον πλανήτη. Επικρατεί ωστόσο ένα μυστήριο για το αν η συνταγή ανήκει στους Αφρικανούς σκλάβους, που πιθανολογείται ότι την έφεραν από την δυτική Αφρική, ή στους Σκοτσέζους αποίκους στην περιοχή.

Ο Adrian Miller, που έχει μελετήσει όσο λίγοι το φαγητό του Νότου, στο βιβλίο του Soul Food: The Surprising Story of an American Cuisine, One Plate at a Time καταλήγει ότι το πιο πιθανό είναι να έχει σκοτσέζικες ρίζες. Πολλές φορές, βέβαια, στην ιστορία του φαγητού δεν υπάρχει μία και μόνη αλήθεια, γιατί οι πολιτισμοί αλληλεπιδρούν και οι άνθρωποι επηρεάζουν ο ένας τον άλλον. Το σίγουρο είναι ότι το 1925 στο βιβλίο The Virginia Housewife, Or Methodical Cook της Mary Randolph, μιας λευκής που ζούσε στον αμερικάνικο Νότο, βρίσκουμε την πρώτη καταγεγραμμένη συνταγή για τηγανητό κοτόπουλο. Κι ότι το 1936 ο Herald Sanders στο Κεντάκι εφευρίσκει έναν νέο τρόπο μαγειρέματος σε χύτρα και ένα μυστικό μείγμα μπαχαρικών και έτσι τo τελειοποιεί.

Είναι η γνωστή σε όλους συνταγή του Kentucky Fried Chicken (KFC), η οποία παραμένει μυστική μέχρι σήμερα κι η οποία έκανε το fried chicken παγκόσμιο trend. Πέρα από την αμερικάνικη, υπάρχουν και άλλες δημοφιλείς εκδοχές του τηγανητού κοτόπουλου, όπως το κορεάτικο τηγανητό κοτόπουλο, το κλασικό κοτόπουλο σνίτσελ της κεντρικής Ευρώπης, το κοτόπουλο Κιέβου και το katsu, η ιαπωνική εκδοχή όπου το πανάρισμα γίνεται με πάνκο. Τα πιο διάσημα εστιατόρια για fried chicken παγκοσμίως είναι αμερικάνικα: το KFC, το Zaxby’s, το Church’s Chicken και το Popeye’s. Στην Αθήνα βρίσκουμε νόστιμο τηγανητό κοτόπουλο σε κοτοπουλάδικα, street food στέκια και εστιατόρια.

